Саммит ЕС - Украина: О чем договорились в Киеве

Прошедший саммит ЕС - Украина стал особенным, ведь состоялся он в условиях полномасштабной войны. О том, как происходила эта встреча в Киеве и о чем договорились ее участники - в репортаже DW.

В Киеве в пятницу, 3 февраля, завершился 24-й саммит Европейский Союз - Украина. Это событие стало особенным, ведь многое произошло впервые. Это первый саммит с начала российской агрессии. В последний раз подобная встреча проходила в Киеве в октябре 2021 года. Да и вообще, еще никогда в истории саммит между ЕС и страной-кандидатом на вступление в сообщество не собирался в условиях войны. Встреча на самом высоком уровне стала беспрецедентной еще и потому, что впервые с 24 февраля в Киев приехало одновременно все руководство Евросоюза, а Украина впервые приняла в нем участие уже в статусе кандидата на вступление в ЕС. Центральным вопросом саммита стали интеграция Украины в ЕС, военная поддержка и ужесточение санкций против РФ.

Встречи в преддверии саммита

Прибывать на Центральный железнодорожный вокзал Киева высокопоставленные представители ЕС, среди которых председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) и глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, начали еще за день до саммита. Их сопровождала целая команда еврокомиссаров.

Не теряя времени, они встретились с президентом Украины Владимиром Зеленским и представителями украинского правительства. На совместном заседании Еврокомиссии и кабмина было подписано соглашение об участии страны в программе ЕС "Единый рынок", а также заключен меморандум о стратегическом партнерстве Украины и ЕС в сфере возобновляемых газов.

Фон дер Ляйен посетила также Главпочтамт, где посмотрела, как украинцы обменивают лампы накаливания на энергосберегающие LED-лампы. В общей сложности на этот проект ЕС обещает предоставить Украине 35 миллионов LED-ламп. Кроме того, после встречи с первой леди Украины Еленой Зеленской глава Еврокомиссии пообещала предоставить до 10 миллионов евро на разработку современной стратегии по уходу за детьми.

Ужесточенные меры безопасности на саммите

В день саммита в столицу Украины также прибыл глава Европейского совета Шарль Мишель. В целом, Киев посетила крупнейшая делегация из Брюсселя с начала полномасштабного российского вторжения в Украину. Это символическое и смелое решение со стороны лидеров ЕС, ведь по очередности встреча на самом высоком уровне должна была проходить в Брюсселе.

Прошлые саммиты были масштабным событием, которое анонсировалось за многие недели или даже месяцы. Однако сейчас формат изменился из-за вопросов безопасности. Только за день до встречи журналистам сообщили ее время и место. Обычно журналисты могли наблюдать за событием онлайн в пресс-центре или общаться в кулуарах. Теперь же посетить можно было только пресс-конференцию, которая проходила в Мариинском дворце.

Чтобы попасть внутрь, нужно было пройти через металлоискатель, показать документы и сдать электронные устройства - телефоны, планшеты, ноутбуки. Зал, в котором проходила пресс-конференция, был переполнен. Поэтому не всем журналистам хватило стульев, и многие вынуждены были стоять.

Вопросы безопасности и поддержка Украины

Пресс-конференция началась с часовым опозданием. Владимир Зеленский поблагодарил лидеров ЕС за визит, отметив, что звучавшая во время саммита воздушная тревога не помешала работе. Также президент Украины подчеркнул, что проведение саммита в Киеве через год после начала полномасштабной войны доказывает, что России "не удастся сломить граждан Украины и всех европейцев".

По словам Зеленского, во время саммита в первую очередь речь шла о вопросах безопасности. "Россия пытается изменить ситуацию на фронте в свою пользу, и чтобы не допустить этого, ключевым вопросом для Украины является расширение поставок оружия со стороны партнеров", - заявил украинский президент. При этом Зеленский поблагодарил ЕС за решение выделить очередные 500 миллионов евро в рамках Европейского фонда мира и запуск миссии ЕС по подготовке военнослужащих. Ожидается, что в рамках этой миссии еще в этом году пройдут подготовку 30 тысяч украинских военных.

Согласно подписанному по итогу саммита совместному заявлению, общий объем помощи, предоставленный Украине от ЕС, составляет около 50 миллиардов евро, включая финансовую, гуманитарную, экстренную, бюджетную и военную поддержку.

