Минфин США расширил санкции против военной хунты Мьянмы

Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США расширило в пятницу, 2 июля, санкционный список по Мьянме, включив в него 22 человека, связанных с военным режимом, захватившим власть в этой азиатской стране. Как говорится в сообщении пресс-службы ведомства, под ограничения, в частности, попали "семь ключевых военнослужащих, которые продолжают подавлять демократическое движение в стране и применять смертоносную силу против народа Мьянмы, включая детей и представителей этнических меньшинств".

Как заявил глава Управления по контролю за иностранными активами Андреа Гаки, санкции не направлены против народа Мьянмы. По его словам, Вашингтон намерен увеличить давление на вооруженные силы страны и способствовать привлечению к ответственности лиц, осуществивших военный переворот и продолжающих насилие.

Попадание в санкционный список автоматически означает заморозку активов в США и запрет для американских граждан на ведение любого бизнеса с его фигурантами.

Санкции министерства торговли США

Независимо от минфина, Бюро промышленности и безопасности Министерства торговли США (BIS) ввело штрафные меры в отношении четырех организаций, которые оказывали поддержку военным Мьянмы.

Военный переворот в Мьянме

Демократические преобразования в Мьянме, которая много лет находилась под властью военной диктатуры, начались в 2011 году. В ноябре 2020 года на выборах с большим преимуществом победила Национальная лига за демократию лауреата Нобелевской премии мира Аун Сан Су Чжи. Представители вооруженных сил заявили о фальсификации результатов голосования.

Военные захватили власть в Мьянме 1 февраля 2021 года, объявив о введении чрезвычайного положения сроком на один год. Аун Сан Су Чжи и многие другие политики были арестованы. В республике не прекращаются массовые протесты против путчистов, жестко подавляемые военными. По данным базирующейся в Таиланде правозащитной организации "Ассоциация помощи политзаключенным" (AAPP), в ходе протестов погибли не менее 863 человек, более 6000 были задержаны.

Смотрите также:

Народ Мьянмы против путчистов: как проходят протесты Хунта устроила государственный переворот Массовые протесты в Мьянме начались после того, как 1 февраля власть в стране захватили военные, которые задержали государственных лидеров и ввели чрезвычайное положение.

Народ Мьянмы против путчистов: как проходят протесты По всей стране отключен интернет Чтобы задушить протесты, путчисты отключили по всей стране интернет. Однако это не остановило манифестантов. Трехпалый салют начали использовать в Мьянме после других стран Юго-Восточной и Восточной Азии, где этот жест стал символом сопротивления.

Народ Мьянмы против путчистов: как проходят протесты Арестовано руководство партии "Национальная лига за демократию" Демонстранты требуют освобождения фактического лидера страны Аун Сан Су Чжи и других высокопоставленных членов партии "Национальная лига за демократию". Через десять дней после переворота военные продолжают преследовать членов НЛД, конфисковав из штаб-квартиры партии в Янгоне документы, компьютеры и задержав еще шестерых политиков.

Народ Мьянмы против путчистов: как проходят протесты В протестах участвуют разные социальные группы С самого начала к протестам присоединились разные социальные группы: студенты, преподаватели, рабочие и многие другие. Их лозунги: "Верните власть людям!" или "Наша цель - добиться демократии!"

Народ Мьянмы против путчистов: как проходят протесты Протестующие проявляют креативность Десятки тысяч демонстрантов вышли 10 февраля на мирную акцию протеста в крупнейшем городе Мьянмы Янгоне. Костюм Человека-паука защищает от слезоточивого газа, который уже применяли силы безопасности.

Народ Мьянмы против путчистов: как проходят протесты Обаятельные демонстрантки с жесткими требованиями Более 100 женщин вышли на демонстрацию в Янгоне, одевшись в бальные платья. Их требования к военным однозначны: "Убирайтесь!" и "Свободу Аун Сан Су Чжи!"

Народ Мьянмы против путчистов: как проходят протесты Медперсонал на переднем фронте Против захвата власти хунтой протестуют сотрудники системы здравоохранения. На флаге, который они держат в руках (на фото), изображен павлин - символ демократического движения Мьянмы.

Народ Мьянмы против путчистов: как проходят протесты Сотрудницы полиции дистанцируются от военных Противодействие военному перевороту нарастает и в рядах сил безопасности. Эти женщины-полицейские в штате Кая на границе с Таиландом ясно выражают свою позицию, демонстрируя трехпалый салют, символ сопротивления.

Народ Мьянмы против путчистов: как проходят протесты Боевое оружие против демонстрантов В столице страны Нейпьидо полиция применила боевое оружие против демонстрантов. 20-летняя женщина была ранена в голову и находится при смерти.

Народ Мьянмы против путчистов: как проходят протесты В числе протестующих - буддистские монахи К протестам присоединились и буддистские монахи. Религиозная община Сангха издавна играет важную роль в стране с сильными традициями буддизма.

Народ Мьянмы против путчистов: как проходят протесты Поддержка с балконов Демонстрантов поддерживают аплодисментами, приносят им еду и питье те их сторонники, которые сами не ходят на акции протеста.

Народ Мьянмы против путчистов: как проходят протесты Протесты прокатились по всей стране Народ вышел на демонстрации не только в мегаполисах Янгоне и Мандалае. Люди выражают недовольство и в районах проживания этнических меньшинств, к примеру в штате Шан (на фото).

Народ Мьянмы против путчистов: как проходят протесты Поддержка хунты Между тем в стране проходят и отдельные акции в поддержку пришедших к власти генералов и их Партии солидарности и развития Союза. Автор: Евгений Жуков

