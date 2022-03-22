 В Беларуси закрыли лагерь для мигрантов на границе с Польшей | Важнейшие политические события в Беларуси: оценки, прогнозы, комментарии | DW | 22.03.2022

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Беларусь

В Беларуси закрыли лагерь для мигрантов на границе с Польшей

Часть мигрантов, находившихся в центре "Брузги" на белорусско-польской границе, уже вылетела в Ирак, остальные дожидаются возвращения на родину в Беларуси. Эвакуация организована Международной организацией по миграции.

Граница Польши и Беларуси

Граница Польши и Беларуси

Власти Беларуси закрыли организованный на границе с Польшей лагерь для приехавших в страну граждан ближневосточных стран, которые намеревались въехать на территорию ЕС. Пункт размещения в транспортно-логистическом центре "Брузги" прекратил работу, сообщили во вторник, 22 марта, в Госпогранкомитете Беларуси.

"Все иностранцы, которые временно находились в транспортно-логистическом центре, покинули его", - указывается в заявлении. Согласно этим данным, часть людей вылетели в Ирак, остальные дожидаются возвращения на родину в гостиницах и санаториях на территории Беларуси.

"Сегодня, 22 марта, 98 беженцев вылетели эвакуационным рейсом из Минска в Эрбиль", - сообщили в ведомстве, отметив, что возвращение людей организовано в рамках программы помощи Международной организации по миграции. Как отмечает "Интерфакс", в последнее время в лагере находилось около 400 мигрантов.

Конфликт Минска и ЕС

Во второй половине 2021 года между властями в Минске и ЕС разгорелся конфликт в связи с искусственным созданием миграционного кризиса на западных границах Беларуси. Правительство в Варшаве и другие страны ЕС обвинили белорусского правителя Александра Лукашенко в организованной доставке беженцев из кризисных регионов к внешней границе Евросоюза.

В конце мая 2021 года Лукашенко заявил, что Минск больше не будет задерживать нелегалов, пытающихся через Беларусь попасть на территорию ЕС. После этого существенно увеличилось число авиарейсов из стран Ближнего Востока в Минск и резко усилился поток мигрантов, стремящихся в Евросоюз с территории Беларуси. В ответ на "гибридную атаку" Минска ЕС ввел пятый пакет санкций, включающий меры в отношении авиакомпаний, перевозящих мигрантов с Ближнего Востока в Беларусь.

За 2021 год польско-белорусскую границу, по данным Погранслужбы Польши, пытались незаконно перейти 39,7 тыс. человек.

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  • Покрытая снегом детская одежда висит на заборе во временном лагере для размещения мигрантов в Беларуси.

    Что будет дальше с застрявшими в Беларуси мигрантами?

    Погодные условия ухудшаются

    В транспортно-логистическом центре "Брузги" под Гродно сейчас 2000 человек - мигранты, ранее находившиеся на границе с Польшей. Их разместили здесь временно, и что с ними будет дальше пока не ясно. Многие из этих людей истощены и больны. Далеко не у всех есть теплая или сменная одежда. Ситуацию усугубляют погодные условия - в Беларуси уже выпал снег.

  • Нужда мигрантов велика. Несмотря на ощутимые холода и выпавший снег, некоторые из них ходят без носков.

    Что будет дальше с застрявшими в Беларуси мигрантами?

    Нехватка самых необходимых вещей

    По данным белорусских властей, к 25 ноября около 100 мигрантов были госпитализированы, некоторые из них - с воспалением легких. Региональный директор ВОЗ по Европе Ханс Клуге 22 ноября посетил центр размещения мигрантов в Беларуси и пообещал, что скоро им предоставят лекарства и другую гуманитарную помощь.

  • Транспортно-логистический центр Брузги вблизи польской границы, где разместили около 2000 мигрантов.

    Что будет дальше с застрявшими в Беларуси мигрантами?

    Угроза вспышки заражений COVID-19

    Многие опасаются вспышки заражений коронавирусом в условиях, где соблюдать санитарные нормы очень сложно. На данный момент известно как минимум об одном случае COVID-19 в центре для размещения мигрантов.

  • Польские пограничники на границе с Беларусью

    Что будет дальше с застрявшими в Беларуси мигрантами?

    Польша закрыла границу

    Попытки оставшихся на границе мигрантов попасть в ЕС, не прекращаются. Как минимум 375 человек 24 ноября попытались перебраться в Польшу. Как сообщают польские пограничники, этих людей задержали и отправили обратно в Беларусь. Пятеро из-за истощения были доставлены в больницу. Полиция задержала трех человек по подозрению в контрабанде людей.

  • Мигранты в спальных мешках спят на полу в центре для их размещения.

    Что будет дальше с застрявшими в Беларуси мигрантами?

    Люди отказываются уходить

    Брюссель обвиняет Лукашенко в том, что он организовал доставку мигрантов из кризисных регионов мира к границам ЕС, чтобы усилить давление на Запад. И Польша, и страны Балтии отказывают этим людям в праве на въезд. Из-за этого многие мигранты застряли в Беларуси.

  • Belarus Migranten im Grenzgebiet zu Polen

    Что будет дальше с застрявшими в Беларуси мигрантами?

    ЕС пытается организовать отправку мигрантов на родину

    В офисе верховного представителя Евросоюза по иностранным делам Жозепа Борреля отмечают, что ЕС поддерживает связь с МИД Беларуси с целью найти возможность для упрощенного выезда мигрантов на родину. В середине ноябре несколько сотен человек уже были отправлены спецрейсом в Ирак. На фото: мигранты под Гродно в очереди на получение продуктов.

  • Мигрантов разместили в переоборудованном для этих целей складском помещении на границе Беларуси и Польши.

    Что будет дальше с застрявшими в Беларуси мигрантами?

    Лукашенко ведет рискованную игру

    "Я жду ответа ЕС на вопрос о 2000 беженцах", - заявил Александр Лукашенко 22 ноября на встрече с губернатором Гродненской области. По его словам, он попросил ЕС, и в особенности Германию, "забрать этих людей" у Беларуси. Со своей стороны и. о. канцлера ФРГ Ангела Меркель в очередной раз подчеркнула, что проблему с мигрантами в Беларуси необходимо решать совместными усилиями ЕС.

    Автор: Филипп Бёлль, Елена Гункель


Смотреть видео 02:36

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