Глава Европейского Совета Шарль Мишель заявил о дальнейшей поддержке Украины всеми возможными способами и столько, сколько потребуется. "Украина и ЕС - одна семья", - подчеркнул он. В свою очередь председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о выделении первого миллиарда евро в рамках плана быстрого восстановления Украины. "Восстановление домов, дорог, инфраструктуры, школ, больниц - это ежедневная работа, которую нужно выполнять. Поэтому так важно, чтобы мы начали быстрое восстановление немедленно", - сказала она.

Также фон дер Ляйен напомнила, что с мая 2022 года Евросоюз временно либерализовал торговлю с Украиной, отменив пошлину на украинский экспорт в ЕС на год. По ее словам, эта мера "конечно будет продолжена".

Санкции против РФ и создание спецтрибунала

В ходе саммита Украина и ЕС договорились усилить сотрудничество по восстановлению справедливости для "всех, кто пострадал от зла РФ", подчеркнул Зеленский. В заявлении по итогам встречи зафиксировано общее видение необходимости создания правового механизма для привлечения виновных в преступной агрессии. "Мы постоянно работаем над созданием соответствующего трибунала", - отметил Зеленский.

Стороны также не обошли вниманием предстоящий десятый пакет санкций ЕС против России. "Мы говорили о российской ракетной программе, расширении энергетических санкций, в частности, на ядерную сферу, расширении персональных санкций", - сообщил Зеленский.

Как проинформировала председатель Еврокомиссии, ЕС планирует сконцентрироваться на технологиях, которые могут быть использованы российской военной машиной. "Мы смотрим глубже в составляющие, найденные, например в дронах, для того, чтобы убедиться, чтобы у России не было доступа к этим технологиям", - подчеркнула фон дер Ляйен. ЕС, отметила она, планирует принять десятый пакет санкций до 24 февраля.

Согласно совместному заявлению по итогам саммита, ЕС также пообещал активизировать работу по использованию замороженных активов России для поддержки восстановления Украины и возмещения ущерба, нанесенного российской агрессией.

Переговоры о вступлении в ЕС начнутся уже в этом году?

Отдельной темой саммита стала дальнейшая интеграция Украины в ЕС, отметил Зеленский. "Несмотря на полномасштабную войну прогресс в имплементации Соглашения об ассоциации очевиден. На сегодняшний день уже выполнено 72 процента наших обязательств", - сообщил украинский президент.

Брюссель согласился уже весной оценить уровень выполнения Киевом семи рекомендаций по проведению реформ, которые Украина получила вместе со статусом кандидата на вступление в Евросоюз. До сих пор ЕС отказывался дать такую оценку ранее октября 2023 года.

Еще одним из важнейших результатов саммита украинский государственный лидер назвал прогресс в вопросе интеграции Украины во внутренний рынок ЕС. "Мы одобрили план приоритетных действий на 2023-2024 годы. Его реализация сделает Украину де-факто членом Евросоюза на уровне секторов экономики: промышленность, аграрный сектор, энергетика, цифровые услуги, транспорт, финансовая сфера, таможня", - пояснил Зеленский.

Реформы в Украине - много сделано, но отдыхать рано

Европейские гости положительно оценили прогресс в реализации реформ в Украине, которые приходится реализовывать в условиях войны. Как отмечается в итоговом заявлении саммита, ЕС "признал значительные усилия, которые Украина продемонстрировала в последние месяцы" в выполнении семи критериев Еврокомиссии. В частности, прогресс в обеспечении независимой и эффективной работы антикоррупционных институций и приведении медиа-законодательства Украины в соответствие с законодательством ЕС по аудиовизуальным медиа-услугам. Также ЕС приветствовал намерение Украины получить оценку Венецианской комиссии по закону о национальных меньшинствах.

В то же время Брюссель напомнил о необходимости внедрения судебной реформы в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии. А именно реформы Конституционного Суда и процедуры отбора в него политически независимых и квалифицированных судей.

Несмотря на то, что Украине отдыхать на пути реформ еще рано, Фон дер Ляйен признала, что поражена четкостью, качеством и скоростью преобразований, которые уже воплощены. "Это феноменально", - подчеркнула председатель Еврокомиссии.

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