ЕС готовит санкции против военной хунты в Мьянме

Европейский Союз готовит санкции против компаний в Мьянме, управлением которыми занимается военная хунта, захватившая в начале февраля власть в этой стране. Решение о введении штрафных мер может быть принято на заседании министров иностранных дел стран ЕС 22 марта, сообщает в понедельник, 8 марта, агентство Reuters со ссылкой на имеющиеся в его распоряжении документы.

Руководство шведского текстильного концерна H&M заявило, что встревожено и шокировано сообщениями о применении силы в отношении демонстрантов в Мьянме - одной из стран, на фабриках которой шьется одежда его марок. Концерн сообщил, что приостановил предоставление новых заказов фабрикам в Мьянме. По информации на сайте H&M, концерн работает примерно с 45 поставщиками из Мьянмы.

Общенациональная забастовка и погибшие демонстранты

В тот же день в Мьянме состоялась общенациональная забастовка, к которой призвали несколько профсоюзов. В крупнейшем городе страны Янгоне были закрыты магазины, филиалы банков и фабрики. Силы безопасности контролировали в центре города транспорт, чтобы помешать людям присоединиться к протестам. Несмотря на это, в городе прошли демонстрации. Свидетели сообщают о выстрелах и применении светошумовых гранат во многих районах мегаполиса.

Протесты в Янгоне продолжились и вечером. Несмотря на комендантский час, тысячи жителей вышли на улицы во многих районах города, требуя ухода полицейских и военных. Большое число правоохранителей окружили демонстрантов в районе Санчаун. Посольство Германии призвало силовиков проявлять сдержанность. "Посольство очень обеспокоено сообщениями о том, что большое число молодых людей в Санчауне и других районах Янгона оказалось в окружении. Мы настоятельно призываем силы безопасности отказаться от применения насилия и задержаний граждан, а также позволить всем демонстрантам мирно разойтись по домам", - говорится в заявлении немецкой дипмиссии.

Демонстрация в Мандалае

Погибли по меньшей мере три человека

Акции протеста состоялись также, в частности, во втором по величине мегаполисе страны Мандалае и в городе Моунъюа в центральной части Мьянмы. В портовом городе Тавой на юге страны демонстрантов охраняли члены местной вооруженной этнической группировки, которая уже давно ведет борьбу с военными. Вследствие силового разгона новых акций протеста в Мьянме вновь погибли люди. В городе Мьичина на севере страны полиция применила против демонстрантов огнестрельное оружие. В результате погибли два человека, еще несколько получили ранения. Один человек также погиб в городе Пьяр-Пон, сообщает Reuters со ссылкой на местного активиста и СМИ.

По данным Ассоциации помощи политическим заключенным в Мьянме, с момента захвата власти хунтой в стране убиты более 60 человек, около 1850 были задержаны.

Протесты в Мьянме с начала февраля

Протесты в Мьянме не затихают уже более пяти недель после военного переворота, произошедшего в ночь на 1 февраля. Военные ввели в стране чрезвычайное положение сроком на один год и намерены провести после этого новые выборы. Демократически избранные президент Мьянмы Мин Вьин и де-факто премьер-министр Аун Сан Су Чжи были взяты под стражу.

Армия обосновала путч предполагаемой фальсификацией результатов ноябрьских парламентских выборов, победу на которых, согласно официальным результатам, одержала партия Аун Сан Су Чжи Национальная лига за демократию, набрав более 70 процентов голосов.

С 1962 года на протяжении нескольких десятилетий формой правления в стране была военная диктатура. Демократические преобразования начались в Мьянме в 2011 году. Аун Сан Су Чжи - лауреат Нобелевской премии мира, 15 лет она провела под домашним арестом. Ранее она считалась символом демократических преобразований в стране. Однако в последнее время главу МИД все чаще подвергали критике. Одним из поводов послужила сдержанность Аун Сан Су Чжи в вопросе нарушения прав мусульманского меньшинства - рохинджа.

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