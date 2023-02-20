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Президенты Джо Байден и Анджей Дуда на фоне почетного караулаФото: JANEK SKARZYNSKI/AFP/Getty Images
ПолитикаЕвропа

Польша требует от НАТО гарантий безопасности для Украины

Дмитрий Андреев
1 ч. назад

По мнению польского президента Анджея Дуды, обещания гарантий безопасности альянсом могли бы сыграть важную роль для Украины и боевого духа ее военнослужащих.

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Президент Польши Анджей Дуда призвал страны НАТО предоставить послевоенные гарантии безопасности Украине. Об этом он заявил в интервью Financial Times накануне визита президента США Джо Байдена в Варшаву.

По словам Дуды, обещания гарантий безопасности "были бы важны" для Украины и морального духа ее солдат, вызвав "ощущение, что НАТО поддерживает их".

Президент Польши также призывал главу Белого дома "в очень решительных выражениях" подтвердить во время своего визита в Варшаву, что США безоговорочно поддерживают 5 статью договора НАТО о коллективной обороне, согласно которой любое нападение на государство-член альянса рассматривается как нападение на всех участников блока, пишет Financial Times.

Гарантии, аналогичные имеющимся у Израиля

Гарантии безопасности, которых добивается Киев, могли бы иметь структуру, обязывающую ведущие державы НАТО, такие как США, Великобритания и Франция, предоставлять военную помощь в случае нападения на Украину в будущем, отмечает издание.

Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен, который вместе с главой администрации президента Владимира Зеленского Андреем Ермаком стал соавтором официального предложения по послевоенной безопасности Украины, описал такие гарантии как аналогичные тем, что Израиль получает от США.

Повышенные обязательства членов НАТО

На конференции по безопасности в Мюнхене американские и немецкие официальные лица преуменьшали необходимость гарантий безопасности для Украины на текущем этапе, утверждая, что оказываемая Западом военная поддержка, является той гарантией, в которой нуждается Киев, утверждает Financial Times. Но Украина настаивает, что ей требуются более обязывающие гарантии военной поддержки.

Издание также отмечает, что призыв Дуды в случае его воплощения потребует повышенных обязательств Вашингтона перед Украиной сверх того, о чем недавно говорил Джо Байден. Ряд членов НАТО настороженно относятся к подобного рода обязательствам, опасаясь быть втянутыми в войну с Россией, и вместо этого выступают за усиление вооруженных сил Украины, чтобы она могла защитить себя.

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