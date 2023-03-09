Бундесвер принял на службу 18,8 тысячи новых солдат

На фоне войны РФ в Украине в Германии возросло число поступающих на военную службу. В 2022 году новичков в бундесвере было на 12 процентов больше, чем в 2021-м.

На фоне полномасштабной войны РФ против Украины в Германии увеличилось число новых военнослужащих. В 2022 году на службу в бундесвер поступили 18 775 человек, что на 12 процентов больше, чем годом ранее, сообщает в четверг, 9 марта, агентство dpa со ссылкой на данные министерства обороны, предоставленные по его запросу. Вместе с тем до пандемии число новобранцев было еще выше - в 2019 году в бундесвер были приняты 20 170 человек.

Возросла доля женщин и несовершеннолетних

Из поступивших в вооруженные силы Германии в прошлом году были 9171 солдат-контрактник, 8623 проходящих добровольную военную службу (от 7 до 23 месяцев), а также 981 человек по программе подготовки резервистов. 17 процентов рекрутов составляли женщины (до пандемии - 15 процентов).

Доля несовершеннолетних среди новобранцев возросла до 9,4 процента с 8,5 процента в 2019 году. В Минобороны подчеркнули, что лица младше 18 лет не могут нести службу, "которая может повлечь за собой необходимость самостоятельного применения оружия". Кроме того, командование бундесвера обращает особое внимание, чтобы среди 17-летних на службу принимались только те, кто тщательно изучил требования профессии военного и подходит для нее, сообщили далее в ведомстве.

В Германии нет обязательной службы в армии

В 2011 году в Германии была отменена обязательная срочная воинская служба - спустя 55 лет после ее введения. Новый министр обороны ФРГ Борис Писториус (Boris Pistorius) вскоре после вступления в должность назвал данное решение ошибкой, которую невозможно быстро исправить. В свою очередь канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) в феврале отверг дебаты о возможном возвращении обязательной службы в армии.

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