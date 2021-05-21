 Лидер хунты в Мьянме прибыл в Москву на конференцию по безопасности | Новости из Германии о России | DW | 20.06.2021

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Россия

Лидер хунты в Мьянме прибыл в Москву на конференцию по безопасности

Верховный главнокомандующий Мьянмы, захвативший в феврале власть, отправился в Москву по приглашению российского министра обороны, сообщило государственное телевидение Мьянмы.

Лидер путчистов в Мьянме Мин Аун Хлайн

Лидер путчистов в Мьянме Мин Аун Хлайн

Лидер военной хунты в Мьянме Мин Аун Хлайн прибыл в Москву для участия в конференции по безопасности. Главнокомандующий вооруженными силами вылетел из столицы страны Нейпьидо спецрейсом, чтобы участвовать в Московской конференции по международной безопасности, сообщает в воскресенье, 20 июня, агентство AFP со ссылкой на государственное телевидение Мьянмы MRTV.

Лидера путчистов пригласил министр обороны РФ

Это его вторая известная поездка за границу после захвата военными власти в стране. В Москву он прилетел "по приглашению российского министра обороны", указал далее телеканал. Согласно этим данным, в аэропорту его "приветствовал" российский посол в Мьянме. В сообщении не указывается, как долго он будет оставаться в России. Прибытие Мин Аун Хлайна в Москву подтвердило РИА "Новости" посольство Мьянмы в РФ.

Московская конференция по международной безопасности намечена на 22-24 июня. В этом году форум проводится после двухлетнего перерыва, связанного с пандемией.

18 июня Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию, призывающую прекратить поставки оружия в Мьянму. В поддержку документа высказались 119 стран, еще 36, включая Россию, Китай и Иран, воздержались. Совбез ООН, чьи резолюции, напротив, обязательны к исполнению, начиная с 1 февраля, когда произошел путч, и до сих пор не смог выработать единого текста в связи с происходящим в Мьянме, ограничиваясь лишь осуждением насилия в стране.

Военный переворот в Мьянме

С 1962 года на протяжении нескольких десятилетий формой правления в Мьянме была военная диктатура. Демократические преобразования в стране начались в 2011 году. В ноябре 2020 года на выборах с большим преимуществом победила Национальная лига за демократию лауреата Нобелевской премии мира Аун Сан Су Чжи. Представители вооруженных сил заявили о фальсификации результатов голосования.

1 февраля 2021 года военные захватили власть, объявив о введении чрезвычайного положения сроком на один год. Аун Сан Су Чжи и многие другие политики были арестованы. 14 июня над экс-главой МИД начался суд. В республике не прекращаются массовые протесты против путчистов, жестко подавляемые военными. По данным базирующейся в Таиланде правозащитной организации "Ассоциация помощи политзаключенным" (AAPP), в ходе протестов погибли не менее 863 человек, более 6000 были задержаны.

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    Автор: Евгений Жуков


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