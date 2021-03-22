Служба в армии Мьянмы: тотальный контроль и промывание мозгов

Когда сослуживцы стреляли в безоружных людей, даже в детей, молодой солдат осознал, что больше не может служить армии. Он понимал, что это означало - оставить свою семью, не попрощавшись, иначе она могла оказаться в опасности. Лейтенант спасался бегством по проселочным дорогам и тропинкам - сначала на мотоцикле, а затем пешком. Жители одной деревни помогли ему перейти границу.

Он один из трех дезертиров, с которыми DW поддерживает тесные контакты в течение последних нескольких недель. Почти ежедневно, если позволял интернет, журналисты обменивались с ними через мессенджеры текстовыми, аудио- и видео-сообщениями, несколько раз общались по телефону. Молодой лейтенант скрывается в Индии. Двое других, оба высокопоставленные офицеры, скрываются в Мьянме - то в одном убежище, то в другом. Их рассказы дают редкую возможность заглянуть в очень закрытое учреждение - армию Мьянмы - и они демонстрируют, что армейское командование жестко контролирует жизнь, образ мышления и финансы солдат.

DW не удалось проверить все утверждения этих военных, но интервью, проведенные с каждым из них по отдельности, совпадают по важным моментам. Двое дезертиров показали репортерам свои военные удостоверения. Из опасения за их безопасность и безопасность их семей DW не разглашает личности трех солдат.

Армия контролирует каждое сообщение солдат в соцсетях

По данным трех мужчин, жизнь в армейских гарнизонах, которые можно покидать только с особого разрешения, проходит под строгим контролем и практически в полной изоляции от внешнего мира. Там принято, что жены солдат бесплатно работают уборщицами в офицерских семьях. По словам мужчин, военное руководство предписывает солдатам и их семьям как одеваться, что говорить, во что верить и даже как украшать свой дом. "В любое время ваше жилище могут осмотреть", - говорит один из трех солдат. "Все находится под наблюдением, - говорит другой дезертир. - Они хотят превратить людей в роботов, которые не думают самостоятельно".

Поведение в социальных сетях - под контролем командования

Специальное армейское подразделение, специализирующееся на мониторинге Facebook, контролирует деятельность солдат и их семей в соцсетях, проверяет все лайки, собственные и чужие публикации, которыми они делятся, сообщают все трое. Солдаты, как говорит один дезертир, должны даже предоставлять свои данные для входа в Facebook. Любой, кто публикует критические сообщения, может быть наказан тюремным заключением или лишен продвижения по службе.

Один мужчина вспоминает, как несколько лет назад участвовал в тренинге, где офицерам показывали, как подключаться к системам видеонаблюдения и прослушивать телефонные звонки с использованием российских и китайских технологий. Он не смог предоставить никакой информации о масштабах такой слежки.

Антиисламская пропаганда

По словам трех дезертиров, солдаты постоянно подвергаются пропаганде, согласно которой армия является стражем буддийской нации Мьянмы. Ее враги - мусульмане-"террористы", а также Аун Сан Су Чжи и ее партия Национальная лига за демократию (НЛД). По утверждению генералов, все они стремятся захватить власть в стране. В Мьянме, где проживает 135 различных этнических групп и около 90 процентов населения исповедуют буддизм, политика и религия тесно взаимосвязаны. Генералы десятилетиями строили пагоды и возводили статуи Будды, чтобы религиозно легитимировать свои притязания на власть.

Один из источников сообщил DW, что солдатам "промывают мозги", заставляя их принять мировоззрение армейского командования. Один из дезертиров, который, как и многие офицеры, выходец из семьи военного и вырос в гарнизоне, признается, что до переворота, совершенного 1 февраля нынешнего года, никогда не сомневался в правоте генералов. Когда друзья осмеливались критиковать армию, он злился и всегда защищал хунту.

Армия Мьянмы - государство в государстве

В абсолютных цифрах "Татмадау", как называют в Мьянме армию и связанные с нею структуры, является одиннадцатыми по величине вооруженными силами в мире. По данным лондонского Международного института стратегических исследований, в 2019 году на действительной службе в армии Мьянмы находилось более 400 тысяч солдат. Профессиональная армия - это государство в государстве, формально вернувшееся к власти после переворота. В любом случае армия никогда не теряла контроль. Это тоже связано с историей страны.

После обретения независимости от Великобритании в 1948 году военная хунта впервые захватила власть в Мьянме в 1962 году. Это положило начало долгому периоду жесткого правления с суровой цензурой, заключением инакомыслящих в тюрьмы и международной изоляцией.

Плакат с портретом Аун Сан Су Чжи, лидером партии Национальная лига за демократию (НЛД)

В 2010 году генералы разрешили провести выборы, которые позволили партии Аун Сан Су Чжи сформировать правительство. Но военные обезопасили себя: конституция гарантирует им 25 процентов мест в парламенте, а это означает, что армия может заблокировать любую поправку к конституции.

Министерство обороны и министерство внутренних дел всегда оставались в руках генералов, несмотря на избранное правительство. Кроме того, за десятилетия своего правления армия создала огромную сеть компаний и имеет свои школы, университеты, больницы и суды.

Солдат вынуждают брать финансовые обязательства перед армией

Ключ к власти хунты: обеспечение лояльности солдат. Как выяснила DW, военнослужащие всех рангов вынуждены брать на себя финансовые обязательства по двум программам. По одной из них, как рассказали три дезертира, солдаты обязаны оформить договор на страхование жизни с компанией Aung Myint Moh Min Insurance Company Ltd. Полис автоматически обновляется каждые пять лет, при этом солдаты не имеют возможности отказаться от него.

