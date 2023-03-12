Украина - третья в мире по объему импорта оружия

На 383-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий понедельника, 13 марта (время московское).

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Мэр Киева Виталий Кличко высоко оценил военную помощь Германии Украине, но в то же время призвал ускорить дальнейшие поставки оружия. "Я не хочу жаловаться и еще раз благодарю немцев, - сказал он в интервью Redaktionsnetzwerk Deutschland. - Германия - один из самых больших сторонников Украины в плане финансовой помощи и в плане поставок оружия. Но это правда, немецкое правительство принимает свои решения слишком медленно, и мы платим за это самую высокую цену: жизни наших солдат и жизни наших граждан".

Объем импорта оружия в Украину - третий в мире

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В 2022 году Украина вышла на третье место в мире по объему импорта вооружений - после Катара и Индии. В сумме за пять лет с 2018 года Украина заняла по этому показателю 14-е место с долей мирового импорта в два процента. Крупнейшими поставщиками Киева стали США (34%), Польша (17%) и Германия (11%), говорится в ежегодном докладе Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI).

При этом американский экспорт в Украину, резко выросший после вторжения, все равно уступает по объему поставкам из США в Кувейт, Саудовскую Аравию, Катар и Японию. Причина, пишет SIPRI, в том, что этим странам США передают более передовое и дорогое вооружение, в том числе боевые самолеты и системы ПВО. В Украину же в основном поступало более старое вооружение, в том числе со складов Пентагона.

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В Херсонской области на месяц будет отменен сухой закон с целью помочь восстановлению экономики региона, сообщил глава областной военной администрации Александр Прокудин. "С 15 марта разрешается торговля алкогольными напитками на объектах оптовой, розничной торговли и ресторанного хозяйства с 10:00 до 15:00. Продажа алкоголя военным и работникам правоохранительных органов - под запретом", - написал Прокудин в Telegram.

В Херсоне за день дважды гремели взрывы

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Разрушения в Херсоне (фото из архива) Фото: Nina Lyashonok/Avalon/Photoshot/picture alliance

В Херсоне 12 марта дважды за вечер были слышны звуки взрывов. Об этом сообщает украинский телеканал "Суспiльне" со ссылкой на своих корреспондентов и местных жителей. Последний раз информация о вероятных взрывах в городе поступила около 21.15 (22.15 мск).

Официальных заявлений на этот счет пока нет, воздушную тревогу в Херсоне не объявляли.

Хроника событий 12 марта 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 12 марта 00.00 - 13.59 >>>

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