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Противотанковые заграждения на польской границе с Калининградской областью
Противотанковые заграждения на польской границе с Калининградской областьюФото: mblaszczak/twitter.com
КонфликтыПольша

Польша установила противотанковые ежи на границе с Россией

Анатолий Арни
30 мин. назад

На границе с Калининградской областью в Польше появились противотанковые заграждения. Польский министр обороны объяснил это усилением мер безопасности в качестве превентивной меры.

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Польша усилила охранные меры на границе с Калининградской областью - среди прочего на подъездах к границе с РФ установили противотанковые ежи, сообщил министр обороны страны Мариуш Блащак в четверг, 23 февраля.

По словам министра, опубликовавшего фото заграждений в Twitter, усиление защиты границы страны - превентивная мера, являющаяся частью "стратегии обороны и сдерживания" Польши. Подобным образом страна усилит защиту границы с Россией и Беларусью, указал Блащак.

За день до этого начали действовать новые правила пересечения белорусско-польской границы, введенные Варшавой - их суть сводится к тому, что на границе стран теперь полноценно работают только по одному автомобильному погранпереходу для легкового и грузового транспорта.

В марте на границе Польши с РФ начнут возводить полноценный забор

Осенью 2022 года польские власти начали постройку временного заграждения по всей протяженности границы страны с Калининградской областью. Как указывал ранее Блащак, решение было принято в ответ на то, что аэропорт Калининграда начал принимать рейсы из стран Ближнего Востока. Варшава беспокоится о том, что РФ попробует наводнить страну нелегальными мигрантами, отправив их к границе.

В марте на границе начнут возводить более основательный забор - он будет оборудован системой датчиков и камер, которые позволят круглосуточно следить за ситуацией независимо от погодных условий и без необходимости находиться непосредственно на линии границы, указывала пресс-секретарь польской погранслужбы Анна Михальская. Алгоритмы системы оповещения будут настроены таким образом, чтобы реагировать на попытки пересечь границу людьми, а не животными, уточнили в погранслужбе.

В октябре 2022 года решение возвести забор на границе с РФ единогласно одобрили партии парламента Финляндии - в стране опасаются "масштабной миграции из России".

Беларусь уже пыталась переправить в Польшу мигрантов

Забор с системами слежения в 2022 году был возведен на границе Польши с Беларусью - его строительство начали после событий 2021 года, когда на белорусско-польской границе скопились около десяти тысяч мигрантов из Ирака и Сирии. Часть из них позднее вернулись в свои страны, но это произошло только после вмешательства Международной организацией по миграции.

По версии ЕС, ситуацию со скоплением граждан третьих стран на границе спровоцировал режим Александра Лукашенко. Брюссель обвинил белорусского правителя в преднамеренном массовом завозе мигрантов из кризисных регионов в Минск для дальнейшей переправки в ЕС с целью дестабилизировать ситуацию на Западе в отместку за введенные против Беларуси санкции.

При этом постройка подобных ограждений серьезно вредит местной природе, указывают экологи. Так, стена на белорусско-польской границе разделила заповедную Беловежскую пущу - важнейший ареал низинных лесов в Европе.

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