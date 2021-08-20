Германия за 20 лет одобрила экспорт оружия в Афганистан на 400 млн евро

Правительство ФРГ с начала международной военной операции в Афганистане почти 20 лет тому назад одобрило экспорт оружия и другой оборонной продукции в эту страну более чем на 400 млн евро, сообщило в воскресенье, 22 августа, агентство dpa ссылкой на ежегодный доклад правительства об экспорте вооружений и последние данные министерства экономики ФРГ.

Наибольшая часть военной продукции была поставлена войскам НАТО, посольствам и ООН, которые получили от Германии танки, бронетранспортеры, автоматы, пистолеты и другое оружие. На долю афганских силовых служб пришлась лишь небольшая часть этих поставок.

Из сообщения следует, что с начала 2002 года до сегодняшнего дня Германия одобрила экспорт вооружений в Афганистан на 418,8 млн евро. Последнее разрешение на экспорт было выдано в текущем году: Германия согласилась поставить на Гиндукуш бронированные внедорожники для НАТО и Международного валютного фонда (МВФ) на сумму в 2,8 млн евро.

Военные поставки в Афганистан

В период деятельности нынешнего состава бундестага и правительства Германия поставила Афганистану вооружений на 29,8 млн евро, следует из ответа министерства экономики ФРГ на запрос фракции Левой партии в бундестаге. Это означает, что Афганистан находился в десятке крупнейших получателей немецкого оружия из числа развивающихся стран.

Афганские силовики и госучреждения получили лишь незначительную часть из общего объема экспорта, в том числе бронемашины, миноискатели, контейнеры, бронежилеты, шлемы и средства связи.

Сколько именно вооружений получили афганские власти, министерство экономики ФРГ не уточняет. Остается также неясным, сколько вооружений, экспортированных из Германии, попали в руки талибов.

Смотрите также: