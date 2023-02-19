США намерены усилить санкционное давление на РФ

Спустя год после введения санкций странами Запада Россия в экономическом плане больше похожа на Иран, нежели на страну G20, считает заместитель министра финансов США Уолли Адейемо. США, по его словам, будут продолжать работу по ослаблению российской экономики до тех пор, пока Москва не прекратит свое незаконное вторжение в Украину, и примут меры для пресечения возможностей обхода санкций, сообщил 17 февраля американский телеканал CNN, в распоряжении которого есть речь чиновника.

Говоря о признаках эффективности действующих ограничений, Адейемо указал на дефицит российского бюджета и спад промышленного производства. "В прошлом году вместо прогнозируемого профицита бюджета Россия получила дефицит в размере 47 млрд долларов. Это второй по величине дефицит, с которым страна столкнулась в постсоветскую эпоху. Промышленное производство в России сокращается девять месяцев подряд, и мы планируем предпринять дальнейшие действия для дальнейшего уничтожения промышленной базы Кремля", - сказал он.

По словам замминистра финансов США, Москва активно ищет пути обхода санкций, что также подтверждает их эффективность, и новые меры будут введены именно против попыток обхода ограничений.

Ранее страны Запада анонсировали новые санкции против России к годовщине начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

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