Украина отвела МККК три дня на отправку миссии в Еленовку

Международный комитет Красного Креста - "не клуб с привилегиями", заявил Владимир Зеленский. Украина потребовала от МККК в течение трех суток отправить миссию в колонию в Еленовке.

Украина потребовала от Международного комитета Красного Креста (МККК) воспользоваться правом доступа в исправительную колонию в оккупированной Еленовке под Донецком, чтобы посетить там украинских военнопленных. Этот вопрос был обсужден по видеосвязи с представителями МККК и других международных организаций, сообщил в микроблоге Twitter в четверг, 13 октября, глава офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил.

По его словам, для отправки миссии в Еленовку Международному комитету Красного Креста отвели три дня. "Я не понимаю, почему в течение всего этого периода до сих пор в Еленовку не прибыла миссия Красного Креста. Нет времени ждать, поскольку речь идет о человеческих жизнях", - написал Ермак.

О встрече в онлайн-формате с представителями Международного комитета Красного Креста и других организаций сообщил в своем вечернем обращении 13 октября и президент Украины Владимир Зеленский. МККК - "это не клуб с привилегиями, где получают зарплаты и наслаждаются жизнью", заявил Зеленский. "Красный Крест имеет обязательства, прежде всего морального характера", - подчеркнул он.

По его словам, колония в Еленовке - "фактически концлагерь, в котором содержатся пленные". "Необходим доступ к ним, как это и оговаривалось. Красный Крест может это осуществить. Но нужно пытаться это осуществить. Украина готова способствовать этому", - подчеркнул украинский президент. В МККК пока не прокомментировали итоги встречи с украинской стороной.

Взрыв в Еленовке унес жизни 53 человек

В конце июля в одном из бараков бывшей исправительной колонии №120 в поселке Еленовка, расположенной на территории самопровозглашенной "ДНР", произошел взрыв. В результате 53 украинских военнопленных погибли, от 75 до 130 были ранены. При этом ни один из охранников колонии не пострадал

Россия утверждает, что пленные погибли в результате нанесенного Украиной ракетного удара из американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Киев категорически отрицает это. Независимые военные эксперты сходятся во мнении, что россияне применили там термобарические боеприпасы. В свою очередь американская телекомпания CNN провела свое расследование. Опрошенные ею специалисты, проанализировав доступные видеозаписи и фотоснимки из Еленовки до и после атаки, заявили, что российская версия событий, скорее всего, выдумана, а вероятность того, что здание было поражен ракетой HIMARS, практически исключена.

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