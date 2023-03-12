  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Ситуация в Беларуси
Оружие для Украины
Во время богослужения памяти погибших в Украине
Фото: Photoshot/picture alliance
КонфликтыУкраина

Убитому россиянами пленному присвоено звание Героя Украины

Александра Иванова
1 ч. назад

По словам Владимира Зеленского, Александра Мациевкого, произнесшего перед расстрелом в плену слова "Слава Украине", будут помнить вечно.

https://p.dw.com/p/4OZtA

Президент Украины Владимир Зеленский в воскресенье, 12 марта, посмертно присвоил звание Героя Украины Александру Мациевскому - военнослужащему ВСУ, попавшему в российский плен и расстрелянному безоружным. Резонансное видео казни военнопленного появилось в соцсетях 6 марта. На записи военный произносит "Слава Украине", после этого слышен звук автоматной очереди.

"Сегодня я присвоил звание Героя Украины Александру Мациевскому. Солдату, человеку, которого будут знать все украинцы. Человеку, которого будут помнить вечно. За его храбрость, за его уверенность в Украине и за его "Слава Украине!" - заявил Зеленский.

Установление личности расстрелянного в плену бойца ВСУ

Ранее в тот же день Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила в своем Telegram-канале, что после обработки фото- и видеоматериалов, общения с родственниками и проведения судебной портретной экспертизы ей удалось установить личность расстрелянного пленного. Мациевский Александр Игоревич был снайпером 163-го батальона 119-й отдельной бригады ТРО Черниговской области.

"Это настоящий Герой, который, даже глядя в лицо смерти, продемонстрировал всему миру, что такое украинский характер и несокрушимость, - подчеркнул глава СБУ Василий Малюк, комментируя гибель бойца. - Мы сделаем все, чтобы эти нелюди понесли заслуженное наказание".

Служба Александра Мациеского в ВСУ

По данным СБУ, Александр Мациевский был призван на военную службу в марте 2022 года. С конца декабря он считался пропавшим без вести вблизи населенного пункта Красная Гора в Донецкой области. Украинская спецслужба установила, что Мациевского расстреляли 30 декабря 2022 года. Его тело вернули домой в феврале 2023 года.

В настоящее время СБУ под процессуальным руководством Офиса Генпрокурора Украины принимает комплексные меры для установления личностей российских военнослужащих, совершивших это военного преступление. Против них в Украине ведется досудебное расследование по уголовной статье о нарушении законов и обычаев войны.

Смотрите также:

Что происходит в Буче: как восстанавливают дома

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Немецкий социал-демократ Рольф Мютцених: Германия активно помогает Украине и держит слово

Немецкий социал-демократ Рольф Мютцених: Германия активно помогает Украине и держит слово

Лидер парламентской фракции правящей в Германии Социал-демократической партии Рольф Мютцених рассказал DW о причинах колебаний Берлина при поставках оружия Украине, и о том, что больше всего поразило его в ходе визита в Киев.
Политика11 марта 2023 г.03:39 мин.
external

"Я узнал о хрупкости жизни": немецкий парамедик Красного Креста о своей работе в Украине

"Я узнал о хрупкости жизни": немецкий парамедик Красного Креста о своей работе в Украине

Когда началась война, немец Флориан Шеель поставил учебу на паузу и отправился с Красным Крестом парамедиком в Украину. Он и его коллеги эвакуировали тех, кто сам не мог бежать от этой войны.
Политика10 марта 2023 г.02:54 мин.
Житель Бахмута на фоне поврежденного в результате обстрела жилого дома

Год после нападения России на Украину

Год после нападения России на Украину

За год после начала российского вторжения в Украину разрушены десятки городов и погибли тысячи мирных жителей. В досье DW - о войне России против Украины.
Конфликты24 февраля 2023 г.
Показать еще
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Флаг Украины в Бахмуте

Посмертное звание героя и другие события 382-го дня войны

Конфликты3 ч. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Маневры с участием немецких танков Leopard 2

SIPRI: Европа вооружается, РФ теряет позиции на рынке оружия

SIPRI: Европа вооружается, РФ теряет позиции на рынке оружия

Конфликты36 мин. назад
Приложение Tiktok

Tiktok в ЕС запретили на служебных телефонах. В чем причина

Tiktok в ЕС запретили на служебных телефонах. В чем причина

Свобода слова20 ч. назад
Китайский студент в университете Хемница

Китай держит под контролем своих стипендиатов за рубежом

Китай держит под контролем своих стипендиатов за рубежом

Образование20 ч. назад
external

Что происходит в Буче: как восстанавливают дома

Что происходит в Буче: как восстанавливают дома

Политика11 марта 2023 г.03:13 мин.
Путин и Меркель. Дрезден, 2006 год

Стереть нельзя оставить: "золотой след" Путина в Германии

Стереть нельзя оставить: "золотой след" Путина в Германии

Культура11 марта 2023 г.
Киев. Территориальный центр комплектования и социальной поддержки

Мобилизация в Украине. Кого призывают во второй год войны

Мобилизация в Украине. Кого призывают во второй год войны

Конфликты11 марта 2023 г.
На главную страницу