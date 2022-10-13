  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника событий
Ситуация в Беларуси
Коронавирус
Поврежденное здание колонии в Еленовке
Поврежденное здание колонии в ЕленовкеФото: Dmitry Marmyshev/TASS/dpa/picture alliance
КонфликтыУкраина

Украина отвела МККК три дня на отправку миссии в Еленовку

Анна Неверова
35 мин. назад

Международный комитет Красного Креста - "не клуб с привилегиями", заявил Владимир Зеленский. Украина потребовала от МККК в течение трех суток отправить миссию в колонию в Еленовке.

https://www.dw.com/ru/ukraina-otvela-krasnomu-krestu-tri-dna-na-otpravku-missii-v-elenovku/a-63435067

Украина потребовала от Международного комитета Красного Креста (МККК) воспользоваться правом доступа в исправительную колонию в оккупированной Еленовке под Донецком, чтобы посетить там украинских военнопленных. Этот вопрос был обсужден по видеосвязи с представителями МККК и других международных организаций, сообщил в микроблоге Twitter в четверг, 13 октября, глава офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил.

По его словам, для отправки миссии в Еленовку Международному комитету Красного Креста отвели три дня. "Я не понимаю, почему в течение всего этого периода до сих пор в Еленовку не прибыла миссия Красного Креста. Нет времени ждать, поскольку речь идет о человеческих жизнях", - написал Ермак.

О встрече в онлайн-формате с представителями Международного комитета Красного Креста и других организаций сообщил в своем вечернем обращении 13 октября и президент Украины Владимир Зеленский. МККК - "это не клуб с привилегиями, где получают зарплаты и наслаждаются жизнью", заявил Зеленский. "Красный Крест имеет обязательства, прежде всего морального характера", - подчеркнул он.

По его словам, колония в Еленовке - "фактически концлагерь, в котором содержатся пленные". "Необходим доступ к ним, как это и оговаривалось. Красный Крест может это осуществить. Но нужно пытаться это осуществить. Украина готова способствовать этому", - подчеркнул украинский президент. В МККК пока не прокомментировали итоги встречи с украинской стороной.

Взрыв в Еленовке унес жизни 53 человек

В конце июля в одном из бараков бывшей исправительной колонии №120 в поселке Еленовка, расположенной на территории самопровозглашенной "ДНР", произошел взрыв. В результате 53 украинских военнопленных погибли, от 75 до 130 были ранены. При этом ни один из охранников колонии не пострадал

Россия утверждает, что пленные погибли в результате нанесенного Украиной ракетного удара из американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Киев категорически отрицает это. Независимые военные эксперты сходятся во мнении, что россияне применили там термобарические боеприпасы. В свою очередь американская телекомпания CNN провела свое расследование. Опрошенные ею специалисты, проанализировав доступные видеозаписи и фотоснимки из Еленовки до и после атаки, заявили, что российская версия событий, скорее всего, выдумана, а вероятность того, что здание было поражен ракетой HIMARS, практически исключена. 

Смотрите также: 

Первая Нобелевка мира украинцам

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Украинcкие парамедики на передовой: репортаж DW

Украинcкие парамедики на передовой: репортаж DW

Пока ВСУ интенсивно атакует позиции российской армии, машина скорой курсирует между больницей и зоной боевых действий. После каждой атаки работы у парамедиков прибавляется.
Политика
6 ч. назад
02:21 мин.
external

Контрнаступление ВСУ: украинцы все ближе к Херсону и Крыму (06.10.2022)

Контрнаступление ВСУ: украинцы все ближе к Херсону и Крыму (06.10.2022)

Украинская армия продолжает наступление на юге и востоке Украины, успешно продвигаясь вперед. Что говорят украинские солдаты о тактике российской армии и как относятся к новости о ее будущем усилении мобилизованными.
Конфликты
6 октября 2022 г.
02:49 мин.
Пропустить раздел Близкие темы

Близкие темы

Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Президент Украины Владимир Зеленский

Зеленский: РФ использует мобилизованных как пушечное мясо

Конфликты
16 мин. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Один из выживших в катастрофе рейса FAU 571 в Андах - Роберто Канесса

Что рассказал человек, выживший в авиакатастрофе

Что рассказал человек, выживший в авиакатастрофе

Культура
7 ч. назад
Украинский солдат у груды разбитой военной техники, оставшейся в Лимане после ухода оттуда российских войск

Украинские города и села после российской оккупации

Украинские города и села после российской оккупации

Конфликты
9 ч. назад
17 фото
DW Новости Шоу ведут Александр Плющев и Татьяна Фельгенгауэр

Чего Путин ждет в Астане. Прилет в Белгород.

Чего Путин ждет в Астане. Прилет в Белгород.

Конфликты
10 ч. назад
58:46 мин.
Карикатура - человек похожий на президента России Владимира Путина катит в гору большую букву "О", пытаясь догнать "убегающие" буквы "О" и "Н".

Голосование в ООН по Украине, или Участь агрессора

Голосование в ООН по Украине, или Участь агрессора

Политика
11 ч. назад
Бонн, Германия

Как белорусы с рабочей специальностью переезжают в Германию

Как белорусы с рабочей специальностью переезжают в Германию

Общество
14 ч. назад
Президенты Турции и России Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин в Астане

Саммит СВМДА: нашел ли Путин поддержку в Астане?

Саммит СВМДА: нашел ли Путин поддержку в Астане?

Политика
3 ч. назад
На главную страницу