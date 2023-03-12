SIPRI: Европа вооружается, РФ теряет позиции на рынке оружия

Европа на фоне российской агрессии за последние пять лет в полтора раза увеличила импорт оружия. Россия по-прежнему остается вторым в мире продавцом вооружений, но с каждым годом все заметнее теряет позиции.

За последние пять лет европейские страны увеличили импорт оружия на 47 процентов, говорится в ежегодном докладе Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI). "Несмотря на то, что поставки оружия в глобальном масштабе сократились, поставки в Европу резко возросли из-за напряженности в отношениях между Россией и большинством других европейских государств", - описывает тренд старший научный сотрудник SIPRI Питер Веземан, подчеркнув, что после российского вторжения в Украину страны Европы планируют нарастить импорт оружия еще сильнее. Россия же на фоне войны постепенно начинает терять свои позиции на мировом рынке вооружений.

Россия теряет позиции на мировом оружейном рынке

Долгое время Вашингтон и Москва доминировали на рынке поставщиков вооружений, но за последние пять лет отрыв США вырос, а занимающая третье место Франция заметно сократила отставание от России. Экспорт из США вырос на 14 процентов, из России - сократился на 31 процент. РФ теперь занимает 16 процентов рынка против 22 процентов пять лет назад.

Франция за этот же период времени нарастила продажу оружия, доведя свою долю на рынке с 7,1 до 11 процентов. "Франция завоевывает все большую долю на мировом рынке вооружений, поскольку российский экспорт оружия сокращается, как это видно, например, в Индии. Вероятно, это продолжится, поскольку к концу 2022 года у Франции было гораздо больше незавершенных заказов на экспорт оружия, чем у России", - констатирует Веземан.

Россия сократила экспорт в 8 из 10 своих основных стран-покупателей. За последние пять лет РФ продала Индии - крупнейшему покупателю российского оружия - на 37 процентов меньше вооружений, а экспорт в семь других стран сократился в среднем на 59 процентов. При этом Россия за последние пять лет нарастила поставки в Китай - на 39 процентов, и Египет - на 44 процента.

Однако в последние два года РФ не поставляла оружие в Египет, а объем поставок в Китай в 2020-2022 годах был на гораздо более низком уровне, чем в 2018-2019 годах. "Вполне вероятно, что в ближайшие годы объемы заказов из этих двух стран сократятся", - предсказывают аналитики SIPRI, отмечая, что Пекин становится все менее зависимым от импорта российского оружия и развивает собственное производство.

Из-за вторжения в Украину Россия, вероятно, продолжит сокращать экспорт оружия и сделает приоритетом снабжение собственной армии, констатирует аналитики. Еще одним фактором сокращения доли России на мировом рынке оружия станут санкции и давление США с союзниками на третьи страны, пишет SIPRI.

Объем импорта оружия в Украину - третий в мире

В 2022 году Украина вышла на третье место в мире по объему импорта вооружений после Катара и Индии. В сумме за пять лет с 2018 года Украина заняла по этому показателю 14-е место с долей мирового импорта в два процента. Крупнейшими поставщиками Киева стали США (34%), Польша (17%) и Германия (11%).

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При этом американский экспорт в Украину, резко выросший после вторжения, все равно уступает по объему поставок из США в Кувейт, Саудовскую Аравию, Катар и Японию. Причина, пишет SIPRI, в том, что этим странам США передают более передовое и дорогое вооружение, в том числе боевые самолеты и системы ПВО. В Украину же в основном поступало более старое вооружение, в том числе со складов Пентагона.

Европа вооружается

Европейские члены НАТО за прошедшие пять лет увеличили импорт вооружений на 65 процентов - в ответ на ухудшающуюся из-за российской политики ситуацию с безопасностью в регионе, пишет SIRPI. Крупнейшим импортером стали США с долей в 65%, затем идут Франция (8,6%) и Южная Корея (4,9%).

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Ожидается, что импорт оружия в Европе в ближайшие годы продолжит расти, как за счет заказов, размещенных еще до начала войны, так в результате ускоренных процессов закупок, введенных в связи с войной в Украине, предсказывает SIRPI.

Например, Польша в период с 2018 по 2021 годы заказала 32 боевых самолета и четыре системы ПВО из США, а уже в 2022 году после вторжения России в Украину Варшава объявила о заказе у США 394 танков, 96 боевых вертолетов и 12 систем ПВО, также 48 боевых самолетов, 1000 танков, 672 САУ и 288 реактивных систем залпового огня из Южной Кореи.

"Из-за российского вторжения в Украину европейские страны хотят импортировать больше оружия и быстро", - заключает старший научный сотрудник SIPRI Питер Веземан.

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