Доклад SIPRI: Рынок вооружений процветает и во время пандемии

Из-за пандемии коронавируса мировой ВВП в 2020 году сократился на 3,1%, однако одну из отраслей экономики кризис, похоже, не затронул. Согласно докладу Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI), обнародованному 6 декабря, суммарный объем продаж 100 компаний-лидеров по производству вооружений в мире с 2019 по 2020 год вырос на 1,3%, достигнув 531 млрд долларов. Это больше, чем весь ВВП Бельгии.

С точки зрения экспертов SIPRI, на подобное развитие повлияли три фактора. Во-первых, во многих странах производители вооружений в значительной степени были защищены устойчивым государственным спросом на их продукцию.

Во-вторых, многие государства прибегли к ускоренным платежам и заказам по графику, чтобы смягчить влияние локдаунов. И в-третьих, поскольку контракты на закупку вооружений обычно заключаются на несколько лет, многие производители смогли получить прибыль от заказов, сделанных еще до начала кризиса, связанного с пандемией COVID-19, указывается в докладе.

Бессменное лидерство США на рынке вооружений

Крупнейшим в мире экспортером оружия остаются Соединенные Штаты. Суммарный объем продаж американских компаний (их в списке SIPRI 41) составил 285 млрд долларов, или 54% от общего объема продаж 100 компаний-лидеров на рынке вооружений. Это соответствует годовому росту в 1,9%. Один только концерн Lockheed Martin продал в 2020 году оборонные системы на сумму в 58 млрд долларов.

В то же время, отмечают эксперты, США активно инвестируют в новые разработки в военной отрасли, чтобы быть готовыми отразить возможную угрозу, исходящую от стран, которые Вашингтон считает своими потенциальными противниками, в первую очередь КНР и РФ.

Цифровые технологии в военной отрасли

По словам эксперта SIPRI Александры Маркштайнер, за прошедшие годы целый ряд IT-гигантов из Кремниевой долины, будь то Google, Microsoft или Oracle, пытались углубить сотрудничество с военной промышленностью. В качестве примера она называет контракт компании Microsoft с Минобороны США на сумму в 22 млрд долларов на закупку очков под названием Integrated Visual Augmentation System, в которых отображалась бы в реальном времени вся важная информация о поле боя.

Компания Microsoft заключила с Пентагоном контракт на 22 млрд долларов

"Они поняли, что компании, разрабатывающие новые технологии, такие как искусственный интеллект, компьютерное обучение или "облачные" вычисления, предлагают ноу-хау, выходящие далеко за рамки того, что можно традиционно ожидать от предприятий оборонной промышленности", - подчеркивает Маркштайнер.

Производители вооружений в Европе

В числе 100 крупнейших производителей вооружений в мире в 2020 году оказались и 26 компаний из Европы, в том числе - одна украинская ("УкрОборонПром"). По данным SIPRI, суммарный объем их продаж по сравнению с 2019 годом вырос на 1%, достигнув 109 млрд долларов.

Самый крупный "кусок" в этом "пироге" пришелся на долю семи британских компаний: 37,5 млрд долларов. Шесть французских производителей продали вооружений на 24,7 млрд долларов, два итальянских - на 13,8 млрд.

Германия в 2020 году продала вооружений почти на 9 млрд долларов

Что касается Германии, в топ-100 мировых лидеров в производстве вооружений в 2020 году вошли четыре предприятия из этой страны. Суммарно они достигли объема продаж в 8,9 млрд долларов, что на 1,3% больше, чем годом ранее.

Падение объемов продаж у компаний из РФ

Суммарный объем продаж девяти российских компаний, входящих, по версии SIPRI, в сотню мировых лидеров, в 2020 году сократился на 6,5% - с 28,2 млрд до 26,4 млрд долларов. И это произошло несмотря на заявления правительства России о поддержке, оказанной военным предприятиям, чтобы смягчить негативное влияние пандемии, констатируют авторы доклада. Особенно заметным снижение уровня продаж было у компаний "Алмаз-Антей" (на 31%), "Вертолеты России" (13%) и АО "Объединенная судостроительная корпорация" (11%).

Прототип российского истребителя пятого поколения от компании "Сухой" под названием "Шах и мат"

По мнению экспертов SIPRI, это развитие можно объяснить тремя причинами. Во-первых госпрограмма перевооружения ВС, проходившая в 2011-2020 годах, подошла к концу, а финансирование закупок оружияв рамках последующей программы оказалось меньше. Кроме того, некоторые экспортные поставки были отложены из-за пандемии.

В то же время семь российских компаний реализуют сейчас государственную политику по диверсификации своей продукции, стремясь увеличить продажи в гражданском секторе до 30 процентов от общего объема продаж к 2025 году и до 50 процентов к 2030 году, поясняется в докладе.

Среди компаний РФ, существенно увеличивших объемы продаж в 2020 году, по данным SIPRI, - Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, прирост 16%), "Концерн Радиоэлектронные Технологии" (КРЭТ, прирост 22%) и "Росэлектроника" (39%).

Рост военной промышленности Китая

Комментируя в беседе с DW сокращение объемов экспорта вооружений у российских производителей, эксперт боннского Международного центра исследования конфликтов (Bonn International Center for Conflict Studies) Маркус Байер (Markus Bayer) отмечает, что это может быть связано с потерей РФ многолетних крупных заказчиков, таких как Китай или Индия, расширивших в последние годы собственное военное производство.

По данным SIPRI, годовой рост объемов продаж пяти китайских госпредприятий, вошедших в список 100 мировых лидеров военной промышленности, в 2020 году составил 1,9%. За этот год компании продали своей продукции суммарно на 66,8 млрд долларов.

По словам Байера, как Индия, так и Китай воспользовались советскими военными технологиями для развития своей оборонной промышленности, причем в области строительства авианосцев Китай за последние 20 лет "не только догнал, но и перегнал Россию", которая за тот же период не приняла на вооружение ни одного нового авианосца.

Военный потенциал России падает?

Однако означает ли сокращение объемов экспорта вооруженийутрату Россией ее военного потенциала? "Современная военная промышленность, связанная с огромными затратами на развитие, само собой, финансируется не только благодаря продукции для национальной обороны, но и во многом за счет экспорта, - подчеркивает Байер. - Но при этом оборонные предприятия часто имеют и государственную поддержку".

"Другими словами: оборонная индустрия редко бывает оставлена одна на один со свободным рынком. Соответственно, сокращение экспорта, как правило, не оказывает большого влияния на обороноспособность и способность проявлять военную силу", - резюмирует эксперт.

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