 Россия продает хунте Мьянмы военные самолеты | Новости из Германии о России | DW | 23.07.2021

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Россия

Россия продает хунте Мьянмы военные самолеты

Мьянма закупит у России истребители Су-30 и учебно-боевые самолеты Як-130. Правозащитники обвиняют Москву в легитимизации хунты Мьянмы.

Российские многоцелевые истребители СУ-30

Российские многоцелевые истребители СУ-30

Россия продает хунте Мьянмы военные самолеты. Как сообщил “Интерфаксу” в пятницу, 23 июля, в Жуковском Глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству РФ Дмитрий Шугаев, Москва "продолжает реализацию планов" по поставкам Мьянме истребителей Су-30 и учебно-боевых самолетов Як-130. По словам Шугаева, сейчас в ВВС Мьянмы уже эксплуатируются самолеты МиГ-29 и Як-130 российского производства.

После произошедшего в  Мьянме 1 февраля государственного переворота, в результате которого к власти пришли военные, с визитом в этой стране в разное время побывали министр обороны РФ Сергей Шойгу и его заместитель Александр Фомин. В результате подписано соглашение о поставках в Мьянму зенитных ракетно-пушечных комплексов, разведывательных беспилотников и радиолокационных станций. Недавно с  визитом в Россию  приезжала и делегация военных из Мьянмы.

Правозащитники обвиняют Москву в легитимизации хунты Мьянмы и осуждают за сделки по  продаже вооружений .

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  • Lettland Verteidigungsminister Raimonds Bergmanis (picture-alliance/dpa/V. Kalnina)

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  • Infografik Russische Anti-Nato-Truppen Russisch

    Как НАТО и Россия наращивают свои военные силы

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  • Polen Nato-Manöver Baltops (picture-alliance/dpa/K. Nietfeld)

    Как НАТО и Россия наращивают свои военные силы

    Крупные учения в Польше

    В балтийском регионе этим летом прошли крупные военные учения НАТО под названием "Baltops". В них принимали участие военнослужащие из 17 стран - всего свыше 6000 солдат. Генсек альянса Йенс Столтенберг сообщил, что в планах блока перевести на усиленный режим службы несколько сотен тысяч солдат в странах-членах организации.

  • Russland Militärübung (picture-alliance/RIA Novosti/V. Ankov)

    Как НАТО и Россия наращивают свои военные силы

    От гаубиц до тяжелых бомбардировщиков

    Россия активно тестирует и вводит на вооружение новые виды военной техники. Это и истребители Су-35С, и зенитно-ракетные комплексы "Тор", "Панцирь-С", ПЗРК "Верба", реактивные системы залпового огня "Торнадо-Г" и беспилотники. Сейчас уровень перевооружения армии, по данным российского Минобороны, составляет 50 процентов.

  • Grafik zu Studie über militärische Stärke der UDSSR, 1985 (dpa)

    Как НАТО и Россия наращивают свои военные силы

    "Мы не в состоянии холодной войны с Россией"

    В недавнем интервью DW Йенс Столтенберг заявил, что НАТО не находится в состоянии холодной войны с Россией, призвав к поиску более умеренного определения. Масштабы наращивания военного потенциала обеими сторонами, действительно, несравнимо меньше, чем когда полным ходом шла гонка вооружений между СССР и НАТО, о чем напоминает эта графика времен ГДР.

    Автор: Михаил Бушуев


Смотреть видео 01:02

Минобороны США опубликовало видео перехвата российских Су-30 в небе над Балтикой (06.01.2018)

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