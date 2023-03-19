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Жан-Клод Юнкер
Жан-Клод ЮнкерФото: Herbert Neubauer/APA/picturedesk/picture alliance
ПолитикаЕвропа

Экс-глава ЕК Юнкер не верит в скорое вступление Украины в ЕС

Сергей Ромашенко
21 мин. назад

Бывший глава Еврокомиссии призвал не пробуждать нереалистичных надежд у Украины. Жан-Клод Юнкер полагает, что Украине следует лишь обозначить перспективу вступления в Евросоюз.

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Бывший председатель Еврокомиссии (ЕК) Жан-Клод Юнкер предостерег от пробуждения у Украины нереалистичных ожиданий относительно скорого приема в состав Евросоюза. "Я полагаю, что по определенным причинам Украина нуждается в перспективе вступления в ЕС, но я весьма раздосадован неосторожностью многих политиков, в том числе западных, которые обещают Украине скорое присоединение к Евросоюзу. Я такого варианта не вижу", - заявил Юнкер в подкасте газеты Luxemburger Post, обнародованном в воскресенье, 19 марта.

"Неприемлемо просто так и по каким-то политическим причинам более высокого порядка принимать в Евросоюз страну, которая находится в состоянии войны и потому не может в полной мере раскрыть свою волю к реформам. В то же время я считаю весьма вероятным, что в долгосрочной перспективе Украина после нынешних событий войдет в Европейский Союз", - сказал Юнкер.

Призыв к переговорам с Россией

Бывший глава Еврокомиссии выразил обеспокоенность по поводу российской агрессивной войны против Украины, отметив, что, как и в случае с Китаем, он всегда выступал за диалог. Юнкер подчеркнул, что он и сейчас выступает за то, чтобы поддерживать контакты с Россией и Китаем и подавать сигналы о готовности к переговорам.

В то же время Жан-Клод Юнкер констатировал, что президент России Владимир Путин "никоим образом не проявляет воли" к "серьезным переговорам о мире". Он подчеркнул, что диктата мира для Украины быть не должно, "несправедливость остается несправедливостью". При этом бывший глава Еврокомиссии выразил мнение, что мир отнюдь не является высшей ценностью, которую нужно защищать. "Еще более высокой ценностью является свобода", - пояснил он.

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