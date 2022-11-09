Индия повторяет ошибку ФРГ, увеличивая закупки нефти в РФ?

С ростом импорта российского газа в Германии замедлилось развитие "зеленой" энергетики. Теперь Индия может совершить ту же ошибку, увеличивая закупки энергоносителей в РФ после начала войны в Украине.

Германия должна продемонстрировать, что эффективная защита климата возможна. "Поскольку у ФРГ есть все возможности, весь мир внимательно наблюдает" за тем, что она делает в этой сфере, заявил министр экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек (Robert Habeck) в видеообращении к участникам открывшейся в воскресенье Конференции ООН по изменению климата (COP27) в египетском Шарм-эш-Шейхе.

Насколько это утверждение соответствует действительности? Долгое время Германия рекламировала себя всему миру в качестве лидера в деле защиты климата. В начале 2000-х годов в стране стали в большом количестве строить ветряные электрогенераторы, как на материке, так и в море вдоль побережья. Благодаря щедрым субсидиям владельцы жилья устанавливали на крышах своих домов солнечные батареи. В Германии в первое десятилетие нового века был создан ряд компаний по производству таких батарей, однако большинство из них после 2011 года разорилось, не выдержав конкуренции с дешевой фотовольтаикой из Китая.

В прошедшие годы немецкие власти неоднократно заявляли о том, что расширяют производство энергии из возобновляемых источников - ветра, солнца и биомассы. До нападения России на Украину 24 февраля нынешнего года российский природный газ считался в Германии переходным энергоносителем на пути к достижению климатической нейтральности при производстве тепла и электричества. Но, очевидно, переход затянулся и в итоге нанес существенный урон развитию "зеленой" энергетики.

Ветрогенераторы на фоне угольной электростанции "Нойрат" в Западной Германии Фото: Rupert Oberhäuser/dpa/picture alliance

Снижение производства "зеленой" энергии в 2021 году

Так, в Германии в прошлом году впервые с 2010 года сократилось производство электроэнергии из возобновляемых источников, выяснило в своем исследовании Федеральное ведомство по защите окружающей среды. Если в 2020 году в ФРГ было выработано 251,1 млрд киловатт-часов электричества из энергии ветра и солнца, то в 2021 году - 233,6 млрд киловатт-часов. По данным ведомства, произошло это из-за "постоянного сокращения прироста производственных мощностей".

В то же время в прошедшее десятилетие неуклонно росли объемы импорта газа из России, прежде всего по открытому в 2011 году газопроводу "Северный поток". В 2014 году правительство ФРГ, несмотря на российскую аннексию украинского Крыма, дало разрешение на строительство газопровода "Северный поток - 2". В 2021 году доля газа из РФ в импорте "голубого топлива" в Германию приблизилась к 60 процентам.

Индия превращается в "зеленую" сверхдержаву?

К климатической конференции COP27 этого года Всемирная метеорологическая организация (ВМО) - специализированное учреждение ООН - представила свои исследования почти за тот же период. "Температуры на Земле за последние восемь лет были самыми высокими за всю историю (метеорологических наблюдений. - Ред.)", - говорится в документе. На этом фоне министр экономики ФРГ все больше старается побудить немцев и дальше развивать "зеленую энергетику" - как и два десятилетия назад. "Если Германия справится с этим, - сказал Хабек в видеообращении к COP27, - то ни у одной страны не будет отговорок. В этом и заключается новаторская роль промышленно развитых стран".

Однако Хабек не упоминает о том, что Германия, очевидно, не справилась с теми целями, которые страна ставила сама себе около 10 лет назад в деле развития "зеленой" энергетики. В настоящее время в мире есть другие страны, которые более активно развивают энергетику с использованием возобновляемых источников. "Станет ли Индия "зеленой" сверхдержавой?" - поинтересовался, например, недавно британский журнал Economist в статье о "зеленом" энергетическом буме на субконтиненте.

Фактически Индия имеет "самые высокие темпы роста производства электроэнергии из возобновляемых источников энергии среди всех крупных экономик мира", пишет Всемирный банк в этом году в докладе о производстве "зеленой" энергии в странах с переходной экономикой. В 2020/21 бюджетном году Нью-Дели инвестировал в нее 14,4 млрд евро, в 2019/2020 - 8,4 млрд евро. В абсолютном значении эти суммы невелики и составляют лишь десятую долю инвестиций в схожие проекты в Германии - но темпы прироста впечатляют.

Как не повторить ошибку Германии в отношениях с Россией

Индийский экологический эксперт и бывший глава офиса "Гринпис" в Нью-Дели Нандикеш Сивалингам в интервью DW обращает внимание на сходство между Индией, с одной стороны, и ЕС и Германией, с другой. По его мнению, индийские закупки нефти и газа в России ничем не отличаются от закупок Европы. Ведь в то время как ЕС начал сокращать импорт российских углеводородов после вторжения России в Украину, Индия увеличивает закупки российской сырой нефти. Часть этой нефти перерабатывается в Индии и после этого продается в Европу или США.

Сивалингам сейчас является директором Центра исследований энергии и чистого воздуха (CREA), зарегистрированного в Финляндии. В двух исследованиях институт проанализировал последствия зависимости от российской нефти и газа. "Ископаемое топливо продолжает пополнять военную казну Кремля", - пишет CREA в своем анализе "Финансирование путинской войны: экспорт ископаемого топлива из России в первые шесть месяцев после вторжения в Украину".

А в другом исследовании Нандикеш Сивалингам и его коллеги описывают, как Германия по своей вине довела себя до столь высокой степени зависимости от России. Так, увеличение мощностей ветряной энергетики в Германии стагнировало, "сократилось после 2015 года и сильно отстало от остальной Европы". Более того: если бы ФРГ сохранила те же темпы роста в этой сфере, что и остальная Европа, то "установленная мощность ветроэнергетики к концу 2021 года была бы на 32 гигаватт выше". По объему выработки электроэнергии это сравнимо с шестью оставшимися немецкими атомными электростанциями, которые все еще работали в 2021 году, или "заменило бы больше газа, чем было импортировано по трубопроводу "Северный поток" в июле 2022 года".

Что касается его родной Индии, то эксперт предупреждает о негативных последствиях дальнейших нефтяных соглашений с РФ. Урок для Нью-Дели должен состоять в том, чтобы в долгосрочной перспективе диверсифицировать свои источники энергоносителей, перестать зависеть от "горстки стран" в удовлетворении постоянно растущих энергетических потребностей и резко наращивать мощности возобновляемой энергетики в ближайшие "пять-шесть лет". Вероятно, это означает: Индия не должна совершать ту же ошибку, что и Германия.

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