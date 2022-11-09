  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника событий
Ситуация в Беларуси
Коронавирус
Ветропарк в Балтийском море
Ветропарк в Балтийском мореФото: Jens Büttner/dpa/picture alliance
ПолитикаИндия

Индия повторяет ошибку ФРГ, увеличивая закупки нефти в РФ?

Франк Хофман
56 мин. назад

С ростом импорта российского газа в Германии замедлилось развитие "зеленой" энергетики. Теперь Индия может совершить ту же ошибку, увеличивая закупки энергоносителей в РФ после начала войны в Украине.

https://p.dw.com/p/4JCkT

Германия должна продемонстрировать, что эффективная защита климата возможна. "Поскольку у ФРГ есть все возможности, весь мир внимательно наблюдает" за тем, что она делает в этой сфере, заявил министр экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек (Robert Habeck) в видеообращении к участникам открывшейся в воскресенье Конференции ООН по изменению климата (COP27) в египетском Шарм-эш-Шейхе.

Насколько это утверждение соответствует действительности? Долгое время Германия рекламировала себя всему миру в качестве лидера в деле защиты климата. В начале 2000-х годов в стране стали в большом количестве строить ветряные электрогенераторы, как на материке, так и в море вдоль побережья. Благодаря щедрым субсидиям владельцы жилья устанавливали на крышах своих домов солнечные батареи. В Германии в первое десятилетие нового века был создан ряд компаний по производству таких батарей, однако большинство из них после 2011 года разорилось, не выдержав конкуренции с дешевой фотовольтаикой из Китая.

В прошедшие годы немецкие власти неоднократно заявляли о том, что расширяют производство энергии из возобновляемых источников - ветра, солнца и биомассы. До нападения России на Украину 24 февраля нынешнего года российский природный газ считался в Германии переходным энергоносителем на пути к достижению климатической нейтральности при производстве тепла и электричества. Но, очевидно, переход затянулся и в итоге нанес существенный урон развитию "зеленой" энергетики.

Ветрогенераторы на фоне угольной электростанции
Ветрогенераторы на фоне угольной электростанции "Нойрат" в Западной ГерманииФото: Rupert Oberhäuser/dpa/picture alliance

Снижение производства "зеленой" энергии в 2021 году

Так, в Германии в прошлом году впервые с 2010 года сократилось производство электроэнергии из возобновляемых источников, выяснило в своем исследовании Федеральное ведомство по защите окружающей среды. Если в 2020 году в ФРГ было выработано 251,1 млрд киловатт-часов электричества из энергии ветра и солнца, то в 2021 году - 233,6 млрд киловатт-часов. По данным ведомства, произошло это из-за "постоянного сокращения прироста производственных мощностей".

В то же время в прошедшее десятилетие неуклонно росли объемы импорта газа из России, прежде всего по открытому в 2011 году газопроводу "Северный поток". В 2014 году правительство ФРГ, несмотря на российскую аннексию украинского Крыма, дало разрешение на строительство газопровода "Северный поток - 2". В 2021 году доля газа из РФ в импорте "голубого топлива" в Германию приблизилась к 60 процентам.

Индия превращается в "зеленую" сверхдержаву?

К климатической конференции COP27 этого года Всемирная метеорологическая организация (ВМО) - специализированное учреждение ООН - представила свои исследования почти за тот же период. "Температуры на Земле за последние восемь лет были самыми высокими за всю историю (метеорологических наблюдений. - Ред.)", - говорится в документе. На этом фоне министр экономики ФРГ все больше старается побудить немцев и дальше развивать "зеленую энергетику" - как и два десятилетия назад. "Если Германия справится с этим, - сказал Хабек  в видеообращении к COP27, - то ни у одной страны не будет отговорок. В этом и заключается новаторская роль промышленно развитых стран".

Однако Хабек не упоминает о том, что Германия, очевидно, не справилась с теми целями, которые страна ставила сама себе около 10 лет назад в деле развития "зеленой" энергетики. В настоящее время в мире есть другие страны, которые более активно развивают энергетику с использованием возобновляемых источников. "Станет ли Индия "зеленой" сверхдержавой?" - поинтересовался, например, недавно британский журнал Economist в статье о "зеленом" энергетическом буме на субконтиненте.

Фактически Индия имеет "самые высокие темпы роста производства электроэнергии из возобновляемых источников энергии среди всех крупных экономик мира", пишет Всемирный банк в этом году в докладе о производстве "зеленой" энергии в странах с переходной экономикой. В 2020/21 бюджетном году Нью-Дели инвестировал в нее 14,4 млрд евро, в 2019/2020 - 8,4 млрд евро. В абсолютном значении эти суммы невелики и составляют лишь десятую долю инвестиций в схожие проекты в Германии - но темпы прироста впечатляют.

