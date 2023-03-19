В Киеве поддержали планы ФРГ арестовать Путина по ордеру МУС

На 389-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW продолжает следить за развитием событий воскресенья, 19 марта (время московское).

++16.29++

Папа римский Франциск в своем воскресном выступлении упомянул военные преступления в Украине. Понтифик призвал верующих помолиться за украинский народ, подвергающийся атакам и "продолжающий испытывать страдания из-за военных преступлений".

++16.03++

Губернатор Курской области Роман Старовойт обвинил ВСУ в обстреле нескольких приграничных населенных пунктов. Пострадавших нет, указал чиновник. В поселке Краснооктябрьский Глушковского района незначительно повреждены здание медпункта и 4 частных домовладения, а также зафиксированы обрывы линий электропередач, добавил Старовойт. Украинская сторона не комментировала эти утверждения.

++15.48++

В районе Купянска в Харьковской области сбит вертолет Ми-8 Воздушных сил Украины, сообщило министерство обороны РФ в ежедневной сводке. Кроме того, ведомство отчиталось о перехвате 9 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и "Ольха", об уничтожении 7 украинских беспилотных летательных аппаратов, а также о поражении двух ангаров с вооружением и военной техникой в Херсонской области.

На Донецком направлении за истекшие сутки убиты более 80 украинских военных, на Купянском направлении - до 50 военнослужащих, на Лиманском направлении - свыше 90, на Южно-Донецком и Запорожском направлениях - свыше 50 человек, на Херсонском направлении до 20 украинских военных, утверждает российское ведомство.

В Киеве поддержали готовность ФРГ арестовать Путина по ордеру МУС

++15.14++

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк прокомментировал высказывания министра юстиции Германии Марко Бушмана (Marco Buschmann) о намерении выполнить требование Международного уголовного суда (МУС) об аресте президента РФ Владимира Путина в случае его появления в ФРГ. "Безупречно. Международный ордер следует исполнять. И очень символично, что именно Германия первой жестко расставила акценты: в случае появления "подозреваемого Путина В.В." в их юрисдикции он будет немедленно арестован. За организацию массового похищения и агрессивного насилия над украинскими детьми", - написал Подоляк в Twitter.

Кроме того, советник главы офиса украинского президента осудил поездку Путина в захваченный силами РФ Мариуполь. "Организатор убийств тысяч мариупольских семей приехал любоваться развалинами города и братскими могилами. Цинизм и отсутствие раскаяния", - отметил Подоляк.

МУС 17 марта выдал ордер на арест Владимира Путина, а также уполномоченной по правам ребенка при президенте РФ Марии Львовой-Беловой. Их подозревают в военных преступлениях, в частности, незаконной депортации украинских детей в Россию. Москва отрицает какую-либо причастность к военным преступлениям, совершенным в Украине после военного вторжения РФ. Россия не признает юрисдикцию Международного уголовного суда и не участвует в его работе.

++14.57++

Установка взломанного программного обеспечения может позволить российским спецслужбам получить доступ к содержимому компьютеров украинцев, предупредила Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины. "Злоумышленники, в том числе российские спецслужбы", добавляют к взломанному ПО вредоносный код, объяснило ведомство.

Системные администраторы во многих постсоветских странах до сих пор используют распространяемое с помощью торрент-трекеров нелицензионное программное обеспечение, включая операционные системы, в учреждениях и компаниях, отметили в Госспецсвязи. "Устанавливая взломанное ПО с торрентов, они фактически предоставляют доступ российским спецслужбам к содержимому рабочих машин", -добавили в ведомстве.

++14.18++

Мариупольский городской совет раскритиковал визит в захваченный силами РФ город президента России, назвав главу государства "международным преступником". Владимир Путин "смотрел на "восстановление города"... в ночи. Наверное, чтобы при свете дня не видеть расстрелянного города, убитого его "освобождением", - говорится в Telegram-канале украинского органа власти.

НАТО ускорит развертывание сил на восточном фланге альянса

++14.05++

НАТО в предстоящие месяцы приложит дополнительные усилия по развертыванию войск и техники на восточном фланге Североатлантического альянса, пишет издание Politico. Этот шаг призван помешать России расширить войну за пределы Украины, отмечается в публикации.

Служащие Вооруженных сил Германии в Литве Фото: Michael Kappeler/dpa/picture alliance

Речь идет о силах НАТО, способных в сжатые сроки отправиться на помощь государствам-союзникам. По оценкам официальных лиц альянса, для этого потребуется до 300 000 военнослужащих.

Первый эшелон войск может состоять примерно из 100 000 военных, готовых к выдвижению в течение 10 дней. В него могут войти военнослужащие из Польши, Норвегии, Латвии, Литвы и Эстонии, объясняет бывший помощник генерального секретаря НАТО по оборонной политике Хорст-Хайнрих Браус (Horst-Heinrich Brauß). Второй эшелон предназначен для поддержки первого и должен в течение 10-30 дней быть готов к отправке из таких стран, как Германия, уточняет издание. Однако для успешного воплощения плана альянсу необходимо убедить отдельные страны предоставить различные элементы - от военнослужащих и структур для их обучения до инфраструктуры и большого количества оружия и боеприпасов.

Хроника событий 19 марта 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 18 марта 14.00 - 23.59 >>>

Смотрите также: