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Жан-Клод Юнкер

Видный европейский политик, председатель Европейской комиссии в 2014 - 2019 годах

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Контекст

Жан-Клод Юнкер и Урсула фон дер Ляйен

Юнкер уходит: итоги пяти лет на посту главы Еврокомиссии

Юнкер уходит: итоги пяти лет на посту главы Еврокомиссии

Председателем Европейской комиссии с 1 декабря станет немка Урсула фон дер Ляйен, она сменит Жан-Клода Юнкера.
Политика30 ноября 2019 г.
На границе Хорватии

Хорватия выполнила требования для вхождения в Шенген

Хорватия выполнила требования для вхождения в Шенген

Жан-Клод Юнкер похвалил Хорватию за выполнение жестких требований для вступления в Шенгенскую зону.
Политика23 октября 2019 г.
Стивен Баркли, Борис Джонсон, Жан-Клод Юнкер и Мишель Барнье

На саммите ЕС одобрили договоренность Лондона и Брюсселя

На саммите ЕС одобрили договоренность Лондона и Брюсселя

Соглашение Брюсселя и Лондона о выходе Великобритании из ЕС должно вступить в силу 1 ноября.
Политика17 октября 2019 г.
Жан-Клод Юнкер

Юнкер видит "проблемные места" в новом плане Джонсона

Юнкер видит "проблемные места" в новом плане Джонсона

В предложениях Лондона о режиме "бэкстопа" имеются недочеты, которые следует устранить, считают в Брюсселе.
Политика2 октября 2019 г.
Президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер

Юнкер считает реальной угрозу "жесткого Брекзита"

Юнкер считает реальной угрозу "жесткого Брекзита"

Председатель Еврокомиссии Юнкер назвал "реальной" угрозу "жесткого Брекзита" 31 октября 2019 года.
Политика18 сентября 2019 г.
Здание Еврокомиссии в Брюсселе

Чем занимается Еврокомиссия и кто в ней работает

Чем занимается Еврокомиссия и кто в ней работает

Какие задачи выполняет Еврокомиссия и чем занимается ее председатель?
Политика16 июля 2019 г.
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