 Генассамблея ООН призвала прекратить поставки оружия в Мьянму | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 19.06.2021

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Мир

Генассамблея ООН призвала прекратить поставки оружия в Мьянму

В резолюции Генассамблеи ООН содержатся требования освободить Аун Сан Су Чжи и других политзаключенных в Мьянме.

Флешмоб в Янгоне против путча

Флешмоб в Янгоне против путча

Генеральная Ассамблея (ГА) ООН приняла резолюцию, призывающую прекратить поставки оружия в Мьянму. В поддержку документа в пятницу, 18 июня, высказались 119 участников голосования, еще 36, включая Россию, Китай и Иран, воздержались, против выступила Беларусь.

Кроме того, в документе содержались призывы освободить Аун Сан Су Чжи, которая до путча являлась главой МИД и госсоветником Мьянмы, а также других политзаключенных. Резолюция ГА не носит юридически обзывающего характера.

Совбез ООН, чьи резолюции, напротив, обязательны к исполнению, начиная с 1 февраля, когда произошел путч, и до сих пор не смог выработать единого текста, ограничиваясь лишь осуждением насилия в Мьянме.

Военный путч в Мьянме

С 1962 года на протяжении нескольких десятилетий формой правления в Мьянме была военная диктатура. Демократические преобразования в стране начались в 2011 году. В ноябре 2020 года на выборах победила с большим преимуществом Национальная лига за демократию Аун Сан Су Чжи. Представители вооруженных сил заявили о фальсификации результатов голосования.

Позднее, 1 февраля, военные захватили власть в Мьянме, объявив о введении чрезвычайного положения сроком на один год. Аун Сан Су Чжи и многие другие политики были арестованы. Позднее, 14 июня, над экс-главой МИД начался процесс. В республике не прекращаются массовые протесты против путчистов, жестко подавляемые военными. По данным базирующейся в Таиланде правозащитной организации "Ассоциация помощи политзаключенным" (AAPP), в ходе протестов погибли не менее 863 человек, более 6000 были задержаны.

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    Автор: Евгений Жуков


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