В Киеве полностью ликвидированы последствия ракетного удара

На 382-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий воскресенья, 12 марта (время московское).

В Киеве ликвидированы последствия российского ракетного удара 9 марта

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В Киеве ликвидированы последствия ракетного удара по столице, нанесенного российскими войсками утром 9 марта. Об этом утром в субботу сообщила Киевская городская военная администрация . "В Киеве полностью восстановлено теплоснабжение. Электро- и водоснабжение подается во все районы. Инфраструктура города работает в штатном режиме. Киев выстоял. Столицу не сломать!", говорится в сообщении КГВА в Telegram. Ликвидация продолжалась более 3 суток, почти сутки без тепла оставались 40 процентов жителей столицы.

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Российские войска за сутки нанесли 12 авиационных и 5 ракетных ударов по Украине, два из них - по Запорожью, сообщается в сводке Генштаба ВСУ. "Российские оккупанты применили ЗРК С-300 по объекту гражданской инфраструктуры. В результате разрушено одно здание, - говорится в сообщении. - Потерь и раненых среди гражданского населения нет. Кроме того, враг совершил 56 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Один из них - по объекту гражданской инфраструктуры города Херсон. Есть жертвы среди гражданского населения: двое убитых и трое раненых".

++09.00++

"Вероятность дальнейших ракетных ударов по всей территории Украины остается достаточно высокой", - говорится в утренней оперативной сводке Генерального штаба ВСУ . Сообщается, что за минувшие сутки основной целью российских войск оставались административные границы Донецкой и Луганской областей. Для достижения этой цели основные усилия россиян были направлены на проведении наступательных операций на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях. Здесь украинские военные отразили в общей сложности 92 атаки противника, отмечается в сводке Генштаба ВСУ.

В Харькове заработал метрополитен

++08.00++

12 марта вновь заработает харьковский метрополитен, сообщает городской совет Харькова в Telegram. Поскольку трамваи и троллейбусы пока не будут курсировать, в городе разработана новая схема работы муниципальных автобусов, которая внедряется на время работы метро и обесточивания наземного электротранспорта, говорится в посте.

++07.20++

В Черном море сейчас находятся четыре российских военных корабля, рассказала пресс-секретарь сил обороны Украины "Юг" Наталия Гуменюк в эфире национального телемарафона. Из-за шторма все российские ракетоносители были заведены в пункты базирования, пояснила она.

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Из-за активных боевых действий в Харьковской области сейчас проходит обязательная эвакуация Купянского района, рассказал глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в эфире национального телемарафона. По его словам, Купянское направление на данный момент является "самым горячим", поскольку там проходит линия фронта и российские военные постоянно атакуют позиции ВСУ.

Синегубов добавил, что все эвакуированные получают гуманитарную помощь и бесплатное жилье в относительно безопасных районах Харьковщины или за пределами области.

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ЧВК "Вагнер" открыла 58 пунктов вербовки наемников в 42 городах, сообщает Telegram-канал "Псковская губерния" , указывая, что список этих пунктов получили подписчики соответствующего паблика в соцсети "В контакте". Отмечается, что больше всего пунктов вербовки работает в Москве (8) и Санкт-Петербурге (6).

ISW: Захарова подтвердила "битву среди элит" в России

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За 11 марта российские силы не предприняли никаких подтвержденных продвижений в Бахмуте, отмечает Институт изучения войны (ISW). В очередном аналитическом обзоре ISW говорится, что как украинские, так и российские источники продолжают сообщать о тяжелых боях в городе, но наемники "группы Вагнера", вероятно, все больше застревают в городских районах, таких как промышленный комплекс АЗОМ, и поэтому им трудно добиться значительных успехов.

Аналитики обращают внимание на то, что официальный представитель МИД России Мария Захарова подтвердила факт распрей в Кремле, заявив на форуме в Москве, что "идет битва, в том числе среди элит" . В ходе дискуссии Захарова заявила, что Кремль не может повторить сталинский подход к созданию современного аналога Совинформбюро для централизованного контроля внутреннего информационного пространства в России из-за борьбы между "элитами".

Военные эксперты подчеркивают, что заявление Захаровой подтверждает оценки ISW об ухудшении контроля Кремля за информационным пространством, который Путин в значительной степени уступил квазинезависимым субъектам, а также о том что Путин, очевидно, не способен предпринять решительные действия для восстановления контроля над российским информационным пространством.

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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал Германию оперативно расширить поставки Киеву артиллерийских боеприпасов, нехватку которых он назвал в интервью газете Bild am Sonntag проблемой номер один в борьбе с российскими оккупантами. В интервью Кулеба дал понять, что не ожидает поставок западных истребителей в ближайшем будущем: "Поэтому мы указываем, что обучение украинских пилотов на западных истребителях должно начаться уже сейчас, чтобы, когда будет принято решение о предоставлении самолетов, мы не теряли времени".

По словам Кулебы, Украина продолжит, несмотря на большие потери, решительно оборонять Бахмут. Министр обосновывает это защитой других городов региона: "Если отступить от Бахмута, что это изменит? Россия возьмет Бахмут и продолжит наступление на Часов Яр, так что каждый следующий город за Бахмутом может постигнуть та же участь, что и Бахмут". Но чем дольше защищать Бахмут, тем больше вероятность того, что она не постигнет и другие города, заявил Дмитрий Кулеба немецкой газете.

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Российские войска нанесли удар по Очакову Николаевской области. "Вновь обстрелы из РСЗО со стороны Кинбурской косы", - сообщил глава полиции Николаевской области Сергей Шайхет . По его словам, в результате обстрела загорелось несколько автомобилей, по предварительным данным, никто не пострадал.

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Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный провел телефонный разговор с председателем Объединенного комитета начальников штабов США, генералом Марком Милли. Как сообщает сам Залужный в Telegram, в ходе беседы подробно обсуждались оборонные потребности Украины, в частности поставка Киеву боеприпасов и техники, а также "усиление возможностей" украинской системы ПВО.

Советник мэра: За сутки в Мариуполе прогремело около 20 взрывов

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За прошедшие сутки в оккупированных ВС РФ Мариуполе и Мариупольском районе раздалось около 20 взрывов, их "эпицентром" являлся комбинат Ильича, где массово сосредоточены российские военные, сообщил советник мэра города Петр Андрющенко в эфире телемарафона.

По его словам, в ночь на 11 марта взрывы были слышны в поселке Мангуш Мариупольского района, днем 11 марта - в районе аэропорта.

В результате нанесенных ударов погибли по меньшей мере 20 военнослужащих РФ, указал Андрющенко. Кроме того, в Мариуполе "сгорел дотла" один дом, после того как на него упали обломки от российской ракеты, выпущенной системой ПВО, добавил он.

Хроника событий 11 марта 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 11 марта 00.00 - 13.59 >>>

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