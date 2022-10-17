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Военнослужащий у колонии в оккупированной Еленовке под Донецком, июль 2022 года
Военнослужащий у колонии в Еленовке, июль 2022 годаФото: AP/picture alliance
КонфликтыУкраина

Красный Крест пока не имеет доступа к украинским пленным

Жан Рофе
10 мин. назад

МККК готов посетить всех военнопленных на оккупированных территориях Украины, но его сотрудникам должен быть предоставлен доступ, отмечает организация.

https://www.dw.com/ru/krasnyj-krest-do-sih-por-ne-imeet-dostupa-k-ukrainskim-plennym/a-63458388

Международный Комитет Красного Креста (МККК) отверг критику со стороны Киева в связи с тем, что его представители до сих пор не посетили многочисленных украинских военнопленных. "Обвинение МККК в том, что ему было отказано в полном и немедленном доступе, не помогает ни военнопленным, ни их семьям", - говорится в заявлении организации, опубликованном вечером в воскресенье, 16 октября.

По данным МККК, 11 его сотрудников, включая одного врача, в оккупированной Россией Донецкой области готовы посетить всех находящихся в регионе военнопленных, однако пока не получили на это разрешения. "Те, кто может изменить положение военнопленных в любом международном вооруженном конфликте, - это вовлеченные государства и власти, удерживающие военнопленных. Именно они обязаны обращаться с ними гуманно в соответствии с Женевскими конвенциями и предоставлять МККК доступ ко всем из них", - отмечается в заявлении.

Зеленский: МККК "имеет обязательства морального характера"

Ранее президент Украины Владимир Зеленский осудил бездействие МККК в вопросе посещения пленных украинцев и потребовал у организации использовать свое международное право доступа к военнопленным, указав, что "Красный Крест имеет обязательства, прежде всего морального характера".

МККК подчеркивает, что почти восемь месяцев безуспешно требует обеспечить его представителям "беспрепятственный и постоянный доступ" во все места, где содержатся военнопленные, включая исправительную колонию в оккупированной Еленовке под Донецком. "Наша решимость непоколебима. Мы никогда не перестанем требовать доступа к военнопленным, пока не сможем увидеть всех их не один раз, а многократно, где бы они ни содержались", - сказано в заявлении МККК.

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