РФ установила РСЗО "Град" возле энергоблока ЗАЭС

На 288-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. DW продолжает следить за развитием событий четверга, 8 декабря (время московское).

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Российские военные завезли несколько реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Град" на захваченную Запорожскую атомную электростанцию. Об этом украинское предприятие "Энергоатом" уведомило Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ). По информации украинской стороны, РЗСО размещены возле энергоблока № 6, рядом с территорией сухого хранилища отработанного ядерного топлива, где раньше в тайном режиме строили некие "защитные сооружения". "Наиболее вероятная готовящаяся провокация – обстрелы противоположного берега Днепра, в частности городов Никополь и Марганец, этими установками "Град" непосредственно с площадки ЗАЭС, пользуясь "прикрытием" энергоблоков и хранилища отработанного ядерного топлива", - отмечается в сообщении пресс-службы "Энергоатома".

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В районе Сватово Луганской области развернуты части 1-й гвардейской танковой армии России, указывает министерство обороны Великобритании в своей традиционной сводке о ситуации в Украине. "Предположительно, элитная 1-я танковая армия понесла тяжелые потери в начале войны, в том числе во время отступления из Харьковской области в сентябре 2022 года. В настоящее время она, вероятно, частично усилена мобилизованными резервистами, хотя и остается значительно ниже утвержденной численности - более 25 000 человек", - отмечает военное ведомство со ссылкой на собственные разведывательные источники. Кроме того, подготовлена система траншей общей протяженностью 60 км между Сватово и российской границей. При этом глубина обороны остается неясной, указано в сообщении.

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В Одессе задержана супружеская пара, как утверждает Служба безопасности Украины, агентов главного управления Генштаба ВС РФ (более известного как ГРУ). Согласно сообщению пресс-службы СБУ, супруги собирали разведданные о местах возможной дислокации и перемещениях подразделений противовоздушной обороны ВСУ на территории региона. После нападения России на Украину они "пытались обнаружить боевые позиции зенитно-ракетных комплексов Crotale и расположение полевых артиллерийских складов с боеприпасами к ЗРК". Разведывательная информация требовалась "для нанесения воздушных ударов ракетами класса "Калибр" или "Кинжал" по украинским военным объектам", говорится в сообщении.

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В Эстонии с сегодняшнего дня прекращается вещание телеканала "Дождь". Как сообщает издание Postimees, соответствующее решение было принято из-за аннулирования Латвией лицензии канала, позволяющей распространять контент в ЕС, США и других странах. Решение прекратить трансляцию телеканала также приняла Литва.

СБУ проводит обыски в монастырях Житомирской области

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Фото: DW

Служба безопасности Украины совместно с Национальной полицией и Национальной гвардией проводит обыски в монастырях Украинской православной церкви (УПЦ) в Житомирской области. "Их цель - выявление и противодействие подрывной деятельности российских спецслужб в религиозной среде нашего государства", - говорится в сообщении пресс-службы СБУ в соцсети Facebook.

По данным ведомства, мероприятия проходят в Коростенском районе на территории и в помещениях Чоповицкого женского ставропигиального монастыря, мужского монастыря Овручско-Коростенской епархии, а также скита этого монастыря.

Хроника событий 8 декабря 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 7 декабря 14.00 - 23.59 >>>

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