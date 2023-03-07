Поставки ракет из Сербии в Украину: что говорят в Белграде

Опубликованные в российских СМИ документы, якобы указывающие на то, что оружие из Сербии идет в Украину, вызвали напряженность в отношениях Москвы с Белградом, считают эксперты.

Отношения России и Сербии оказались на грани заметного ухудшения из-за появившихся в СМИ публикаций о том, что сербское оружие через третьи страны попадает в Украину и может быть использовано против России. В последние дни представители высшего руководства Сербии не раз отвергали обвинения в поставках вооружений Киеву.

"Слишком серьезным" вопрос для российско-сербских отношений

"Мы чисты как слеза", - заверил сербский президент Александaр Вучич 5 марта в беседе с журналистами. По его словам, Белград не продавал оружие или боеприпасы в Россию или Украину и имеет дело только с "авторизованными конечными потребителями".

Александaр Вучич Фото: Darko Vojinovic/AP/picture alliance

Со своей стороны, МИД России заявил, что информация о продажи Сербией боеприпасов Украине "вызывает самую глубокую озабоченность". Этот вопрос был назван "слишком серьезным" для российско-сербских отношений. За год войны в Украине Белград уже второй раз сталкивается с обвинениями в поставках вооружений Киеву.

Наблюдатели отмечают, что подобная информация появляется в прокремлевских СМИ на фоне попыток сербских властей дистанцироваться от Москвы и растущего давления со стороны ЕС в вопросе введения Белградом санкций против Кремля.

Компании Krušik обвинения отвергает

"ВСУ используют поставки ракет из Сербии для ударов по России", - под таким сенсационным заголовком в известном российском интернет-СМИ Mash вышел материал , который и привел к возникновению напряженности в российско-сербских отношениях. Эту публикацию сразу перепечатали многие СМИ. На видео, которое распространил Mash, как утверждают авторы, запечатлен склад в Братиславе, куда транзитом были доставлены 3,5 тысячи 122-мм ракет М-21 для РСЗО "Град". Издание сообщило, что груз через Турцию был отправлен в Словакию, а потом в Украину.

РЗСО "Град" российской армии в Донбассе, январь 2023 года Фото: Russian Defence Ministry Press Office/TASS/dpa/picture alliance

По данным Mash, канадская JNJ Export Import заказала ракеты у сербской оборонной компании Krušik, а доставкой занималась компания Arca Savunma Sanayi Ticaret. Mash, ссылаясь на показанные в ролике документы, утверждает, что поставки были осуществлены 4 и 6 февраля и намекает, что они также могли происходить раньше и позже указанных дат. На Балканах журналисты пытаются расследовать эту историю, однако подлинность опубликованных документов подтвердить пока не удалось.

При этом сербская компания Krušik отвергла свою причастность к этой истории, пояснив, что в СМИ опубликованы отрывки нескольких документов, но нет доказательств, что они хоть как-то связаны между собой. В компания заверили, что не заключали договор о поставках ракет с турецкой фирмой Arca Savunma Sanayi Ticaret Limited, которая указана в украинском сертификате конечного потребителя как экспортер.

Кроме того, в Krušik указали, что ее ракеты не носят обозначение М-21 "Град", как это представлено в появившихся в СМИ документах. "Ни одной из сторон конфликта как конечному потребителю не было поставлено ни одной мины или ракеты", - подчеркивают в Krušik. В то же время сербская компания ничего не сообщила о том, продавала ли она оружие вышеупомянутой канадской фирме JNJ Export Import.

Торговцы оружием и большая политика

Анализ видеозаписи Mash с предполагаемого склада в Братиславе показывает, что работники одеты в форму с логотипом турецкой компании S Sistem Logistics Services Co. Такой логотип можно различить на корпоративном видео этой компании. Согласно информации, доступной на ее сайте, у компании есть склады и другие объекты в Турции, в том числе в аэропорту Стамбула, однако нет данных о складах в Словакии.

Среди документов, опубликованных в видеоролике Mash, фигурирует и лицензия министерства торговли Сербии на экспорт оружия, якобы выданная сербской компании SOFAG doo, которая занимается экспортом и импортом вооружений, боеприпасов и военной техники, а также оказанием посреднических услуг и технической поддержки.

Милош Вучевич (на фото в центре) вместе с сербскими военными Фото: Serbian Presidential Press /AP/picture alliance

Фирма принадлежит Елене Петрович, дочери известного торговца оружием Слободана Тешича. Его называют также одним из спонсоров правящей Сербской прогрессивной партии Александра Вучича. На Балканах периодически публикуют расследования о широких международных связях Тешича и инвестициях его семьи в дорогую недвижимость. Сам же он находится под американскими санкциями из-за коррупции и нарушения прав человека. Около 10 лет Слободан Тешич значился в санкционном списке ООН из-за нарушения оружейного эмбарго в отношении Либерии.

Между тем сербские власти напоминают, что не комментируют действия частных фирм. "Покупают ли частные компании оружие на рынках третьих стран и продают ли в других странах - это не касается Сербии и ее юридических обязательств", - уточнил министр обороны Сербии Милош Вучевич. Как и другие представители руководства страны, он добавил, что Сербия не экспортирует оружие какой-либо из противоборствующих сторон в конфликте в Украине.

Источник информации связан с силовиками?

Один из самых популярных русскоязычных телеграмм-каналов Mash был создан в 2017 году на базе известного издания Life. Его основным владельцем изначально был прокремлевский медиаменеджер Арам Габрелянов. Канал не редко обвиняют в связях с силовиками. Самый известный скандал в этом контексте случился в 2021 году.

Так называемый "дворец Путина" в Геленджике Фото: Dmitry Schewtchenko

После интервью с Аркадием Ротенбергом, заявившим о принадлежности ему так называемого "дворца Путина" в Геленджике, который обнаружила команда Алексея Навального, Mash покинул заместитель его главного редактора Сергей Титов. По словам Титова, решение о выходе роликов о дворце в Геленджике принимали "люди в костюмах", а не сотрудники Mash. Титов сравнил происходившее с цензурой в СССР.

"Торговала и будет торговать оружием"

Опрошенные DW белградские эксперты отмечают, что конкретные сделки, в которых участвую частные компании, невозможно детально расследовать. А поскольку Сербия активно торгует оружием, не стоит удивляться, что какие-то ее вооружения в итоге обнаруживаются на поле боя. По словам одного из собеседников, пожелавшего сохранить анонимность, "власти Сербии, скорее всего, понимают, что в итоге ее оружие может оказаться и в Украине".

Москва мало что может с этим поделать, убежден эксперт: "Основным рычагом давления на Сербию по-прежнему остается газ, но вряд ли он будет использован в данном контексте". Александр Животич, профессор философского факультета Белградского университета, отметил в интервью DW, что история с сербским оружием в Украине "может обернуться большой проблемой, если это окажется правдой". По его выражению, год войны в Украине показал, что "Сербия постепенно отдаляется от России".

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