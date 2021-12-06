 В России опровергли данные SIPRI о сокращении экспорта оружия | Новости из Германии о России | DW | 06.12.2021

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Россия

В России опровергли данные SIPRI о сокращении экспорта оружия

В Москве заявили, что выводы SIPRI не соответствуют действительности и имеют политическую подоплеку. "Рособоронэкспорт" ранее сообщал, что его портфель экспортных заказов превышает 52 млрд долларов.

Российский истребитель МиГ-29 в небе над Жуковским

Российский истребитель МиГ-29

В России опровергли выводы экспертов Стокгольмского института исследования проблем мира SIPRI о снижении российского оружейного экспорта. "Методика подсчета, которую использует SIPRI для оценки объемов продаж оборонных компаний, является их собственной оценкой, не отражающей, честно говоря, реальной картины", - заявил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев в понедельник, 6 декабря.

Шугаев назвал выводы SIPRI политически мотивированными. "SIPRI использует только открытые данные, которые, безусловно, не являются полными. А такие вещи, как запчасти и услуги, они вообще до конца и не учитывают. Кроме того, сотрудники SIPRI - все-таки представители западных институтов, и поэтому без политической составляющей обойтись не могут", - сказал он.

По словам директора ФСВТС, эксперты SIPRI "вместо конкретной стоимости товара используют так называемый тренд-индикатор, который имеет примерно одинаковое значение для однотипной продукции". "То есть, делается упор на оценку количественной стороны, что, как подчеркивает сам институт, не может использоваться для оценки объемов экспорта", - добавил Шугаев.

Выводы SIPRI о продажах вооружений

Ранее институт SIPRI в своем докладе, обнародованном 6 декабря, сообщил, что продажи российских вооружений в минувшем году снизились. В докладе института, в частности, говорится, что общий объем продаж девяти крупнейших российских оборонных компаний снизился на 6,5 процента - с 28,2 млрд долларов США в 2019 году до 26,4 млрд в 2020 году. "В 2020 году на долю российских компаний приходилось 5 процентов от общего объема мировых продаж в Топ-100", - указывается в документе.

В октябре вице-премьер России Юрий Борисов заявлял, что объем российского экспорта продукции военного назначения ежегодно остается на стабильном уровне - 15 млрд долларов. Глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев в октябре сообщил, что в текущем году Россия подписала новые контракты на поставку за рубеж вооружений и военной техники на сумму свыше 10 млрд долларов.

В начале сентября "Рособоронэкспорт" сообщил, что портфель экспортных заказов компании превышает 52 млрд долларов.

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  • Grafik zu Studie über militärische Stärke der UDSSR, 1985 (dpa)

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    Автор: Михаил Бушуев


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