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День святого Валентина
Публикации по теме
По многовековой традиции, День святого Валентина, 14 февраля, отмечается как день всех влюбленных.
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Контекст
Любовная переписка немцев попала в руки ученых
Любовная переписка немцев попала в руки ученых
В Германии решили изучить сорок тысяч любовных писем. Любовное письмо - скорее мужской жанр?
Культура
13.02.2024
13 февраля 2024 г.
Влюбленный Бэнкси, или Нет домашнему насилию!
Влюбленный Бэнкси, или Нет домашнему насилию!
Художник Бэнкси удивил публику своей новой работой в поддержку страдающих от домашнего насилия женщин.
Культура
14.02.2023
14 февраля 2023 г.
20 миллионов роз на День святого Валентина
20 миллионов роз на День святого Валентина
День влюбленных - это праздник любви или коммерции? Мнения немцев разделились.
Культура
14.02.2023
14 февраля 2023 г.
Романтические места в Германии
Романтические места в Германии
Где в Германии можно отметить День всех влюбленных или просто приятно провести время вдвоем.
Туризм
14.02.2023
14 февраля 2023 г.
Влюбленные в Германии - что делать и куда податься?
Влюбленные в Германии - что делать и куда податься?
Незадолго до Дня святого Валентина в Германии опубликован рейтинг самых романтических городов и мест для влюбленных.
Туризм
08.02.2023
8 февраля 2023 г.
Есть ли в немецком языке "зая" и "пупсик"?
Есть ли в немецком языке "зая" и "пупсик"?
Какие ласковые обращения в немецком языке особенно популярны?
Общество
14.02.2022
14 февраля 2022 г.
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