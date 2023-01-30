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Глобальное наступление – "Заповедник", выпуск 251, 12.02.23

12 ч. назад

Путин заказывает себе в подарок новое наступление. Подъезд с пропагандой в интернациональном доме. Операция по удалению военной опухоли. Запчасти для иранских дронов, откуда они? Нафтали Беннет и мирное урегулирование войны в Украине. Путешествие Винни-Пуха на разведывательном аэростате. Смотрите в 251-м выпуске "Заповедника"!

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Сатирическое шоу "Заповедник"

В радиоактивном заповеднике Волк, Заяц, Ворона и Филин со всей звериной добротой анализируют последние телевизионные новости, пытаясь ответить на главный вопрос: сошли политики с ума, или же им достался недостойный их народ?

Программа выходит по воскресеньям в 19 часов по восточноевропейскому времени (20 часов по МСК).

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Наши сатирические итоги недели можно увидеть и в эфире партнерских ТВ-каналов, в том числе в России, Украине, Израиле. А на телеканале Starvision Волк и Заяц говорят на грузинском языке!

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О программе

Ворона, Заяц, Волк и Филин - герои сатирического шоу DW "Заповедник"

Сатирическое шоу "Заповедник"

В радиоактивном заповеднике Волк, Заяц, Ворона и Филин со звериной добротой анализируют новости, пытаясь ответить на вопрос: сошли политики с ума или же им достался недостойный их народ?

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