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Фото: Peter Hille/DW
Экономика и бизнесБеларусь

Эмиграция из Беларуси: уезжают опытные кадры

Дарья Бернштейн
10 мин. назад

Более чем в восемь раз выросло за 10 лет число белорусов в Литве. Большинство эмигрантов имеют рабочие специальности из сфер логистики, строительства и обрабатывающей промышленности.

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В Литве проживают более 48 тысяч граждан Беларуси. Такие данные указаны в исследовании, проведенном институтом "Политическая сфера". Рост миграции начался в 2017 году, когда из-за кризиса в России белорусы стали уезжать на заработки в ЕС. Вторая мощная волна поднялась после российского вторжения в Украине. "И нет признаков, что трудовая и политическая миграция пойдет на спад", - говорит политолог Андрей Казакевич.

В 2013 году в Литве проживало только 5 846 человек с белорусским гражданством. То есть за десять лет их число увеличилось более, чем в восемь раз. В абсолютном исчислении Литва для белорусов стала второй по популярности страной для переезда после Польши, отмечается в исследовании.

Типичный мигрант из Беларуси - водитель или строитель

После кризиса 2020 года в Литву приехало до 25 тысяч белорусов. Следовательно, почти половина - это "старая" миграция, объясняет директор института "Политическая сфера" Андрей Казакевич. Политическая миграция, по его словам, составляет до 50%. 

Андрей Казакевич
Андрей КазакевичФото: To The Point Belarus/DW

"Что касается сферы занятости, то доминируют логистика, строительство, промышленность, - отмечает эксперт. - Доля IT на рынке труда не более 6%. Информации о трудоустройстве за 2022 год пока нет, но в результате массовой релокации IT-компаний после начала войны в Украине доля представителей этого сектора в общей структуре занятых могла увеличиться до 10%".

Данные исследования показывают, что в основном из Беларуси в Литву приезжают мужчины (до 90%) - в отличие от миграции в Германию и Италию, где женщин около 70%. ПМЖ в Литве имеют только 6% белорусов, ВНЖ - до 75%, у остальных - национальные визы.

"Заметный рост эмиграции начался в 2017 году, - говорит эксперт. - Первая причина - экономическая стагнация в России, а следом и в Беларуси. Люди переориентировались, отправились на заработки в ЕС. Вторая причина - смягчение миграционного законодательства и правил трудоустройства в странах Евросоюза, когда упростили выдачу разрешений на работу по "дефицитным" специальностям (сюда входит логистика, строительство, промышленность) для граждан, страны которых входят в Восточное партнерство". 

70% приехавших имеют стабильный доход

В начале 2023 года были обнародованы результаты опроса белорусов в Литве, который проводился по заказу Центра исследований Восточной Европы. 

"Основной сегмент - люди в возрасте 30 - 40 лет. Люди постарше боятся, что не смогут интегрироваться, плюс вызовы, связанные со здоровьем, - пояснила в эфире литовского телеканала LNK эксперт Центра Живиле Дамбраускайте. - Около 70% приехавших имеют стабильный доход. 25% хотели бы начать бизнес. Только 10% приехавших белорусов пользуются социальными программами. Из них четверть обращаются к неправительственным организациям, то есть на плечи бюджета ложится лишь небольшая часть".

На концерте белорусской группы J:Mor в Вильнюсе
На концерте белорусской группы J:Mor в Вильнюсе

За последний год почти в два раза выросло количество белорусов, владеющих недвижимостью. В феврале 2022-го в Литве было 1,75 тысяч объектов, принадлежащих гражданам Беларуси, сейчас - 3,2 тысячи на общую сумму примерно в 170 млн евро, сообщает агентство BNS со ссылкой на данные регистрационного центра. 

По опросам независимых белорусских социологов, Литва является самой благоприятной страной для граждан Беларуси. Только 16% заявили о случаях дискриминации, в Польше и Грузии цифры гораздо выше - 31% и 39% соответственно. Самые частые кейсы дискриминации белорусов в Литве - оскорбления (41%), отказ в сдаче жилья (30%) и обслуживания в банках (17%). 

Уезжают квалифицированные специалисты

Показательной является и ситуация в Польше, где по подсчетам института "Политическая сфера" легально находится около 80 тысяч белорусов. При этом в 2022-м гражданам Беларуси было выдано более 217 тысяч разрешений на работу по упрощенной процедуре (для сравнения: 103,7 тыс. в 2021, 82,7 тыс. в 2020). Один человек в течение года может получить несколько разрешений, большинство таких граждан не живут постоянно в Польше, но и такая "маятниковая миграция" также создает проблемы рынку труда Беларуси. 

КПП на границе между Польшей и Беларусью
КПП на границе между Польшей и Беларусью Фото: Ales Petrowitsch/DW

В основном белорусы заняты в Польше на рабочих специальностях (34% - транспорт и логистика, 24% - строительство, 18% - обрабатывающая промышленность). Большинство уезжают в активном трудоспособном возрасте: 34% приходится на категорию в возрасте 25 - 34 года, 28% - 35 – 44 года.

"Как правило, это квалифицированные специалисты, обладающие опытом и уже построившие карьеру, - отмечает Андрей Казакевич. - Пока экономическая ситуация в Беларуси и России остается неблагоприятной, все больше белорусов будут уезжать из страны. Примитивными административными мерами это не остановить". 

Вернутся ли белорусы домой? "Оставшиеся в стране гораздо оптимистичнее смотрят на перспективы возвращения белорусов из-за рубежа, нежели сами представители диаспоры, - отмечает социолог Геннадий Коршунов, который в 2022-м проводил исследование  на эту тему. - О том, что после падения режима Лукашенко в Беларусь вернется половина и больше "уехавших", говорят 58,9% остающихся в Беларуси, а вот считающих так представителей диаспоры только 45%".

Смотрите также:

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