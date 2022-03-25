 Байден подтвердил обязательства США перед союзниками по НАТО | Новости из Германии об Украине | DW | 26.03.2022

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Украина

Байден подтвердил обязательства США перед союзниками по НАТО

Президент США рассказал украинским политикам "об усилиях США по объединению всего мира в поддержку борьбы Украины против российской агрессии".

Президент США Джо Байден

Президент США Джо Байден

Президент Джо Байден, госсекретарь Энтони Блинкен и министр обороны Ллойд Остин в Польше провели встречу с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой и министром обороны Алексеем Резниковым. Как сообщила пресс-служба Белого дома в субботу 26 марта, Байден проинформировал украинских политиков "об усилиях США по объединению всего мира в поддержку борьбы Украины против российской агрессии".

Кроме того, были обсуждены "действия Соединенных Штатов по привлечению президента Путина к ответственности за жестокую агрессию России", которые Белый дом проводит в координации с союзниками и партнерами, в том числе включая новые меры  санкционного давления.

Как рассказал журналистам по итогам встречи глава МИД Украины, Байден заявил, что США  будут оказывать поддержку Украине до победы в войне, развязанной Россией. "Ничто не заставит США отвлечься от Украины или ослабить поддержку, наоборот, она будет только расти", - процитировал американского лидера глава украинского внешнеполитического ведомства. По его словам, у Байдена есть четкое понимание, что происходящее сегодня - это не война России против Украины, но "война тирании против всего мира".

Байден напомнил о 5-й статье устава НАТО

Во время встречи с президентом Польши Анджеем Дудой президент США назвал соблюдение 5-й статьи устава НАТО "священным обязательством" своей страны. "Вы можете рассчитывать на это ради нашей и вашей свободы", - заявил Джо Байден, повторив лозунг использовавшийся в Польше во время восстания против российской империи в XIX веке.

Пятая статья устава НАТО предусматривает, что нападение на одну страну альянса считается нападением на всех его членов и все страны участвуют в отражении агрессии. Высказывания Байдена прозвучали в ответ на растущую обеспокоенность Польши и других стран Восточной Европы по поводу агрессивной войны России против Украины. Российский лидер Владимир Путин "рассчитывает на расколотую НАТО", - продолжил Байден. Но такого раскола не произойдет, цитирует американского лидера агентство AFP.

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    Автор: Николай Пермяков


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