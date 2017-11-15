 В ООН назвали происходящее в Мьянме массовыми убийствами | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 28.03.2021

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Мир

В ООН назвали происходящее в Мьянме массовыми убийствами

Спецдокладчик ООН по Мьянме призвал международное сообщество к серьезным и скоординированным действиям. С его точки зрения, ситуацией в стране должен заняться Совбез ООН.

Первая помощь пострадавшему во время протестов в День ВС в Мьянме, 27 марта 2021 года

Первая помощь пострадавшему во время протестов в Мьянме

Специальный докладчик ООН по Мьянме Том Эндрюс в воскресенье, 28 марта, осудил расстрел демонстрантов в День вооруженных сил страны, назвав это "массовым убийством". Заявление Эндрюса на эту тему опубликовано на его странице в соцсети Twitter.

По словам Эндрюса, военная хунта "покрыла День ВС Мьянмы позором, совершив массовое убийство мужчин, женщин и очень маленьких детей по всей стране".

"Вопрос заключается в том, какую позицию занимает сейчас международное сообщество, - говорится в обращении эксперта. - Некоторые (страны. - Ред.) в буквальном смысле поддерживают хунту в Мьянме, используя военное оружие против собственного народа. Некоторые произносят сформулированные под кальку слова соболезнования. Другие предлагают разрозненные, нескоординированные действия. А кто-то просто молчит". "Уже давно пришло время для серьезных, скоординированных действий", - резюмирует Эндрюс, обращаясь к мировому сообществу.

Призыв рассмотреть ситуацию в Мьянме в Совбезе ООН

С точки зрения эксперта, Совет Безопасности ООН является "подходящим местом для анализа кризиса подобного масштаба". В случае если Совбез ООН не сможет начать действовать, необходимо немедленно созвать внеочередной международный саммит для обсуждения положения в Мьянме, указывает Эндрюс.

Спецдокладчик ООН по Мьянме Том Эндрюс

Спецдокладчик ООН по Мьянме Том Эндрюс

В качестве конкретных действий, направленных на защиту народа Мьянмы от произвола военной хунты, эксперт предлагает перекрыть доступ путчистов к финансовым фондам страны, пополняющимся за счет продажи нефти и газа, а также лишить силовиков доступа к вооружениям и технологиям двойного назначения. Кроме этого, необходимо начать расследование в отношении тех, кто несет ответственность за ужасные деяния, жертвами которых стали жители Мьянмы, указывает спецдокладчик ООН.

Расстрел протестующих в День ВС Мьянмы

27 марта, в День ВС Мьянмы десятки человек вышли с протестом на улицы страны, несмотря на предупреждения военных о том, что они готовы открыть огонь на поражение. В результате представители хунты застрелили в этот день около 100 мирных жителей, в том числе несколько детей.

В общей сложности, по данным агентства Reuters, с начала путча в Мьянме число жертв среди мирного населения достигло порядка 400 человек.

Вечером 27 марта главнокомандующие ВС 12 стран, в том числе Германии, опубликовали совместное заявление, в котором резко осудили применение силами безопасности Мьянмы летального оружия в отношении протестующих. Профессиональная армия следует международным стандартам поведения и несет ответственность за защиту народа, которому служит, а не причиняет ему вред, говорится в этом документе.

В свою очередь, Россия отправила своих военнослужащих в Мьянму для участия в ежегодном параде по случаю Дня ВС страны. Выступая на этом параде, главнокомандующий вооруженными силами этой азиатской страны Мин Аун Хлайн назвал Российскую Федерацию "подлинным другом Мьянмы".

Государственный переворот в Мьянме

Военная хунта захватила власть в Мьянме в ночь на 1 февраля, объявив о введении чрезвычайного положения сроком на один год. Влиятельные представители вооруженных сил незадолго до путча заявили о фальсификации результатов парламентских выборов в ноябре 2020 года. По официальным итогам голосования, Национальная лига за демократию одержала убедительную победу, набрав свыше 70 процентов голосов, но пришедшие к власти военные объявили результаты выборов недействительными.

Лидер Национальной лиги за демократию и лауреат Нобелевской премии мира Аун Сан Су Чжи и ряд других политиков были арестованы. С тех пор в республике не прекращаются массовые протесты против путчистов, насилие со стороны силовиков уже привело к гибели десятков человек.

С 1962 года на протяжении нескольких десятилетий формой правления в Мьянме была военная диктатура. Демократические преобразования в стране начались в 2011 году.

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    Автор: Евгений Жуков


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