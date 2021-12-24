 В 2021 году почти 40 тыс. мигрантов пытались незаконно проникнуть в Польшу из Беларуси | Новости из Германии о Европе | DW | 24.12.2021

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Европа

В 2021 году почти 40 тыс. мигрантов пытались незаконно проникнуть в Польшу из Беларуси

Только в декабре в Польшу из Беларуси пытались незаконно попасть 1,5 тыс. мигрантов, с начала года - 39,5 тыс., сообщили в польской Погранслужбе. 

Мигрант на границе Беларуси и Польши

Мигрант на границе Беларуси и Польши (фото из архива)

С начала года около 39,5 тыс. мигрантов пробовали незаконно проникнуть в Польшу из Беларуси. Об этом в пятницу, 24 декабря, написала в Twitter Пограничная стража (Погранслужба) Польши.

"Вчера, 23.12, границу Польши и Беларуси пытались незаконно пересечь 26 человек. В этом месяце таких попыток было 1,5 тыс., с начала года - 39,5 тыс.", - указали в ведомстве.

Попытки силового пересечения польско-белорусской границы фиксировались также 17-19 декабря. Кроме того, сотрудники пограничного поста в польской Черемше задержали гражданина Польши, который перевозил на машине 9 нелегальных мигрантов (восемь граждан Сирии и одного - Турции). Мужчине инкриминировали помощь в организации незаконного пересечения границы.

Спровоцированный Лукашенко миграционный кризис

Напряженная обстановка на границе Беларуси с Польшей сохраняется уже многие недели. Запад обвиняет белорусского правителя Александра Лукашенко в намеренном завозе в страну тысяч мигрантов из горячих точек на Ближнем Востоке для их дальнейшей переправки в страны Евросоюза. В Польше и Литве из-за спровоцированного Лукашенко миграционного кризиса возводятся заграждения из колючей проволоки.

В Европе называют незаконную миграцию с территории Беларуси "гибридной агрессией" белорусского режима.

"Будете сами их ловить"

Александр Лукашенко после острой международной реакции на инцидент с принудительной посадкой самолета Ryanair и задержанием известного оппозиционера Романа Протасевича и его подруги россиянки Софьи Сапеги заявил в конце мая, что теперь западные страны будут самостоятельно осуществлять контроль за наркотрафиком и незаконной миграцией. "Мы останавливали наркотики и мигрантов - теперь будете сами их есть и ловить", - сказал тогда Лукашенко.

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  • Покрытая снегом детская одежда висит на заборе во временном лагере для размещения мигрантов в Беларуси.

    Что будет дальше с застрявшими в Беларуси мигрантами?

    Погодные условия ухудшаются

    В транспортно-логистическом центре "Брузги" под Гродно сейчас 2000 человек - мигранты, ранее находившиеся на границе с Польшей. Их разместили здесь временно, и что с ними будет дальше пока не ясно. Многие из этих людей истощены и больны. Далеко не у всех есть теплая или сменная одежда. Ситуацию усугубляют погодные условия - в Беларуси уже выпал снег.

  • Нужда мигрантов велика. Несмотря на ощутимые холода и выпавший снег, некоторые из них ходят без носков.

    Что будет дальше с застрявшими в Беларуси мигрантами?

    Нехватка самых необходимых вещей

    По данным белорусских властей, к 25 ноября около 100 мигрантов были госпитализированы, некоторые из них - с воспалением легких. Региональный директор ВОЗ по Европе Ханс Клуге 22 ноября посетил центр размещения мигрантов в Беларуси и пообещал, что скоро им предоставят лекарства и другую гуманитарную помощь.

  • Транспортно-логистический центр Брузги вблизи польской границы, где разместили около 2000 мигрантов.

    Что будет дальше с застрявшими в Беларуси мигрантами?

    Угроза вспышки заражений COVID-19

    Многие опасаются вспышки заражений коронавирусом в условиях, где соблюдать санитарные нормы очень сложно. На данный момент известно как минимум об одном случае COVID-19 в центре для размещения мигрантов.

  • Польские пограничники на границе с Беларусью

    Что будет дальше с застрявшими в Беларуси мигрантами?

    Польша закрыла границу

    Попытки оставшихся на границе мигрантов попасть в ЕС, не прекращаются. Как минимум 375 человек 24 ноября попытались перебраться в Польшу. Как сообщают польские пограничники, этих людей задержали и отправили обратно в Беларусь. Пятеро из-за истощения были доставлены в больницу. Полиция задержала трех человек по подозрению в контрабанде людей.

  • Мигранты в спальных мешках спят на полу в центре для их размещения.

    Что будет дальше с застрявшими в Беларуси мигрантами?

    Люди отказываются уходить

    Брюссель обвиняет Лукашенко в том, что он организовал доставку мигрантов из кризисных регионов мира к границам ЕС, чтобы усилить давление на Запад. И Польша, и страны Балтии отказывают этим людям в праве на въезд. Из-за этого многие мигранты застряли в Беларуси.

  • Belarus Migranten im Grenzgebiet zu Polen

    Что будет дальше с застрявшими в Беларуси мигрантами?

    ЕС пытается организовать отправку мигрантов на родину

    В офисе верховного представителя Евросоюза по иностранным делам Жозепа Борреля отмечают, что ЕС поддерживает связь с МИД Беларуси с целью найти возможность для упрощенного выезда мигрантов на родину. В середине ноябре несколько сотен человек уже были отправлены спецрейсом в Ирак. На фото: мигранты под Гродно в очереди на получение продуктов.

  • Мигрантов разместили в переоборудованном для этих целей складском помещении на границе Беларуси и Польши.

    Что будет дальше с застрявшими в Беларуси мигрантами?

    Лукашенко ведет рискованную игру

    "Я жду ответа ЕС на вопрос о 2000 беженцах", - заявил Александр Лукашенко 22 ноября на встрече с губернатором Гродненской области. По его словам, он попросил ЕС, и в особенности Германию, "забрать этих людей" у Беларуси. Со своей стороны и. о. канцлера ФРГ Ангела Меркель в очередной раз подчеркнула, что проблему с мигрантами в Беларуси необходимо решать совместными усилиями ЕС.

    Автор: Филипп Бёлль, Елена Гункель


Смотреть видео 19:47

Жестокое обращение с мигрантами: как Польша реагирует на растущую критику. DW Новости

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