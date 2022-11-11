Забор на границе Польши и России: защита от мигрантов?

Польша начала строить ограждение на границе с Калининградской областью, опасаясь новой волны мигрантов. Что об этом говорят в российском эксклаве, а также в Варшаве, Москве и Берлине - у DW.

О плане Польши построить забор на границе с российским эксклавом - Калининградской областью - начали говорить в конце октября. В ноябре в министерстве обороны республики заявили, что приступают к работам по возведению ограждения. Глава ведомства Мариуш Блащак пояснил, что в польском правительстве опасаются нового наплыва мигрантов. "Аэропорт Калининграда теперь принимает рейсы с Ближнего Востока и из Африки. Я решил принять меры, чтобы усилить защиту польской границы", - сказал Блащак.

Забор будет состоять из трех параллельных заграждений из колючей проволоки Фото: Omar Marques/AA/picture alliance

Польша проинформировала, что работы по строительству начались 2 ноября. Предполагается, что протяженность сооружения составит 210 километров. Забор должен состоять из трех параллельных заграждений из колючей проволоки высотой в 2,5 метра и шириной в три метра. Проектом также предусмотрена установка электронного оборудования.

В прошлом году на фоне наплыва мигрантов к польско-белорусской границе Польша начала возводить там пятиметровую стену и установила зону безопасности. По мнению министра обороны республики, эта мера позволила воспрепятствовать "гибридной атаке с белорусской территории". Строительство ограждения на границе с Калининградской областью, согласно опросу, проведенному исследовательским институтом IBRiS для польского Radio ZET, поддерживают 63,8 процента поляков. Противоположного мнения придерживаются 22,8 процента респондентов, еще 13,4 процента затруднились с ответом.

Режим "открытого неба" в калининградском аэропорту

В Кремле, комментируя эту инициативу, заявили, что "не могут" и "не собираются мешать" Польше возводить ограждение. Калининградские власти опасения польских властей, связанные с притоком мигрантов с Ближнего Востока и Северной Африки, называют неоправданными. "Они связывают это с ростом миграционного давления. Почему-то решили, что сейчас в "Храброво" просто лавиной потекут мигранты из азиатских и африканских стран. Могу сказать, что аэропорт "Храброво" ведет переговоры с турецкими и арабскими авиалиниями, и они уже давно летают на территорию Польши. С чего польские чиновники взяли риск миграционного давления, непонятно", - прокомментировал в беседе с DW начальник пресс-службы правительства Калининградской области Дмитрий Лысков.

Он отметил, что ограждение вдоль границы уже есть на российской стороне. По его мнению, это позволяло в том числе "удерживать" при проведении чемпионата мира по футболу в 2018 году отдельных иностранных болельщиков, которые "пытались прорваться на территорию Польши".

Власти Польши заявляют, что опасаются новой волны мигрантов Фото: Omar Marques/AA/picture alliance

Польская сторона связывает опасения по поводу нового наплыва мигрантов с тем, что в калининградском аэропорту "Храброво" с 1 октября начал действовать режим "открытого неба", введенный на два года. Он позволяет иностранным перевозчикам забирать пассажиров, грузы и почту не только для своих, но и для третьих стран, и по той же схеме доставлять их в Калининград. В связи с этим в "Храброво" проинформировали, что "активизируют" переговоры с авиакомпаниями и прорабатывают возможности сотрудничества с ними "по тем направлениям, по которым есть разрешение на выполнение полетов с учетом текущей ситуации".

Директор аэропорта Александр Корытный в начале октября заявил российскому информагентству "Интерфакс", что "Храброво" будет пытаться привлечь "авиакомпании ОАЭ, Катара и других стран Азии". Вместе с тем об открытии новых рейсов пока не сообщалось. Из международных направлений в осенне-зимнем расписании аэропорта сейчас заявлены полеты в Минск и чартерные рейсы в Анталью.

"Мы в Польшу все равно не попадем"

Калининградцы, с которыми поговорила DW, считают строительство Польшей забора на границе с их регионом излишней мерой. "Животных жалко - лис, лосей, у которых через эту территорию проложены тропы. А так новость меня не сильно взволновала, потому что границу лично я не перебегала и не планирую, - отметила жительница Калининградской области Анастасия. - Многим калининградцам сейчас вообще не выехать за рубеж, визы выдавать перестали. Так что смысл этого забора не очень понятен. Наверное, поляки строят его для какого-то своего спокойствия".

Строительство забора уже началось, фото 5 ноября 2022 года Фото: Omar Marques/AA/picture alliance

Житель эксклава Владимир рассказал, что видео, на котором показано, как польские военные сооружают ограждение, активно курсирует в мессенджерах и соцсетях. "Но, честно говоря, я каких-то переживаний по этому поводу не испытываю. Границы закрыты, мы в Польшу все равно не попадем. Пусть строят - главное, что не за наши деньги", - говорит калининградец.

"Мне кажется, поляки этим обостряют обстановку. Они к нашей области и так неравнодушно настроены. Я думаю, что затраты, которые Польша сейчас понесет в связи со строительством забора, можно было бы направить на какие-то другие цели", - считает житель эксклава Виталий.

Что говорят в ФРГ о строительстве забора на польско-российской границе

В Германии решение польской стороны о строительстве забора на границе с Калининградской областью прокомментировали в бундестаге. Заместитель председателя немецкого парламента, член партии "Союз-90/"зеленые" Катрин Гёринг-Эккардт (Katrin Göring-Eckardt), в начале ноября побывавшая на польско-белорусской границе, заявила, что считает такую идею сомнительной. "Совершенно ясно, что очередной забор не приведет к тому, что ситуация улучшится в гуманитарном плане", - сказала политик в интервью Deutschlandfunk.

Гёринг-Эккардт выразила мнение, что строительство забора может "обострить ситуацию". В то же время она отметила, что такого положения дел "сознательно добиваются". По этой причине важно, чтобы в странах происхождения мигрантов обсуждали тему выдачи виз и "не давали людям ложных надежд", разъясняя, что их ждет на границе, считает заместитель председателя бундестага.

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