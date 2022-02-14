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День святого Валентина

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По многовековой традиции, День святого Валентина, 14 февраля, отмечается как день всех влюбленных.

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Контекст

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