Как не повторить ошибку Германии в отношениях с Россией

Индийский экологический эксперт и бывший глава офиса "Гринпис" в Нью-Дели Нандикеш Сивалингам в интервью DW обращает внимание на сходство между Индией, с одной стороны, и ЕС и Германией, с другой. По его мнению, индийские закупки нефти и газа в России ничем не отличаются от закупок Европы. Ведь в то время как ЕС начал сокращать импорт российских углеводородов после вторжения России в Украину, Индия увеличивает закупки российской сырой нефти. Часть этой нефти перерабатывается в Индии и после этого продается в Европу или США.

Сивалингам сейчас является директором Центра исследований энергии и чистого воздуха (CREA), зарегистрированного в Финляндии. В двух исследованиях институт проанализировал последствия зависимости от российской нефти и газа. "Ископаемое топливо продолжает пополнять военную казну Кремля", - пишет CREA в своем анализе "Финансирование путинской войны: экспорт ископаемого топлива из России в первые шесть месяцев после вторжения в Украину".

График: источники электроэнергии в германии в 2021 году

А в другом исследовании Нандикеш Сивалингам и его коллеги описывают, как Германия по своей вине довела себя до столь высокой степени зависимости от России. Так, увеличение мощностей ветряной энергетики в Германии стагнировало, "сократилось после 2015 года и сильно отстало от остальной Европы". Более того: если бы ФРГ сохранила те же темпы роста в этой сфере, что и остальная Европа, то "установленная мощность ветроэнергетики к концу 2021 года была бы на 32 гигаватт выше". По объему выработки электроэнергии это сравнимо с шестью оставшимися немецкими атомными электростанциями, которые все еще работали в 2021 году, или "заменило бы больше газа, чем было импортировано по трубопроводу "Северный поток" в июле 2022 года".

Что касается его родной Индии, то эксперт предупреждает о негативных последствиях дальнейших нефтяных соглашений с РФ. Урок для Нью-Дели  должен состоять в том, чтобы в долгосрочной перспективе диверсифицировать свои источники энергоносителей, перестать зависеть от "горстки стран" в удовлетворении постоянно растущих энергетических потребностей и резко наращивать мощности возобновляемой энергетики в ближайшие "пять-шесть лет". Вероятно, это означает: Индия не должна совершать ту же ошибку, что и Германия.

Смотрите также:

Почему немцы списали "Северный поток"

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Что будут делать украинцы зимой без электричества? (19.10.2022)

Что будут делать украинцы зимой без электричества? (19.10.2022)

В результате атак России на объекты инфраструктуры были повреждены примерно треть электро- и теплосетей Украины. Многие населенные пункты остались без электричества.
Конфликты19 октября 2022 г.02:25 мин.
external

Германия откажется от угля, газа и нефти из России? (25.03.2022)

Германия откажется от угля, газа и нефти из России? (25.03.2022)

Министр экономики Роберт Хабек пообещал, что Германия будет независима от нефти и угля из России ещё в этом году, а от газа - к 2024 году. Такие требования звучат и на климатической акции в центре Берлина. Но возможно ли это?
Политика25 марта 2022 г.03:43 мин.
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Президент США Дональд Трамп с женой Меланией после голосования на промежуточных выборах в Конгресс США во Флориде, 8 ноября 2022 года

Трамп призвал к протестам на выборах в Конгресс

Политика4 ч. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Ведущие DW Новости Шоу Александр Плющев и Татьяна Фельгенгауэр

Пригожин и выборы в США. Усманов минус Шагал. DW Шоу

Пригожин и выборы в США. Усманов минус Шагал. DW Шоу

Конфликты13 ч. назад60:02 мин.
Описание карикатуры: мужчина в деловом костюме с гаслтуком, напоминающий российского бизнесмена Алишера Усманова, находящегося под санкциями ЕС, летит в попытке поймать пару влюбленных из известной картины художника Марка Шагала.

Как картина Шагала улетела от Алишера Усманова

Как картина Шагала улетела от Алишера Усманова

Общество18 ч. назад
Мобилизованные в Серпухове, 10 октября 2022 года

Почему мобилизованные в РФ идут на войну с Украиной

Почему мобилизованные в РФ идут на войну с Украиной

Политика15 ч. назад
Установка по производству многоатомных спиртов на заводе химической компании Covestro в Дормагене

ФРГ: дорогой газ замедлил, но не остановил промышленный рост

ФРГ: дорогой газ замедлил, но не остановил промышленный рост

Экономика и бизнес8 ноября 2022 г.
Глава национализированного предприятия "Мотор Сич" Вячеслав Богуслаев

Национализация в Украине и другие события 257-го дня войны

Национализация в Украине и другие события 257-го дня войны

Конфликты7 ноября 2022 г.
Группа Little Big: Илья Прусикин и Софья Таурская

Little Big: Война не только в Украине, она внутри каждого

Little Big: Война не только в Украине, она внутри каждого

Музыка7 ноября 2022 г.
На главную страницу