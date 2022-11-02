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Мигранты на польской границе
Мигранты на польской границеФото: Attila Husejnow/SOPA/ZUMA/dpa/picture alliance
ПолитикаПольша

Польша построит забор на границе с Калининградской областью

Сергей Ромашенко
9 мин. назад

В Варшаве надеются на то, что заграждения позволят предотвратить нелегальные переходы границы. Польша опасается, что Россия может наводнить ее территорию мигрантами с Ближнего Востока и из Африки.

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Правительство Польши планирует построить забор на границе с российским эксклавом в Калининградской области, чтобы предотвратить нелегальные переходы границы, сообщил в среду, 2 ноября, министр обороны страны Мариуш Блащак. Он пояснил, что в польском правительстве опасаются, что Россия может наводнить Польшу мигрантами.

"Аэропорт Калининграда теперь принимает рейсы с Ближнего Востока и из Африки. Я решил принять меры, чтобы усилить защиту польской границы", - сказал Блащак. Он отметил, что уже "сегодня" начинаются работы по возведению временного заграждения на пограничном участке протяженностью в 210 километров.

По словам Блащака, планируется возведение трех параллельных заграждений из колючей проволоки высотой в 2,5 метра и шириной в три метра, а также установка электронного оборудования.

Стена на границе с Беларусью

Еще в сентябре прошлого года Польша приступила к возведению пятиметровой стальной стены вдоль границы с Беларусью и установила там зону безопасности площадью 3x400 километров, закрытую для всех, кроме местных жителей, сотрудников неправительственных организаций и журналистов.

В 2021 году десятки тысяч мигрантов  преимущественно с Ближнего Востока перешли или попытались перейти границу с Польшей с территории Беларуси. Польская погранслужба и сотрудники неправительственных организаций на местах до сих пор ежедневно фиксируют десятки попыток нелегального перехода границы. В настоящее время к границе Польши со стороны Беларуси запрещено подходить ближе, чем на 200 метров.

Запад подозревает Беларусь в намеренной переправке нелегальных мигрантов через польскую границу в целях дестабилизации Евросоюза. Правительство в Минске отрицает это.

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