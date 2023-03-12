Убитому россиянами пленному присвоено звание Героя Украины

По словам Владимира Зеленского, Александра Мациевкого, произнесшего перед расстрелом в плену слова "Слава Украине", будут помнить вечно.

Президент Украины Владимир Зеленский в воскресенье, 12 марта, посмертно присвоил звание Героя Украины Александру Мациевскому - военнослужащему ВСУ, попавшему в российский плен и расстрелянному безоружным. Резонансное видео казни военнопленного появилось в соцсетях 6 марта. На записи военный произносит "Слава Украине", после этого слышен звук автоматной очереди.

"Сегодня я присвоил звание Героя Украины Александру Мациевскому. Солдату, человеку, которого будут знать все украинцы. Человеку, которого будут помнить вечно. За его храбрость, за его уверенность в Украине и за его "Слава Украине!" - заявил Зеленский.

Установление личности расстрелянного в плену бойца ВСУ

Ранее в тот же день Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила в своем Telegram-канале , что после обработки фото- и видеоматериалов, общения с родственниками и проведения судебной портретной экспертизы ей удалось установить личность расстрелянного пленного. Мациевский Александр Игоревич был снайпером 163-го батальона 119-й отдельной бригады ТРО Черниговской области.

"Это настоящий Герой, который, даже глядя в лицо смерти, продемонстрировал всему миру, что такое украинский характер и несокрушимость, - подчеркнул глава СБУ Василий Малюк, комментируя гибель бойца. - Мы сделаем все, чтобы эти нелюди понесли заслуженное наказание".

Служба Александра Мациеского в ВСУ

По данным СБУ, Александр Мациевский был призван на военную службу в марте 2022 года. С конца декабря он считался пропавшим без вести вблизи населенного пункта Красная Гора в Донецкой области. Украинская спецслужба установила, что Мациевского расстреляли 30 декабря 2022 года. Его тело вернули домой в феврале 2023 года.

В настоящее время СБУ под процессуальным руководством Офиса Генпрокурора Украины принимает комплексные меры для установления личностей российских военнослужащих, совершивших это военного преступление. Против них в Украине ведется досудебное расследование по уголовной статье о нарушении законов и обычаев войны.

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