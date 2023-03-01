Польша в рамках модернизации армии закупает 1000 БМП Borsuk

Министр обороны Польши Мариуш Блащак подписал рамочное соглашение с польской оружейной компанией Huta Stalowa Wola на производство тысячи боевых машин пехоты Borsuk и 400 единиц сопровождающей техники к ним, сообщило военное ведомство во вторник, 28 февраля.

Контракт станет крупнейшим в истории польской оборонной промышленности, отмечает Минобороны Польши. "Это историческая сделка. Постсоветский БВП-1 уходит в историю. Borsuk, который был разработан польскими конструкторами и изготовлен в Huta Stalowa Wola, успешно заменит эту машину. Мы усиливаем польскую армию, оснащая ее оборудованием, произведенным в нашей стране. Всякий раз, когда есть такие возможности, мы их используем", - заявил Блащак.

Первые четыре БМП должны быть поставлены польской армии в течение 2023 года. По словам Блащака, дальнейшие поставки "будут осуществлены быстро", но точных сроков министр не назвал. Как отмечают польские СМИ, правительство планировало закупить новые БМП позже, но из-за российского вторжения в Украину ускорило этот процесс.

Модернизация полькой армии

Закупка новых польских БМП происходит в рамках масштабной модернизации армии страны. "Идет интенсивная модернизация. Везде, где это возможно, мы заказываем современное оборудование польского производства", - пишет Минобороны страны, подчеркивая, что армия Польши "становится одной из сильнейших и наиболее оснащенных в Европе".

Среди вооружений, которое уже поступило или в ближайшее время поступит на вооружение, в том числе перечислены системы ПВО Patriot, американская реактивная система залпового огня HIMARS, 32 истребителя F-35, вертолеты Black Hawk, 250 американских танков Abrams в самой современной комплектации и 116 - более устаревшей версии, 24 беспилотника Bayraktar и другая техника.

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