Девочку-автора антивоенного рисунка не отпускают из приюта

Маша Москалёва попала в приют после того, как ее отца задержали по обвинению в повторной "дискредитации" российской армии. Органы опеки должны были привезти дочь домой к отцу, которого отправили под домашний арест.

Школьницу Машу Москалёву из города Ефремов Тульской области, нарисовавшую на уроке антивоенный рисунок, отказались отпускать из приюта, где она находилась с момента задержания отца. Об этом сообщило в субботу, 4 марта, издание "7×7" .

В социально-реабилитационном центре №5 Ефремова на вопрос корреспондента издания, отпустили ли девочку домой, ответили: "Нет, и не отпустят" Причины такого решения сотрудник приюта объяснять отказался, попросив "переставать писать" о Маше. Волонтер Елена Агафонова, которая помогает семье Москалёвых, сообщила "7х7", что 6 марта поедет выяснять судьбу девочки.

О том, что Маша находится в социально-реабилитационном центре, сообщило накануне и РИА "Новости" со ссылкой на министерство труда и социальной защиты Тульской области. "Проводится подготовка ребенка к возвращению к нормальной учебной деятельности. Одновременно ведется поиск мамы ребенка, которая сейчас проживает отдельно от своей дочери", - заявило министерство.

Источник в экстренных службах пояснил агентству, что мать Маши живет в другом регионе. Между тем отца могут ограничить в родительских правах, соответствующий иск уже поступил в суд, сказал источник, добавив, что мужчину подвергнут психиатрической экспертизе. По словам собеседника РИА "Новости", девочка якобы долго не посещала школу. "При этом отец не выходил на связь с учителем, и именно по этой причине к семье и явилась полиция, а никак не из-за школьного рисунка", - отметил он.

Рисунок школьницы обернулся уголовным делом против ее отца

В апреле 2022 года в школе №9 города Ефремов шестиклассникам дали на уроке ИЗО задание: нарисовать рисунки в поддержку российских войск в Украине. 13-летняя Маша Москалёва изобразила два флага - РФ и Украины; на первом она написала "Нет войне", на втором - "Слава Украине". Директор школы вызвала полицию, на следующий день девочку вместе с отцом и службой опеки увезли в отделение, а еще через день в школу для "проведения беседы" с Машей пришли сотрудники ФСБ.

На самого Алексея Москалёва составили административный протокол по статье о "публичных действиях, направленных на дискредитацию ВС РФ", сославшись на его антивоенные комментарии в соцсетях. Перед новым годом в квартире Москалёва прошел обыск, причем сотрудники ФСБ, по словам мужчины, изъяли все семейные накопления. На Алексея завели уголовное дело о повторной "дискредитации" российской армии, по этому делу ему грозит до трех лет лишения свободы.

После возбуждения дела Москалёв с дочерью уехали из Ефремова. Через некоторое время его адвокат Владимир Билиенко сообщил, что мужчину объявили в розыск. 1 марта 2023 года полицейские задержали его и отправили в изолятор временного содержания до суда по мере пресечения. Ефремовский межрайонный суд Тульской области 2 марта отпустил Москалёва под домашний арест до 27 марта. Представители органов опеки обещали 3 марта привезти дочь домой к Москалёву.

Российские власти преследуют детей за антивоенные высказывания

В марте 2022 года в России были приняты статьи, по которым возбуждаются уголовные дела за публичную антивоенную позицию. Это 207.3 статья УК РФ ("Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ"), 280.3 УК РФ ("Публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ") и 284.2 УК РФ ("Призывы к введению мер ограничительного характера в отношении РФ"). По данным российского адвоката, главы правозащитной группы "Агора" Павла Чикова, уже к августу того же года российские суды рассмотрели около 3500 дел по статье о "дискредитации" российской армии. Почти во всех случаях их фигуранты были признаны виновными.

"ОВД-инфо" пишет, что по состоянию на 19 декабря 2022 года среди уголовно преследуемых за антивоенную позицию было минимум семь несовершеннолетних.

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