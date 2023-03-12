Вице-премьер: Для наступления Киев ожидает оружия от Запада

На 382-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW продолжает следить за развитием событий воскресенья, 12 марта (время московское).

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Украина планирует контрнаступление и ожидает оружия от Запада, чтобы "не идти к позициям русских с пустыми руками". Об этом заявила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина в интервью Journal du Dimacnhe . "Вы не увидите, как мы начнем контрнаступление, пока мы не сочтем, что нашего оружия и боеприпасов достаточно для его проведения. Планирование этой операции уже началось", - указала она.

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Президент Украины Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины Александру Мациевскому. Ранее в воскресенье Служба безопасности Украины окончательно подтвердила личность взятого в плен и расстрелянного безоружного украинского солдата. Резонансное видео казни военнопленного появилось в соцсетях 6 марта. На записи военный произносит "Слава Украине", после этого слышен звук автоматной очереди.

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В Украину направляется очередная партия гуманитарной помощи от Люксембурга, а именно - 14 бронированных автомобилей скорой помощи производства британской компании Venari. Об этом сообщили в посольстве Украины в Бельгии. Уже в ближайшее время транспортные средства будут переброшены на линию фронта, указали там.

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Украина начала уже вторую посевную с начала полномасштабной войны, развязанной Россией. "Посеяны первые 16 тысяч гектаров зерновых и зернобобовых культур", - сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Глава кабмина добавил, что Украина и Польша упростили пересечение границы для сельскохозяйственной продукции и работают над расширением зерновой инициативы, а также портовых мощностей на Дунае.

Politico - о "небольших расхождениях" Вашингтона и Киева

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Джо Байден и Владимир Зеленский в Киеве (20 февраля) Фото: Evan Vucci/AP Photo/picture alliance

Несмотря на то, что между президентами США и Украины Джо Байденом и Владимиром Зеленским публично не было особых расхождений, что было продемонстрировано в феврале во время визита американского лидера в Киев, в отношениях появляются новые точки напряженности, написало издание Politico. Журналисты побеседовали с 10 чиновниками, законодателями и экспертами и обозначили, по каким позициям наметилась напряженность.

Во-первых, речь - о том, кто стоит за саботажем и подрывами газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2". Зеленский 10 марта на брифинге с премьер-министром Финляндии Санной Марин в Киеве прокомментировал ситуацию с подрывом трубопроводов. "Что касается Северного потока, то мы не имеем к этому никакого отношения", - подчеркнул Владимир Зеленский. "Считаю, что это очень опасно, что некоторые независимые медиа... делают такие шаги. Это неправильно, это играет только на руку России", - привело его слова агентство УНИАН. Ранее The New York Times выступила с утверждением, что за подрывом могла стоять некая проукраинская группа.

Еще один вопрос, по которому имеется напряженность, - "истощающая оборона" украинского Бахмута, пишет Politico. Наконец, третий аспект, где также отмечаются расхождения, - дальнейшая судьба аннексированного РФ у Украины Крыма, констатирует издание.

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Глава генерального комиссариата полиции Молдовы Виорел Чернэуцану обвинил российские спецслужбы в подготовке акций по дестабилизации в ходе оппозиционных протестов. "В распоряжении полиции появились оперативные данные о подготовке спецслужбами Российской Федерации действий по дестабилизации ситуации в Республике Молдова, которые планировались в ходе акций протеста оппозиции, включая сегодняшнюю", - заявил Чернэуцану на брифинге перед митингом пророссийской оппозиционной партии "Шор". Как передало агентство "Интерфакс", по итогам акции были задержаны свыше 50 человек.

Собравшиеся потребовали от правительства Молдовы в течение суток сообщить о возможности погашения коммунальных платежей жителей за зимние месяцы, заявила вице-председатель партии "Шор" Марина Таубер. Генсекретарь администрации президента Андрей Спыну в свою очередь также прокомментировал состоявшийся митинг: "То, что произошло сегодня в центре столицы, - это не протест". "Мы должны открыто сказать, что это была неудачная попытка России дестабилизировать ситуацию в Молдове", - уверен он.

Группа поддержки нарисовавшей антивоенный рисунок школьницы сообщила об иске против ее родителей

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Российская Комиссия по делам несовершеннолетних подала иск против родителей Маши Москалевой, нарисовавшей на уроке антивоенный рисунок, об ограничении их в родительских правах. Об этом говорится в группе поддержки девочки в Telegram. Первое заседание состоится 15 марта в 15.00 по местному времени (совпадает с мск) в Ефремовском межрайонном суде Тульской области. Правозащитники также обратили внимание на то, что с 1 марта о Маше Москалевой, находившейся в приюте, не поступало никакой информации.

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Президент Швейцарии Ален Берсе подтвердил неготовность властей разрешить Германии и Испании реэкспорт швейцарского оружия Киеву. Берсе дал развернутое интервью Die Neue Zürcher Zeitung. "Позиция Федерального совета ясна, - сказал он. - Она также соответствует моей личной позиции. Швейцарское оружие не должно использоваться в войнах". Президент напомнил, что в Швейцарии были подписаны Женевские конвенции, в стране располагаются штаб-квартира Международного Комитета Красного Креста, отделение ООН. "Именно потому, что мы нейтральны и не допускаем поставки оружия в зоны военных действий, мы можем многое сделать" для европейского континента, считает социал-демократ.

