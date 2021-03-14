За четыре года Германия экспортировала вооружения на 22,5 миллиарда евро

За истекшие четыре года правления в Германии "большой коалиции" в составе ХДС/ХСС-СДПГ берлинское правительство разрешило экспорт экспорт вооружений на сумму 22,5 миллиарда евро. Эти данные следуют из ответа министерства экономики на запрос Левой партии, о котором в воскресенье, 29 августа, сообщает агентство dpa.

Главными импортерами немецкой оборонной продукции за данный период стали две страны НАТО - Венгрия, которая приобрела произведенные в ФРГ вооружения на 2,66 миллиарда евро, и США (2,36 миллиарда евро). В число десяти важнейших заказчиков, кроме того, вошли несколько стран, не являющихся ни членами НАТО, ни странами ЕС, в частности, Алжир (2,0 миллиарда евро), Египет (1,88 миллиарда евро) и Катар (0,72 миллиарда евро).

Особенно проблематичным при этом считается экспорт оружия в Египет, поскольку власти этой страны обвиняются в нарушениях прав человека, а также вовлечены в конфликты в Йемене и Ливии, отмечает dpa.

За годы правления Меркель экспорт немецких вооружений превысил 85 миллиардов евро

Данные об экспорте вооружений относятся к периоду с 24 октября 2017 года - дня учредительного заседания бундестага 19-го созыва - до 8 августа 2021 года. Причем рекордным стал 2019 год, когда правительство "большой коалиции" разрешило экспорт вооружений в объеме 8,02 миллиарда евро.

За все годы правления канцлера ФРГ Ангелы Меркель (Angela Merkel) с конца 2005 года совокупный объем экспорта немецких вооружений превысил 85 миллиардов евро, что следует из ежегодных отчетов правительства.

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