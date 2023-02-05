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ЗРК Patriot на границе Польши и УкраиныФото: Simon Jankowski/NurPhoto/picture alliance
КонфликтыРоссия

Польша начнет строить электронный забор на границе с РФ

Даниил Сотников
15 мин. назад

Власти Польши планируют в марте начать строить на границе с Калининградской областью электронный забор с камерами и датчиками.

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Польша в марте начнет строительство электронного забора на границе с Калининградской областью, сообщили в польской погранслужбе в воскресенье, 5 февраля.

Контракт с компанией TELBUD на сумму более 373 млн злотых (79 млн евро) был подписан в начале декабря прошлого года. По словам пресс-секретаря ведомства Анны Михальской, подрядчик находится в процессе подготовки проекта, который затем будет представлен для утверждения в погранслужбу. Протяженность ограждения составит 199 км.

Забор будет оборудован системой датчиков и камер, которые позволят круглосуточно следить за ситуацией независимо от погодных условий и без необходимости находиться непосредственно на линии границы, уточнила она. Алгоритмы системы оповещения будут настроены таким образом, чтобы реагировать на попытки пересечь границу людьми, а не животными, уточнили в погранслужбе.

Ситуация на границе Польши и России стабильная

В ведомстве назвали ситуацию на границе с Россией мирной и стабильной. В 2022 году было зафиксировано 11 случаев незаконного пересечения границы из Калининградской области в Польшу, сообщил пресс-секретарь Варминско-Мазурского пограничного отделения Мирослав Александрович. Кроме того, были зафиксированы случаи проникновения в пограничную полосу. Это были заблудившиеся грибники и туристы, которые хотели сфотографироваться на фоне погранзаставы.

В ноябре министр обороны Польши Мариуш Блащак сообщил о начале строительства на границе с Калининградской областью временного заграждения из колючей проволоки.

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