Зеленский проинформировал президента Чехии о ситуации на фронте

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Украинский лидер Владимир Зеленский проинформировал президента Чехии Петра Павела о ситуации на фронте, об украинских "потребностях в области безопасности". Об этом говорится в Telegram Зеленского. В ходе беседы глава украинского государства поздравил коллегу со вступлением в должность. "Говорили о движении Украины в Евросоюз. Договорились активно взаимодействовать и в дальнейшем", - отметил Владимир Зеленский. "Поддержка Чехии важна для Украины в борьбе с российской агрессией!" - добавил он.

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Денис Шмыгаль (фото из архива) Фото: Anna Savchuk/DW

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поблагодарил Канаду за решение о введении запрета на импорт алюминия и стали из РФ. Соответствующую запись глава кабмина оставил в Twitter. "Ликвидация способности России финансировать войну - один из шагов к победе Украины", - отметил Шмыгаль. Он выразил надежду, что другие страны последуют примеру Оттавы, приняв аналогичные решения. Министр финансов Канады Христя Фриланд в свою очередь указала, что эта мера должна послать четкий сигнал: "Украина может и должна победить в этой войне. Мы будем продолжать делать все, что в наших силах, чтобы перекрыть или ограничить поступления, которые финансируют незаконное и варварское вторжение Путина в Украину".

СМИ: ФРГ должна принять решение о закупке новых гаубиц 29 марта

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Правительство ФРГ должно принять решение о закупке новых гаубиц 29 марта, сообщила газета Bild. По ее данным, министерство обороны Германии хочет приобрести минимум десять самоходных артиллерийских установок общей стоимостью почти 155 млн евро. "Бундесвер не должен быть ослаблен поддержкой Украины", - подчеркнул депутат бундестага от Социал-демократической партии Германии Андреас Шварц (Andreas Schwarz). Ранее бундесвер предоставил Киеву 14 самоходных гаубиц.

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В Черном море на боевом дежурстве по состоянию на 12 марта находится пять российских кораблей, сообщается в Telegram-канале Военно-морских сил ВСУ. В Азовском море корабельная группа РФ насчитывает один корабль, а в Средиземном море она была уменьшена до семи кораблей, среди которых три носителя крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 20 ракет.

Родные мобилизованных из Подмосковья обратились к Путину

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Родные и близкие мобилизованных в сентябре 2022 года из Подмосковья записали видеообращение к президенту РФ Владимиру Путину и министру обороны России Сергею Шойгу. На видео собравшиеся держат плакат, на котором указывается, что оно записано 11 марта. Женщины утверждают, что мобилизованные проходили обучение по специальности "артиллерия", тем не менее из них сформировали "штурмовую пехоту" и направили на линию соприкосновения в зоне боев в Украине. Авторы обращения попросили отозвать военнослужащих с линии соприкосновения и обеспечить их орудиями и боеприпасами.

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В Беларуси недавно произошла ротация находящихся там российских войск - часть из них была выведена, заявил командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев. "Сейчас есть информация, что на территории Беларуси остались на четырех полигонах палаточные городки для того, чтобы принять дополнительные силы", - рассказал он в видеокомментарии, обнародованном командованием Объединенных сил в Facebook. Наев подчеркнул, что угроза наземных действий россиян с северного направления остается низкой. В то же время в Украине отслеживают обстановку. "В настоящее время ситуация стабильная и контролируемая", - сообщил Наев.

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Верховная рада Украины в этом месяце планирует внести изменения в государственный бюджет на 2023 год, сообщил народный депутат Ярослав Железняк. "Будут увеличены военные расходы более чем на полтриллиона гривен. Да, это не ошибка, увеличение на 500+ млрд гривен", - написал он в Telegram-канале. По словам депутата, это самое большое увеличение бюджета в истории Украины.

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Российские представители не принимали участия в переговорах о продлении "зерновой сделки", срок которой истекает 18 марта, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Переговоры на этот счет, тем более с участием российских представителей не велись", - сказала она в ответ на соответствующий вопрос СМИ. Захарова отметила, что очередной раунд консультаций по "зерновой сделке" с участием представителей России и ООН состоится в Женеве 13 марта.

Турция ожидает продления "зерновой сделки"

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Министр обороны Турции Хулуси Акар считает, что "зерновая сделка", позволяющая вывозить украинское зерно из портов Черного моря, будет продлена после 18 марта. "В ходе отдельных переговоров с российской и украинской сторонами мы увидели, что обе стороны демонстрируют позитивный подход. Верим, что исход будет положительным. Мы убеждены, что после 18 марта следка будет продлена" - заявил он в интервью агентству Anadolu. Договоренность, заключенная между ООН, Турцией, Россией и Украиной в июле 2022 года, действует до 18 марта и может быть пролонгирована автоматически на 120 дней, если ни одна из сторон не выступит против.

Хроника событий 12 марта 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 11 марта 14.00 - 23.59 >>>

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