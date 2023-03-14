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Фото: John MacDougall/AFP/Getty Images
ОбществоУкраина

HRW: Дети в интернатах Украины неделями прятались в подвалах

Екатерина Венкина
49 мин. назад

Правозащитная организация Human Rights Watch опубликовала отчет о судьбе детей в украинских интернатных учреждениях после начала войны.

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На 24 февраля 2022 года, когда началось полномасштабное вторжение РФ в Украину, в украинских интернатных учреждениях находилось свыше 105 000 детей. Об этом говорится в отчете международной правозащитной организации Human Rights Watch (HRW), обнародованном в понедельник, 13 марта.

Война повлекла за собой массовую эвакуацию, при этом детей по возможности старались возвращать родителям (в 90 процентах случаев хотя бы у одного из них были родительские права, а отправка ребенка в спецучреждение до войны была связана с бедностью семей) или передавать опекунам.

Украина сотрудничает с Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ), в рамках программы мониторинга которого почти 39 000 детей были отправлены домой из интернатов. Вместе с тем у многих семей нет финансовой и другой поддержки для обеспечения надлежащего ухода, констатировали в HRW. На 31 декабря 2022 года в интернатах оставался 25 061 ребенок.

В отчете содержится информация о детях и персонале, которые были эвакуированы из учреждений на востоке Украины, близ линии фронта во Львовскую область и в Польшу.

"Неделями укрывались в подвалах без электричества и проточной воды"

Во время войны многим детям в интернатах Украины "приходилось неделями укрываться от обстрелов в подвалах без электричества и проточной воды", указали в HRW. По данным правозащитников, несколько детей из одного из учреждений в Мариуполе четыре дня отказывались общаться с окружающими после прибытия во Львов в марте 2022 года - "очевидно, из-за травмы", сказал HRW один из волонтеров. Десятки интернатов были повреждены или разрушены, следует из доклада.

В России семьям передали 400 украинских детей, рассказала в интервью hromadske от 28 декабря 2022 года правозащитница, юрист Регионального центра прав человека (RCHR) Екатерина Рашевская. "Международное усыновление запрещено во время вооруженного конфликта; насильственное перемещение гражданских лиц с оккупированной территории является военным преступлением", - подчеркнули в этой связи в Human Rights Watch.

Генпрокурор Украины: В РФ насильственно вывезены более 16 тысяч детей из Донбасса, Запорожской и Херсонской областей

Генпрокурор Украины Андрей Костин на встрече с комиссаром Совета Европы по правам человека Дуньей Миятович 28 февраля заявил, что российская стороны насильственно вывезла в РФ более 16 тысяч детей из Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.

Ранее, в сентябре 2022 года, международная правозащитная организация HRW, опросив более 100 свидетелей, опубликовала доклад о российских фильтрационных лагерях на оккупированных территориях Украины.

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Отчет HRW

www.hrw.org
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