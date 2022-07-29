 Президент Зеленский посетил порт для экспорта украинского зерна | Новости из Германии об Украине | DW | 29.07.2022

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Украина

Президент Зеленский посетил порт для экспорта украинского зерна

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 29 июля.

Президент Украины Владимир Зеленский

Президент Владимир Зеленский

На 156-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки захватить населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон конфликта по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. DW продолжает следить за развитием событий пятницы, 29 июля (время московское).

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Венгрия рассчитывает подписать к осени соглашение с Россией о дополнительных поставках газа. Об этом сообщил премьер-министр страны Виктор Орбан. "Мы ведем переговоры с россиянами о закупке дополнительно 700 миллионов кубометров газа. Это соглашение можно подписать летом, и тогда мы будем в безопасности", - процитировало его агентство Reuters. Речь идет об еще одном соглашении с российским "Газпромом" в дополнение к договору на 15 лет о поставках, согласно которому Венгрия получает 3,5 миллиарда кубометров газа в год через Болгарию и Сербию и еще миллиард кубометров по газопроводу из Австрии.

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Президент Владимир Зеленский посетил один из портов, которые будут использоваться для экспорта зерна на мировые рынки, сообщило в Telegram агентство УНИАН.  "Мы готовы к экспорту украинского зерна. Ждем сигналов от наших партнеров о начале транспортировки, - заявил глава украинского государства. - Для нас важно оставаться гарантом мировой пищевой безопасности. Пока кто-то, блокируя Черное море, забирает жизни у других государств, мы даем им возможность выжить". Агентство Reuters уточняет, что Зеленский побывал в порту Черноморска. 

 

Хроника событий 29 июля 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 28 июля 14.00 - 23.59 >>>

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    Автор: Александра Иванова


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