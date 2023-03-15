Опасное сближение. История инцидентов самолетов РФ и НАТО

Два российских истребителя Су-27 в ходе полета неподалеку от берегов Крыма оказались рядом с американским дроном MQ-9, после чего беспилотник отправился на дно международных вод Черного моря. Как сообщило 14 марта Европейское командование вооруженных сил США в Европе (EUROCOM), в 07.03 утра по центральноевропейскому времени (09.03 мск) один из российских самолетов Су-27 задел пропеллер MQ-9, после чего американские силы были вынуждены затопить дрон. До этого российские истребители сбрасывали топливо на беспилотник и вели себя в "безрассудной, экологически небезопасной и непрофессиональной манере".

Российское министерство обороны в ответ заявило о том, что полет беспилотника осуществлялся с выключенными транспондерами и что были нарушены "границы района временного режима использования воздушного пространства" (таковые появились после начала войны 24 февраля 2022 года). "Российские истребители бортовое вооружение не применяли, с беспилотным летательным аппаратом в контакт не вступали и благополучно вернулись на аэродром базирования", - заявили в российском министерстве. Кроме того посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов довольно резко ответил на обвинения Пентагона, заявив, что у американских военных самолетов и кораблей нет причин находиться вблизи границ России.

Воздушный инцидент с потерей техники

По сообщениям Вашингтона, это первый в истории случай, когда инцидент между ВВС России и НАТО закончился реальными потерями техники с одной из сторон. DW изучила открытые данные и сообщения СМИ о похожих случаях "сближения" между российскими и натовскими летательными аппаратами после 2014 года, то есть со времени аннексии Крыма и обострения отношений между РФ и НАТО. Количество таких инцидентов уже приближается к нескольким десяткам, при этом сами военные говорят о том, что большинство эпизодов даже не попадают в новостные сводки.

Так, официальный представитель Совета национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби заявил, что в последние недели имели место аналогичные "перехваты" российскими самолетами - по словам военных, почти все они обошлись без происшествий.

Российский истребитель и разведывательный самолет США

"Российский самолет развернулся и "показал свое брюхо" американскому экипажу, чтобы они увидели, что он вооружен ракетами", - так американский военный представитель рассказывал об инциденте , произошедшем в апреле 2014 года в акватории Охотского моря. Этот случай в США назвали "одним из самых опасных за последние десятилетия". При этом самолеты тогда находились друг от друга на расстоянии 100 футов (30 метров). Интересно то, что это вновь был Су-27, который за эти почти 9 лет продолжил оставаться главной угрозой со стороны российских ВВС.

Уже спустя год российский самолет оказался намного ближе к американскому - расстояние составляло лишь 3 метра. 30 мая 2015 года российский истребитель едва не столкнулся с разведывательным самолетом ВВС США над Черным морем.

Воздушные инциденты в международных водах

Борьба за влияние в международных водах идет на протяжении многих десятилетий. Формально и Россия, и США имеют одинаковое право проводить в этих зонах учения или разведку, эта территория никому не принадлежит. Поэтому и Вашингтон, и Кремль чаще всего не высказывают официального протеста друг другу после таких случаев. Обычно военные заявляют о том, что со стороны противника произведены "безрассудные действия".

"Эти действия могут вызвать ненужную эскалацию напряженности между странами и привести к просчету или несчастному случаю, и как следствие - к серьезным травмам или гибели людей", - так в 2016 году ВМС США отреагировали на полеты российских истребителей рядом с авианосцем США "Дональд Кук" во время учений НАТО в Балтийском море. Инциденты в этом регионе - также достаточно частое явление.

В конце 2017 года в двух случаях самолеты НАТО шли на перехват российских Су-30СМ. Американские военные сообщили тогда, что перехват был выполнен из-за того, что самолеты "не передали коды, которых требуют авиадиспетчеры". Конфликты в Балтийском море связаны с тем, что НАТО и Россия рассматривают эту территорию как свою зону влияния, а Североатлантический альянс официально проводит там операции по контролю воздушного пространства.

Российский истребитель Су-27 (фото из архива) Фото: Vitaly Timkiv/Sputnik/dpa/picture alliance

Противостояние над Балтикой

Противостояние России и НАТО на Балтике подчеркивается и эпизодом, имевшим место в среду, 15 марта. Истребители Великобритании и Германии перехватили российский самолет неподалеку от воздушного пространства Эстонии. Российский "Ил-78" летел из Санкт-Петербурга в Калининград и не отвечал на сообщения эстонского диспетчера. В связи с этим истребители альянса сопроводили его до российской территории.

"Инцидент вблизи воздушного пространства Эстонии является нарушением суверенного воздушного пространства государств-членов НАТО, поскольку альянс отвечает за контроль в этом регионе. Впрочем, НАТО будет сохранять осторожность и придерживаться стратегии, которая позволяет избежать прямого конфликта или войны с Россией", - сказал DW Бруно Лете, старший научный сотрудник, специализирующийся на вопросах безопасности и обороны в Германском фонде Маршалла Соединенных Штатов (The German Marshall Fund of the United States, GMF).

Россия проверяет готовность НАТО

Зафиксированы факты воздушных инцидентов с участием самолетов РФ и США и за пределами Европы. Например, случаи "сопровождения" были в Сирии. Тогда, по словам представителя пресс-службы Центрального командования (CENTCOM) США, такие ситуации возникали "по нескольку раз в день" и "ничего экстраординарного в них нет".

"Россия регулярно пыталась проверить готовность НАТО и его способность реагировать… Но каждый раз, когда РФ нарушает воздушное пространство альянса, НАТО оказывается хорошо подготовлен", - отмечает Бруно Лете. И добавляет: "мы не можем допустить, чтобы Черное море стало только российским".

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