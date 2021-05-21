 В Мьянме начался процесс над Аун Сан Су Чжи | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 14.06.2021

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Мир

В Мьянме начался процесс над Аун Сан Су Чжи

Против 75-летней лауреатки Нобелевской премии, до путча возглавлявшей правительство Мьянмы, выдвинут ряд обвинений, в том числе в подстрекательстве к беспорядкам и коррупции.

Протестующие в Мьянме с плакатом с Аун Сан Су Чжи

Протестующие в Мьянме с плакатом с Аун Сан Су Чжи

В столице Мьянмы Нейпьидо в понедельник, 14 июня, начался первый процесс против Аун Сан Су Чжи, которая до путча де-факто являлась премьер-министром страны. В отношении Аун Сан Су Чжи выдвинуты обвинения в нарушении мер по борьбе с распространением коронавируса, а также законов об экспорте-импорте в связи с обнаружением в ее доме в ходе обыска переносных раций.

Суд проходит за закрытыми дверьми. 15 июня начнется второй процесс против 75-летней лауреатки Нобелевской премии в связи с обвинениями в подстрекательстве. По делу проходит также Вин Мьин, который до военного путча занимал пост президента Мьянмы. Ранее стало известно, что Аун Сан Су Чжи также подозревают в коррупции.

Военный путч в Мьянме

С 1962 года на протяжении нескольких десятилетий формой правления в Мьянме была военная диктатура. Демократические преобразования в стране начались в 2011 году. В ноябре 2020 года на выборах победила с большим преимуществом Национальная лига за демократию Аун Сан Су Чжи. Представители вооруженных сил заявили о фальсификации результатов голосования.

1 февраля 2021 года военные захватили власть в Мьянме, объявив о введении чрезвычайного положения сроком на один год. Аун Сан Су Чжи и многие другие политики были арестованы. С тех пор в республике не прекращаются массовые протесты против путчистов, которые жестко подавляются военными. По данным базирующейся в Таиланде правозащитной организации "Ассоциация помощи политзаключенным” (AAPP), в ходе протестов погибли уже не менее 863 человек, более 6000 были задержаны.

Совет Безопасности ООН осудил насилие в отношении мирных протестующих в Мьянме. Международные наблюдатели заявили, что фальсификаций на выборах выявлено не было.

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    Автор: Евгений Жуков


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