СМИ: Си Цзиньпин позвонит Зеленскому и встретится с Путиным

На 383-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW продолжает следить за развитием событий понедельника, 13 марта (время московское).

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Председатель КНР Си Цзиньпин планирует провести переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники. Это будут первые переговоры лидеров КНР и Украины с начала войны. По данным издания, встреча пройдет на следующей неделе в онлайн-формате. Перед переговорами с Зеленским Си Цзиньпин намерен приехать в Москву и встретиться с российскими президентом Владимиром Путиным. О планах китайского лидера на следующей неделе посетить Россию ранее также сообщило агентство Reuters. Кремль не стал комментировать эту информацию. "Как правило, объявления о зарубежных визитах осуществляются синхронно, по взаимной договоренности сторон, когда такая готовность будет, мы вам сообщим", - сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Украинская сторона пока не прокомментировала возможность проведения встречи между двумя лидерами.

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В подконтрольной Украине части Херсонской области с 13 по 17 марта включительно вводится новый режим комендантского часа - с 17.00 до 06.30, сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин в видеообращении , опубликованном в Telegram-канале. По словам Прокудина, поступила информация о проникновении на территорию Херсона российских диверсионно-разведывательных групп. Чтобы не допустить жертв среди гражданского населения при проведении контрдиверсионных мероприятий, власти региона приняли решение увеличить продолжительность комендантского часа.

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Российские военные нанесли два ракетных удара по школе в Авдеевке Донецкой области, сообщил глава офиса президента Украины Андрей Ермак, опубликовав в Telegram-канале фото разрушенного здания. По его словам, в результате обстрела погибла местная жительница.

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2-й Западный окружной военный суд приговорил жителя города Углич Дениса Попова к восьми годам лишения свободы по делу о попытке поджога военкомата, сообщает администрация Угличского района Ярославской области со ссылкой на пресс-службу местного управления ФСБ. Попова признали виновным в покушении на террористический акт и публичных призывах к экстремисткой деятельности. Подсудимый был задержан сотрудниками ФСБ в июле 2022 года, когда он, как утверждается, по заданию украинских спецслужб пытался поджечь бутылкой с зажигательной смесью военкомат Угличского и Мышкинского районов. Ранее, по данным следствия, Попов в социальных сетях призывал "к совершению преступлений" в отношении уехавших на войну в Украине, а также сообщал о намерении поджечь военкомат и устроить диверсии на железной дороге. На судебном процессе Попов раскаялся и полностью признал свою вину, говорится в сообщении районной администрации. Первые три года лишения свободы он проведет в тюрьме, остальные - в колонии строгого режима. Кроме того, Попову на два года запретили заниматься администрированием сайтов.

В Госдуму внесен законопроект о повышении призывного возраста

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В Госдуму России внесен законопроект о поэтапном повышении призывного возраста срочной службы с 18 лет до 21 года, при этом предельный возраст призыва планируется увеличить с 27 до 30 лет. Документ предусматривает переходный период до 2026 года. Если законопроект будет принят, то в 2024 году на военную службу начнут призывать мужчин в возрасте от 19 до 30 лет, в 2025 году - от 20 до 30 лет, а с 2026 года - от 21 года до 30 лет. Министр обороны РФ Сергей Шойгу в декабре 2022 года объявил о реформе армии, которая, среди прочего, подразумевает увеличение призывного возраста.

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Российские войска утром обстреляли поселок Знобь-Новгородское Сумской области, сообщает областная военная администрация (ОВА). "Нанесен ракетный удар в районе местного профессионально-аграрного лицея. Один гражданский погиб, четыре человека ранены", - говорится в Telegram-канале Сумской ОВА. Ранее, по ее данным, войска РФ ударили из минометов по Шалыгинской общине. Зафиксировано 16 прилетов, "предварительно - без последствий".

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Танк Leopard 2 (фото из архива) Фото: Sean Gallup/Getty Images

Обучение украинцев, прибывших в Германию для прохождения оперативной подготовки на боевых танках Leopard 2, приближается к завершению. После многонедельного курса подготовки солдаты 13 марта выполнили боевые стрельбы на военном полигоне Берген, расположенном в федеральной земле Нижняя Саксония. Обучение позволило украинским военным вести стрельбы с современными системами вооружения, заявил бригадный генерал Бьорн Шульц (Björn Schulz), командир школы танковых войск в Мюнстере. Германия поставит Украине 18 современных основных боевых танков Leopard 2, еще три танка передаст Португалия.

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После вступления в силу второго этапа нефтяного эмбарго ЕС, в Германию практически перестала поступать нефть из России. В январе 2023 года Германия импортировала лишь 3500 тонн российской нефти, сообщило Федеральное статистическое ведомство. В январе 2022 года - за месяц до начала российского вторжения в Украину - ФРГ получила из России 2,8 млн тонн нефти. "Российские поставки нефти практически прекратились. Математически они сократились на 99,9 процента", - отметили статистики. В результате доля РФ в общем объеме нефтяного импорта Германии сократилась с 36,5 процента в январе прошлого года до 0,1 процента сейчас.

Тихановская: Лукашенко - "пособник" в войне против Украины

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Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская назвала Александра Лукашенко "пособником" Кремля в агрессивной войне против Украины. "Он выполняет все приказы Путина", - сказала она в интервью радиостанции Deutschlandfunk, добавив, что без согласия белорусского правителя нападения на Украину были бы невозможны. По словам Тихановской, Лукашенко "продает независимость своей страны" по частям. "Мы видим оккупацию со стороны России не только в военном плане, но они также оккупируют Беларусь в СМИ, в экономической сфере, - отметила экс-кандидат в президенты Беларуси. - Единственное, что Лукашенко сегодня еще контролирует внутри Беларуси - это репрессии".

Хроника событий 13 марта 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 12 марта 14.00 - 23.59 >>>

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