Бахмут - "крепость Донбасса" на линии огня

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Дмитрий Каневский
20 ч. назад
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Топ-тема

Танк Leopard 2 во время учений в Германии, фото из архива

Финляндия готова передать Украине боевые танки Leopard 2

Конфликты47 мин. назад
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Есть ли для добровольцев из РБ место в Украине после службы?

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Бахмут: 60 процентов города в руинах

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