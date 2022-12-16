Бахмут - "крепость Донбасса" на линии огня

На этом фото житель Бахмута Александр Гаврись занят последними приготовлениями перед тем, как вывезти жену и двоих детей в эвакуацию в Киев. Перед войной в городе проживало около 73 тысяч человек. По состоянию на декабрь 2022 года остались около 8700 жителей.