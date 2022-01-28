Что происходит на границе Польши и Беларуси. Репортаж из зоны ЧП

По главной улице Шудзялово между деревенским магазином и двумя контейнерными складами как по муравьиной тропе туда и обратно бегают солдаты. Некоторые - в балаклавах, в руках у них пакеты с булочками или колой. Оружие солдат заставляет приезжих слегка вздрагивать.

Местные же жители за пять месяцев уже привыкли к такой картине, признается Ханя, проживающая в соседней деревне: "Вначале это вызывало ассоциации с войной, но теперь я вообще не реагирую". Некоторые соседи даже чувствуют себя в большей безопасности с того момента, как тут находятся солдаты, полагая, что военные могут их защитить.

Польские солдаты в Шудзялово

От кого? От мигрантов. От Лукашенко. Или от Путина. Это не важно - главное, чтобы местные жители чувствовали себя защищенными. В окне поликлиники вывешен плакат с короткой надписью - "Спасибо". В Шудзялово все знают, кому адресована благодарность. Рядом с поликлиникой, на заборе в центре поселка, висит баннер с надписью "#muremzamundrem", что означает "Мы стоим за вас как стена". Имеется в виду - стоят солдаты.

Репортаж из запретной зоны

Шудзялово - деревня на востоке Польши, расположенная менее чем в десятке километров от границы с Беларусью. Запретная для посещения зона, в которой со 2 сентября 2021 года введено чрезвычайное положение (ЧП), начинается сразу за селом. С тех пор въезд на ее территорию разрешен только жителям деревни, коммунальным службам и службам спасения, а также полиции и военным. Беженцам, журналистам и сотрудникам гуманитарных организаций, включая Красный Крест, доступ туда запрещен.

"Благодарим за вашу службу и охрану нашей границы"

Однако с начала декабря 2021 года польские власти вновь разрешают представителям СМИ совершать "журналистские посещения" зоны ЧП на границе с Беларусью. Побывавшие там польские журналисты говорят о своеобразном "сафари" - строго контролируемом туре с установленным маршрутом, участники которого могут "познакомиться" с приграничной зоной через окно автомобиля. DW тоже поучаствовала в таком туре.

В Шудзялово мы получаем пропуска, которые позволяют находиться в зоне ЧП определенное время и только в сопровождении польских пограничников. Затем мы садимся в военный внедорожник. Он мчится по проселочным дорогам и по замерзшим полям с такой скоростью, как будто за нами гонятся. Судя по всему, ограничения скорости действуют здесь в столь же малой степени, как и другие правила дорожного движения. Водитель в военной форме и в защитной маске хранит молчание на протяжении всей поездки. Когда же мы задаем вопросы, он указывает на пресс-секретаря погранслужбы, которая едет в машине перед нами.

Граница Польши и Беларуси: от колючей проволоки до высокого забора

Наша сопровождающая и решает, где мы будем останавливаться и что смотреть. Первая остановка: мы видим, как солдаты стоят в поле перед заграждением из колючей проволоки. Раньше, по словам пресс-секретаря, такие заграждения на границе были не нужны, потому что польские пограничники хорошо сотрудничали с их белорусскими коллегами.

Польские военные в зоне ЧП на границе с Беларусью

В частной беседе она даже рассказала об имевших место в прошлом совместных сплавах на лодках. Но теперь белорусские пограничники, по ее словам, вместе с мигрантами разрезают колючую проволоку и слепят с помощью зеркал польских солдат, способствуя незаконному переходу границы. Поэтому нынешнее заграждение скоро заменит высокий забор.

Известный в народе как "стена", официально он возводится с 24 января 2022 года и представляет собой заграждения из колючей проволоки, установленные между пятиметровыми столбами и оборудованные датчиками движения и инфракрасными камерами. Затраты на строительство 180 км такой стены составляют около 355 млн евро. Экологи и местные жители протестуют против этого проекта, потому что стена будет рассекать на границе непроходимый лес и таким образом разделит среду обитания многих диких животных.

Послания польских властей мигрантам

Мы останавливаемся перед машиной, припаркованной посреди поля. Из громкоговорителя, установленного на крыше автомобиля, звучат объявления на английском, французском, арабском языках и на одном из курдских диалектов. Мигрантам сообщается, что на белорусской стороне их обманули, пересечение границы с Польшей наказуемо, и что они должны вернуться в столицу Беларуси Минск.

Далее мы добираемся до села Уснаж-Гурны. Летом 2021 года беженцы из Афганистана в течение двух месяцев стояли лагерем на белорусской стороне границы недалеко от этого села - заблокированные с обеих сторон властями Польши и Беларуси. Мигранты, поддерживаемые гражданскими активистами, попросили убежище, но их не впустили на польскую территорию.

Страх мигрантов перед пограничниками

Теперь мы видим, что осталось от этого дикого лагеря: палатки, одеяла, сумки. Никакой уборки здесь до сих пор не проведено. "Нам это запрещено, все находится на белорусской стороне", - поясняет представительница польской полиции. Именно этот аргумент использовали власти в Варшаве летом 2021 года, чтобы объяснить, почему Польша не может помочь мигрантам, находившимся тогда в лесу.

На этом месте на белорусской стороне границы находился лагерь мигрантов

Сейчас здесь пустынно. "В один прекрасный день они исчезли, вероятно, их забрали белорусские власти", - высказывает предположение пресс-секретарь полиции. В октябре 2021 года польские пограничники сообщили, что группа афганцев прорвалась через заграждения на территорию Польши и была задержана.

По словам гражданских активистов, против мигрантов применяли газовые баллончики со слезоточивыми веществами, а потом их якобы вытеснили обратно в Беларусь. Что известно об этом инциденте пресс-секретарю? "Любой, кому нужна помощь, ее получит, - говорит она в ответ на наш вопрос, - и любой, кто хочет подать заявление на получение убежища, может это сделать".

Польские пограничники в зоне ЧП на границе с Беларусью

Агата Ференц криво усмехается, когда мы рассказываем ей об этом объяснении. Ференц, энергичная девушка с коричневыми дредами, работает в фонде "Спасение", который помогает беженцам. Она была в селе Уснаж-Гурны до того, как доступ в этот район был закрыт.

С тех пор Ференц и ее соратники пытаются помочь мигрантам из-за пределов зоны ЧП. До сих пор в фонд ежедневно поступает около десятка звонков от нуждающихся в помощи, которые застряли где-то на границе. "Сначала нас обычно просят не сообщать пограничникам, - делится Агата Ференц. - Те, кто звонят, знают, что пограничники отправят их обратно в Беларусь, если найдут".

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