Что происходит на границе Польши и Беларуси. Репортаж из зоны ЧП

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Несколько месяцев польская сторона границы с Беларусью была закрыта для правозащитников и СМИ. Теперь журналистов вновь пустили туда - под охраной пограничников. Вот что увидела репортер DW.
По главной улице Шудзялово между деревенским магазином и двумя контейнерными складами как по муравьиной тропе туда и обратно бегают солдаты. Некоторые - в балаклавах, в руках у них пакеты с булочками или колой. Оружие солдат заставляет приезжих слегка вздрагивать.
Местные же жители за пять месяцев уже привыкли к такой картине, признается Ханя, проживающая в соседней деревне: "Вначале это вызывало ассоциации с войной, но теперь я вообще не реагирую". Некоторые соседи даже чувствуют себя в большей безопасности с того момента, как тут находятся солдаты, полагая, что военные могут их защитить.
От кого? От мигрантов. От Лукашенко. Или от Путина. Это не важно - главное, чтобы местные жители чувствовали себя защищенными. В окне поликлиники вывешен плакат с короткой надписью - "Спасибо". В Шудзялово все знают, кому адресована благодарность. Рядом с поликлиникой, на заборе в центре поселка, висит баннер с надписью "#muremzamundrem", что означает "Мы стоим за вас как стена". Имеется в виду - стоят солдаты.
Шудзялово - деревня на востоке Польши, расположенная менее чем в десятке километров от границы с Беларусью. Запретная для посещения зона, в которой со 2 сентября 2021 года введено чрезвычайное положение (ЧП), начинается сразу за селом. С тех пор въезд на ее территорию разрешен только жителям деревни, коммунальным службам и службам спасения, а также полиции и военным. Беженцам, журналистам и сотрудникам гуманитарных организаций, включая Красный Крест, доступ туда запрещен.
Однако с начала декабря 2021 года польские власти вновь разрешают представителям СМИ совершать "журналистские посещения" зоны ЧП на границе с Беларусью. Побывавшие там польские журналисты говорят о своеобразном "сафари" - строго контролируемом туре с установленным маршрутом, участники которого могут "познакомиться" с приграничной зоной через окно автомобиля. DW тоже поучаствовала в таком туре.
В Шудзялово мы получаем пропуска, которые позволяют находиться в зоне ЧП определенное время и только в сопровождении польских пограничников. Затем мы садимся в военный внедорожник. Он мчится по проселочным дорогам и по замерзшим полям с такой скоростью, как будто за нами гонятся. Судя по всему, ограничения скорости действуют здесь в столь же малой степени, как и другие правила дорожного движения. Водитель в военной форме и в защитной маске хранит молчание на протяжении всей поездки. Когда же мы задаем вопросы, он указывает на пресс-секретаря погранслужбы, которая едет в машине перед нами.
Наша сопровождающая и решает, где мы будем останавливаться и что смотреть. Первая остановка: мы видим, как солдаты стоят в поле перед заграждением из колючей проволоки. Раньше, по словам пресс-секретаря, такие заграждения на границе были не нужны, потому что польские пограничники хорошо сотрудничали с их белорусскими коллегами.
В частной беседе она даже рассказала об имевших место в прошлом совместных сплавах на лодках. Но теперь белорусские пограничники, по ее словам, вместе с мигрантами разрезают колючую проволоку и слепят с помощью зеркал польских солдат, способствуя незаконному переходу границы. Поэтому нынешнее заграждение скоро заменит высокий забор.
Известный в народе как "стена", официально он возводится с 24 января 2022 года и представляет собой заграждения из колючей проволоки, установленные между пятиметровыми столбами и оборудованные датчиками движения и инфракрасными камерами. Затраты на строительство 180 км такой стены составляют около 355 млн евро. Экологи и местные жители протестуют против этого проекта, потому что стена будет рассекать на границе непроходимый лес и таким образом разделит среду обитания многих диких животных.
Мы останавливаемся перед машиной, припаркованной посреди поля. Из громкоговорителя, установленного на крыше автомобиля, звучат объявления на английском, французском, арабском языках и на одном из курдских диалектов. Мигрантам сообщается, что на белорусской стороне их обманули, пересечение границы с Польшей наказуемо, и что они должны вернуться в столицу Беларуси Минск.
Далее мы добираемся до села Уснаж-Гурны. Летом 2021 года беженцы из Афганистана в течение двух месяцев стояли лагерем на белорусской стороне границы недалеко от этого села - заблокированные с обеих сторон властями Польши и Беларуси. Мигранты, поддерживаемые гражданскими активистами, попросили убежище, но их не впустили на польскую территорию.
Теперь мы видим, что осталось от этого дикого лагеря: палатки, одеяла, сумки. Никакой уборки здесь до сих пор не проведено. "Нам это запрещено, все находится на белорусской стороне", - поясняет представительница польской полиции. Именно этот аргумент использовали власти в Варшаве летом 2021 года, чтобы объяснить, почему Польша не может помочь мигрантам, находившимся тогда в лесу.
Сейчас здесь пустынно. "В один прекрасный день они исчезли, вероятно, их забрали белорусские власти", - высказывает предположение пресс-секретарь полиции. В октябре 2021 года польские пограничники сообщили, что группа афганцев прорвалась через заграждения на территорию Польши и была задержана.
По словам гражданских активистов, против мигрантов применяли газовые баллончики со слезоточивыми веществами, а потом их якобы вытеснили обратно в Беларусь. Что известно об этом инциденте пресс-секретарю? "Любой, кому нужна помощь, ее получит, - говорит она в ответ на наш вопрос, - и любой, кто хочет подать заявление на получение убежища, может это сделать".
Агата Ференц криво усмехается, когда мы рассказываем ей об этом объяснении. Ференц, энергичная девушка с коричневыми дредами, работает в фонде "Спасение", который помогает беженцам. Она была в селе Уснаж-Гурны до того, как доступ в этот район был закрыт.
С тех пор Ференц и ее соратники пытаются помочь мигрантам из-за пределов зоны ЧП. До сих пор в фонд ежедневно поступает около десятка звонков от нуждающихся в помощи, которые застряли где-то на границе. "Сначала нас обычно просят не сообщать пограничникам, - делится Агата Ференц. - Те, кто звонят, знают, что пограничники отправят их обратно в Беларусь, если найдут".
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