Бахмут - "крепость Донбасса" на линии огня
В Бахмуте Донецкой области до вторжения РФ проживало более 70 тысяч жителей. Сейчас город, за который ведутся ожесточенные бои, разрушен на 60%. О жизни и реалиях Бахмута с начала войны - в фотогалерее DW.
Город в ожидании беды
На этом фото, сделанном весной 2022-го, видны настенные муралы на тему "Семья и дети" на улице Чайковского в Бахмуте. В мае линия фронта вплотную приблизилась к городу, начались артиллерийские и авиационные обстрелы. Многие здания подверглись значительным разрушениям.
"Ощущение бомжа"
От российских ударов самыми первыми, еще весной, особенно сильно пострадали многоэтажки на восточной окраине Бахмута. Сейчас некоторые местные кварталы не отличить от улиц уничтоженного Мариуполя. "Ощущение бомжа - все потеряно, ничего не осталось. Жить негде, носить нечего, вернуться не к кому. Все везде разрушено", - рассказала в украинском радиоэфире бахмутчанка Галина.
На руинах школы
Две учительницы, работавшие в бахмутской общеобразовательной школе № 5, обнимаются на фоне развалин "храма знаний". 24 июля российская армия нанесла удар по этой школе. Здание сильно пострадало. Обошлось без жертв.
Разрушенные памятники архитектуры
За время войны в результате российских обстрелов был уничтожен и поврежден целый ряд незаурядных исторических сооружений, среди которых Дворец культуры, частный дом купца Полякова 1880-х годов, бывшая женская гимназия, а также более современные здания - например, на улице Мира (на фото) - которые были "визитной карточкой" Бахмута в мирное время.
Последние приготовления перед эвакуацией
На этом фото житель Бахмута Александр Гаврись занят последними приготовлениями перед тем, как вывезти жену и двоих детей в эвакуацию в Киев. Перед войной в городе проживало около 73 тысяч человек. По состоянию на декабрь 2022 года остались около 8700 жителей.
Остались одинокие и немощные
Из Бахмута и прилегающих районов выехало около 90 процентов жителей. В городе в перерывах между обстрелами работают несколько магазинов, одна аптека и автомагазин. С гуманитарным обеспечением жителям помогают благотворительные организации и добровольцы.
Жизнь в постоянном страхе
79-летняя пенсионерка Валентина Павловна Бондаренко смотрит из-за шторы в окно своей бахмутской квартиры. Из-за бесконечных обстрелов и постоянной опасности многие бахмутчане месяцы напролет провели в подвалах и укрытиях. В подвал переместилась и городская амбулатория №7.
Очереди в штабе гуманитарной помощи
Гуманитарная ситуация в городе резко ухудшилась еще несколько месяцев назад, после того как 1 августа 2022 года российские силы объявили об активном наступлении на город. В результате атак и обстрелов были повреждены электросети, возникли трудности с продуктами питания, мобильная связь функционировала с перебоями. Волонтеры, доставлявшие гуманитарные грузы, также попадали под обстрелы.
Изнурительные артиллерийские бои
Основные бои за Бахмут разворачиваются между артиллерийскими подразделениями. По оценкам военных, в этом районе задействован почти полный спектр артиллерийского и минометного вооружения. Несмотря на это, российские силы начиная с августа не достигли заметных продвижений на этом направлении, а украинские военные продолжают держать оборону и отражать наступления.
Боевое знамя из Бахмута в Конгрессе США
Президент Украины Владимир Зеленский 20 декабря посетил передовые позиции украинских военных у Бахмута. Он вручил награды бойцам и получил от них боевое знамя. Через полтора дня, выступая перед американскими конгрессменами, он не забыл вспомнить тех, кто защищает суверенитет Украины на фронте, передав спикеру Конгресса Нэнси Пелоси флаг с подписями бойцов из Бахмута.
60 процентов города в руинах
На этом фото, сделанном в последние дни декабря 2022 года, дым поднимается над развалинами частных домов в окрестностях Бахмута. В результате ожесточенных боев жилищный фонд города разрушен более чем на 60 процентов, сообщил председатель Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.
Масштабы разрушений видны со спутника
На этом спутниковом снимке от 4 января 2023 года, обнародованном компанией Maxar, четко видны масштабы разрушений в районе Бахмута. "Город был центром интенсивных боев между российскими и украинскими силами в последние 6 месяцев, и снимки показывают существенные повреждения зданий и инфраструктуры", - отмечают в аэрокосмической компании.