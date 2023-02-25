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Канцлер ФРГ Олаф Шольц и премьер-министр Индии Нарендра Моди
Олаф Шольц и Нарендра МодиФото: REUTERS
ПолитикаГермания

Германия и Индия углубят сотрудничество в области вооружений

Ольга Лебедева
1 ч. назад

Канцлер ФРГ Олаф Шольц в ходе визита в Нью-Дели договорился о более тесной кооперации в сфере безопасности и обороны. Речь шла и о конкретных проектах, заявил он, не называя деталей.

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Германия и Индия намерены расширить сотрудничество в области вооружений. "Качество немецкой техники" в этой сфере высоко ценится индийскими партнерами, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) в субботу, 25 февраля, после переговоров с премьер-министром Индии Нарендрой Моди в Нью-Дели.

По его словам, по его словам, на встрече обсуждались, в том числе, конкретные проекты. Деталей при этом он не назвал. В свою очередь Моди указал, что сотрудничество с Германией в области безопасности и обороны является для него важной частью стратегического партнерства, и в этой сфере имеется еще "неиспользованный потенциал". Индийские вооруженные силы в настоящее время оснащены большей частью российским оружием. "Чтобы так оставалось - это не в наших интересах", - отметил он.

Индия ищет партнеров для производства подводных лодок

По данным индийских СМИ, правительство в Нью-Дели ищет партнеров для производства шести подводных лодок. Одним из них мог бы стать немецкий концерн ThyssenKrupp, рассматривается также возможное участие Южной Кореи.

Олаф Шольц 25 февраля прибыл с двухдневным визитом в Индию. Его сопровождает бизнес-делегация, в которую, среди прочих, входит глава ThyssenKrupp Мартина Мерц (Martina Merz). В преддверии визита он заявил, что Индия в качестве председателя в "большой двадцатке" должна дать четкое определение войне России в Украине. "Мы хотим еще больше укрепить наши двусторонние отношения с Индией и наше сотрудничество по глобальным вопросам, таким как смягчение последствий изменения климата и преобразование наших экономик на справедливой, зеленой и устойчивой основе", - указал он в интервью The Times of India.

Шольц указал на "огромный потенциал для интенсификации сотрудничества" в сферах "зеленой энергетики", мобильности, фармацевтики, цифровой экономики. В свою очередь Моди заявил, что Индия готова "внести свой вклад в любые мирные усилия" для прекращения войны в Украине. Данная поездка - первый официальный визит Шольца в Индию, хотя для него это - уже четвертая встреча с Моди с момента вступления в должность в 2021 году.

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