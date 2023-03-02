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Мобилизованные в Волгограде Фото: dpa/AP/picture alliance
КонфликтыРоссия

"Медиазона" оценила число мобилизованных в РФ в 527 тысяч

Ирина Уманская
21 мин. назад

Во время "частичной мобилизации" могли призвать на 227 тысяч больше россиян, чем утверждают официальные власти, следует из исследования издания.

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Издание "Медиазона" оценила число призванных в сентябре-октябре 2022 года россиян в 527 703 человека, следует из обновленного исследования, опубликованного в четверг, 2 марта.

В октябре 2022 года "Медиазона" разработала метод оценки масштабов российской мобилизации по числу бракосочетаний, заключенных в ускоренном порядке. После объявления "частичной мобилизации" 21 сентября 2022 года мужчинам, получившим повестку, разрешили регистрировать брак в день подачи заявления в ЗАГС. Мобилизованные "массово воспользовались" этой возможностью, так как при сожительстве вне брака невозможно наводить справки о близких и рассчитывать на компенсацию в случае их гибели, отмечает "Медиазона".

В сентябре-октябре 2022 года большинство ускоренных браков оформлялись перед отправкой на войну. В конце октября призыв по "частичной мобилизации" завершился, но число избыточных браков не сократилось. С ноября мобилизованные продолжили жениться уже по месту службы либо в отпусках, пишут авторы. По данным Росстата, в ноябре 2022 года количество заключенных в России браков было на 45 тысяч больше, чем за аналогичный месяц предыдущего года, в декабре - на 16 тысяч. Количество браков в сравнении с 2021 годом выросло не только за счет мобилизованных: в 2021-м женились меньше обычного из-за пандемии коронавируса, отмечают исследователи. 

По уточненным данным ЗАГСов из 50 регионов, в них за два месяца мобилизации женились более 24 тысяч мужчин, получивших повестку (1,42% мужчин-сожителей мобилизационного возраста). В расчете на все мужское население призывного возраста, только в этих регионах на войну отправились около 240 тысяч человек, а по всей России - 527 тысяч. Это минимальная оценка, подчеркивают авторы исследования.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил о 300 тысяч мобилизованных. Еще около 20 тысяч, по заявлению официальных лиц, отправились на войну в качестве добровольцев.

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