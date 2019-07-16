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Жан-Клод Юнкер
Видный европейский политик, председатель Европейской комиссии в 2014 - 2019 годах
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Контекст
Юнкер уходит: итоги пяти лет на посту главы Еврокомиссии
Юнкер уходит: итоги пяти лет на посту главы Еврокомиссии
Председателем Европейской комиссии с 1 декабря станет немка Урсула фон дер Ляйен, она сменит Жан-Клода Юнкера.
Политика
30.11.2019
30 ноября 2019 г.
Хорватия выполнила требования для вхождения в Шенген
Хорватия выполнила требования для вхождения в Шенген
Жан-Клод Юнкер похвалил Хорватию за выполнение жестких требований для вступления в Шенгенскую зону.
Политика
23.10.2019
23 октября 2019 г.
На саммите ЕС одобрили договоренность Лондона и Брюсселя
На саммите ЕС одобрили договоренность Лондона и Брюсселя
Соглашение Брюсселя и Лондона о выходе Великобритании из ЕС должно вступить в силу 1 ноября.
Политика
17.10.2019
17 октября 2019 г.
Юнкер видит "проблемные места" в новом плане Джонсона
Юнкер видит "проблемные места" в новом плане Джонсона
В предложениях Лондона о режиме "бэкстопа" имеются недочеты, которые следует устранить, считают в Брюсселе.
Политика
02.10.2019
2 октября 2019 г.
Юнкер считает реальной угрозу "жесткого Брекзита"
Юнкер считает реальной угрозу "жесткого Брекзита"
Председатель Еврокомиссии Юнкер назвал "реальной" угрозу "жесткого Брекзита" 31 октября 2019 года.
Политика
18.09.2019
18 сентября 2019 г.
Чем занимается Еврокомиссия и кто в ней работает
Чем занимается Еврокомиссия и кто в ней работает
Какие задачи выполняет Еврокомиссия и чем занимается ее председатель?
Политика
16.07.2019
16 июля 2019 г.
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