По данным ООН, страховщик, вероятно, является дочерней компанией одного из двух военных конгломератов: (MEC) или Myanmar Economic Holding Limited (MEHL). Сама компания не ответила на запросы DW.

Военные на улице Янгона

Согласно второй программе, солдаты, по всей видимости, вынуждены делать вклады в MEC и MEHL, которые конвертируются в акции. Взамен они получают небольшие дивиденды каждый год, сообщают трое мужчин.

Эти две обязательные финансовые программы, вероятно, являются эффективным способом получения дохода как для армии, так и для отдельных генералов. Одновременно таким образом покупается лояльность солдат. Многие высокопоставленные военные после выхода на пенсию получают должности в двух холдингах, их дочерних компаниях или же в госструктурах.

Охота на дезертиров?

Один из дезертиров подчеркивает, что военнослужащий фактически остается частью военной системы на всю жизнь, потому что солдаты "не могут покинуть армию". По данным другого дезертира, теоретически по истечении 10 лет военной службы можно подать заявление об увольнении. "Но это всего лишь теория", - объяснил он. - На практике это непросто, и требуется три-четыре года, чтобы запустить процесс". И даже тогда, добавляет он, не факт, что армия отпустит солдата.

Один из дезертиров узнал от своего доверенного лица в командовании армии, что оно якобы составило список из не менее 300 "изменников". Это, как он выразился, "охота на людей".

DW не может проверить это утверждение, но учитывая, что военные власти Мьянмы составили список разыскиваемых активистов и журналистов, который каждый вечер транслируется по государственному телевидению, то же самое, вероятно, происходит и с дезертирами. DW обратилась в посольство Мьянмы в Берлине за разъяснениями, но не получила ответа на свои вопросы.

Смотрите также:

Народ Мьянмы против путчистов: как проходят протесты Хунта устроила государственный переворот Массовые протесты в Мьянме начались после того, как 1 февраля власть в стране захватили военные, которые задержали государственных лидеров и ввели чрезвычайное положение.

Народ Мьянмы против путчистов: как проходят протесты По всей стране отключен интернет Чтобы задушить протесты, путчисты отключили по всей стране интернет. Однако это не остановило манифестантов. Трехпалый салют начали использовать в Мьянме после других стран Юго-Восточной и Восточной Азии, где этот жест стал символом сопротивления.

Народ Мьянмы против путчистов: как проходят протесты Арестовано руководство партии "Национальная лига за демократию" Демонстранты требуют освобождения фактического лидера страны Аун Сан Су Чжи и других высокопоставленных членов партии "Национальная лига за демократию". Через десять дней после переворота военные продолжают преследовать членов НЛД, конфисковав из штаб-квартиры партии в Янгоне документы, компьютеры и задержав еще шестерых политиков.

Народ Мьянмы против путчистов: как проходят протесты В протестах участвуют разные социальные группы С самого начала к протестам присоединились разные социальные группы: студенты, преподаватели, рабочие и многие другие. Их лозунги: "Верните власть людям!" или "Наша цель - добиться демократии!"

Народ Мьянмы против путчистов: как проходят протесты Протестующие проявляют креативность Десятки тысяч демонстрантов вышли 10 февраля на мирную акцию протеста в крупнейшем городе Мьянмы Янгоне. Костюм Человека-паука защищает от слезоточивого газа, который уже применяли силы безопасности.

Народ Мьянмы против путчистов: как проходят протесты Обаятельные демонстрантки с жесткими требованиями Более 100 женщин вышли на демонстрацию в Янгоне, одевшись в бальные платья. Их требования к военным однозначны: "Убирайтесь!" и "Свободу Аун Сан Су Чжи!"

Народ Мьянмы против путчистов: как проходят протесты Медперсонал на переднем фронте Против захвата власти хунтой протестуют сотрудники системы здравоохранения. На флаге, который они держат в руках (на фото), изображен павлин - символ демократического движения Мьянмы.

Народ Мьянмы против путчистов: как проходят протесты Сотрудницы полиции дистанцируются от военных Противодействие военному перевороту нарастает и в рядах сил безопасности. Эти женщины-полицейские в штате Кая на границе с Таиландом ясно выражают свою позицию, демонстрируя трехпалый салют, символ сопротивления.

Народ Мьянмы против путчистов: как проходят протесты Боевое оружие против демонстрантов В столице страны Нейпьидо полиция применила боевое оружие против демонстрантов. 20-летняя женщина была ранена в голову и находится при смерти.

Народ Мьянмы против путчистов: как проходят протесты В числе протестующих - буддистские монахи К протестам присоединились и буддистские монахи. Религиозная община Сангха издавна играет важную роль в стране с сильными традициями буддизма.

Народ Мьянмы против путчистов: как проходят протесты Поддержка с балконов Демонстрантов поддерживают аплодисментами, приносят им еду и питье те их сторонники, которые сами не ходят на акции протеста.

Народ Мьянмы против путчистов: как проходят протесты Протесты прокатились по всей стране Народ вышел на демонстрации не только в мегаполисах Янгоне и Мандалае. Люди выражают недовольство и в районах проживания этнических меньшинств, к примеру в штате Шан (на фото).

Народ Мьянмы против путчистов: как проходят протесты Поддержка хунты Между тем в стране проходят и отдельные акции в поддержку пришедших к власти генералов и их Партии солидарности и развития Союза. Автор: Евгений Жуков

