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Замглавы Минфина США Уолли Адейемо (фото из архива)
Замглавы Минфина США Уолли АдейемоФото: Leah Millis/REUTERS
Экономика и бизнесРоссия

США предостерегли КНР от попыток обойти санкции против РФ

Александра Иванова
1 ч. назад

Промышленная база России разрушается из-за санкций и экспортного контроля, заявил замглавы Минфина США Уолли Адейемо, выступая с речью перед Советом по международным отношениям в Вашингтоне.

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На возможные попытки китайских компаний обойти санкции, действующие в отношении России, последует "действенный ответ" со стороны Соединенных Штатов и их союзников. Такое предупреждение высказал во вторник, 21 февраля, замглавы Минфина США Уолли Адейемо, выступая с речью перед Советом по международным отношениям в Вашингтоне.

Кроме прочего, замглавы Минфина США указал, что Соединенные Штаты отслеживают российские цепочки поставок, включая те, что связаны с производством иранских дронов.

Вашингтон видит "признаки того, что промышленная база России разрушается из-за санкций и экспортного контроля", добавил он, давая оценку эффективности действующих санкций. При этом американский чиновник пообещал, что Вашингтон и его союзники в ближайшее время объявят о введении новых ограничений в отношении РФ.

"Стратегия США состоит в том, чтобы привлечь Россию к ответственности за совершенные ею в Украине военные преступления", - пояснил замглавы Минфина.

Санкции за поддержку России

Ранее в тот же день, на брифинге, предшествовавшем этой речи, Адейемо сделал аналогичное заявление. "Официальные лица США будут обращаться непосредственно к китайским компаниям или финансовым учреждениям и давать им понять, что мы готовы ввести санкции, если они окажут материальную поддержку России", - цитирует его выступление на брифинге агентство Bloomberg.

"У них (китайских компаний. - Ред.) есть выбор между ведением бизнеса со странами нашей коалиции, на которые приходится 50% мировой экономики, и ведением бизнеса с Россией, экономика которой с каждым днем становится все более изолированной", - добавил Адейемо.

По его словам, введенные США и их союзниками меры экспортного контроля ограничивают возможности России финансировать войну в Украине и ослабляют ее военную силу. "Хотя нам еще многое предстоит сделать, мы добились успеха в изменении курса российского бюджета и подрыве ее военно-промышленного комплекса", - подчеркнул Уолли Адейемо.

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