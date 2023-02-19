  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Ситуация в Беларуси
Оружие для Украины
Заместитель главы Минфина США Уолли Адейемо
Заместитель министра финансов США Уолли АдейемоФото: Alex Wong/Getty Images
ПолитикаСША

США намерены усилить санкционное давление на РФ

Дмитрий Андреев
14 мин. назад

Новые меры будут направлены против попыток обхода Москвой существующих ограничений.

https://p.dw.com/p/4NhTv

Спустя год после введения санкций странами Запада Россия в экономическом плане больше похожа на Иран, нежели на страну G20, считает заместитель министра финансов США Уолли Адейемо. США, по его словам, будут продолжать работу по ослаблению российской экономики до тех пор, пока Москва не прекратит свое незаконное вторжение в Украину, и примут меры для пресечения возможностей обхода санкций, сообщил 17 февраля американский телеканал CNN, в распоряжении которого есть речь чиновника.

Говоря о признаках эффективности действующих ограничений, Адейемо указал на дефицит российского бюджета и спад промышленного производства. "В прошлом году вместо прогнозируемого профицита бюджета Россия получила дефицит в размере 47 млрд долларов. Это второй по величине дефицит, с которым страна столкнулась в постсоветскую эпоху. Промышленное производство в России сокращается девять месяцев подряд, и мы планируем предпринять дальнейшие действия для дальнейшего уничтожения промышленной базы Кремля", - сказал он.

По словам замминистра финансов США, Москва активно ищет пути обхода санкций, что также подтверждает их эффективность, и новые меры будут введены именно против попыток обхода ограничений.

Ранее страны Запада анонсировали новые санкции против России к годовщине начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Смотрите также:

Будет ли крах экономики России?

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Санкции тянут Россию на дно: а что с экономикой Европы?

Санкции тянут Россию на дно: а что с экономикой Европы?

Остановит ли это эмбарго войну в Украине или вызовет нефтяной кризис в Европе? Какой эффект испытывает российская экономика от уже введенных санкций и сможет ли адаптироваться бизнес? Стоит ли ждать России поддержки от Китая? И есть ли еще будущее у "Северного потока-2"?
Конфликты2 июня 2022 г.44:09 мин.
external

Мобилизация может закончиться катастрофой для России - профессор экономики

Мобилизация может закончиться катастрофой для России - профессор экономики

Профессор Калифорнийского университета Олег Ицхоки в интервью DW оценил последствия мобилизации, а также введенного странами Евросоюза эмбарго на российскую нефть для экономики РФ.
Политика6 декабря 2022 г.18:54 мин.
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Российские участники Мюнхенской конференции: Жанна Немцова, Гарри Каспаров, Ирина Щербакова, Михаил Ходорковский

Мюнхенская конференция: "Мы собираемся выиграть, бэби"

Политика33 мин. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Светлана Тихановская и Джан Дюндар

"Загадка Тихановской" - фильм DW на Мюнхенской конференции

"Загадка Тихановской" - фильм DW на Мюнхенской конференции

Политика14 ч. назад
Заставка подкаста "Геофактор" на DW: рука с ложкой и мир в виде яйца

Без Байдена и Джонсона Украина бы проиграла?

Без Байдена и Джонсона Украина бы проиграла?

Политика23 ч. назад30:00 мин.
Президенты Турции и Польши Эрдоган и Дуда в Варшаве, октябрь 2017 года

Может ли Польша стать посредником между Турцией и Швецией?

Может ли Польша стать посредником между Турцией и Швецией?

Политика2 ч. назад
НПЗ компании ExxonMobil в США

Не кризис, а рекорд: нефтегиганты Запада купаются в деньгах

Не кризис, а рекорд: нефтегиганты Запада купаются в деньгах

Экономика и бизнес2 ч. назад
Российское месторождение нефти (фото из архива)

Нефть как оружие против Запада? Зачем РФ сокращает добычу

Нефть как оружие против Запада? Зачем РФ сокращает добычу

Экономика и бизнес18 февраля 2023 г.
Истребители F-16

Почему западные истребители необходимы Украине сейчас

Почему западные истребители необходимы Украине сейчас

Конфликты18 февраля 2023 г.
На главную страницу